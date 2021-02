Βρετανία - Κορονοϊός: 258 νέοι θάνατοι, 10.972 νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες

Η Βρετανία κατέγραψε 258 νέους θανάτους που σημειώθηκαν σε διάστημα 28 ημερών έπειτα από ένα θετικό στην COVID-19 τεστ και 10.972 νέες μολύνσεις, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης πως 15.062.189 άνθρωποι έλαβαν την πρώτη δόση ενός εμβολίου κατά της ασθένειας που προκαλεί ο ιός SARS-CoV-2, επιβεβαιώνοντας ανακοίνωση που είχε εκδοθεί νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται πως η Βρετανία ξεπέρασε σήμερα το συμβολικό ορόσημο των 15 εκατομμυρίων εμβολιασμών κατά της Covid-19, ανακοίνωσε ο υπουργός Ναντίμ Ζαχάουι, που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα εμβολιασμού, μέσω του Twitter.

15,000,000! Amazing team ❤️ We will not rest till we offer the vaccine to the whole of phase1 the 1-9 categories of the most vulnerable & all over 50s by end April and then all adults. @NikkiKF @Emily_JR_Lawson @Comd101LogBde 💉💉💉 https://t.co/NqOZl5e0aG