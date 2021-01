2020: Μία χρονιά επιτυχιών με πολυάριθμα βραβεία και τίτλους για την BMW

Εθνικές και διεθνείς διακρίσεις επιβεβαιώνουν την απήχηση της τρέχουσας γκάμας του κατασκευαστή πολυτελών αυτοκινήτων, της σχεδιαστικής φιλοσοφίας και των τελευταίων τεχνολογικών καινοτομιών.

Μόναχο. Αν και φέτος οι εορτασμοί γίνονται ψηφιακά, εν τούτοις η χαρά της BMW από τα πολυάριθμα, υψηλού κύρους βραβεία που έχει κατακτήσει για την τρέχουσα γκάμα μοντέλων, τη σχεδιαστική φιλοσοφία και τις τεχνολογίες της είναι πέρα για πέρα πραγματική. Ο κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων από το Μόναχο διακρίθηκε και τη φετινή χρονιά στη Γερμανία αλλά και σε όλο τον κόσμο, κερδίζοντας τίτλους και κορυφαίες θέσεις σε αξιολογήσεις ειδικών και ψηφοφορίες του κοινού. Μεταξύ των επάθλων ήταν βραβεία για νέα μοντέλα και τίτλοι για την σχεδιαστική γλώσσα, τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες και την παρουσία της μάρκας αλλά και ειδικά βραβεία που αναγνωρίζουν την εξαιρετική ποιότητα, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και το ιστορικό ικανοποίησης των πελατών.

Τα μοντέλα τα οποία στέφονται νικητές από συντάκτες του ειδικού τύπου, παρατηρητές της αγοράς, ινστιτούτα αλλά και αναγνώστες ως τα καλύτερα οχήματα του 2020 καλύπτουν όλο το εύρος της προϊοντικής γκάμας, από την compact μέχρι την πολυτελή κατηγορία. Επιπλέον, το παγκόσμιο success story έρχεται να δικαιώσει τη φιλοσοφία του BMW Group, τη ‘Δύναμη της Επιλογής’ (Power of Choice), με την οποία απαντά στις ανάγκες μετακίνησης των πελατών σε όλο τον πλανήτη. Τα τελευταία ηλεκτροκίνητα μοντέλα της BMW, τα οχήματα με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων της BMW M GmbH υποστηρίζουν με πειστικό τρόπο τη μοναδική οδηγική απόλαυση και την προηγμένη τεχνολογία που αποτελούν συστατικά της μάρκας.

Βραβευμένη απόδοση: μοντέλα BMW με συστήματα ηλεκτροκίνησης.

Η επιτυχία της BMW το 2020 υπογραμμίζει για μία ακόμα φορά την κορυφαία θέση της ως κατασκευαστή ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Από τους μεγάλους νικητές της μάρκας ήταν η BMW 330e Sedan (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 1,8 – 1,5 l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μικτός κύκλος: 14,8 – 13,9 kWh/100 km, εκπομπές CO2, μικτός κύκλος: 41 – 35 g/km). Στη Γερμανία, το plug-in υβριδικό μοντέλο τιμήθηκε με το ‘Χρυσό Τιμόνι’ (“Goldenen Lenkrad”) από τα “Auto Bild” και “Bild am Sonntag” και με το “Auto Trophy” από το “Auto Zeitung”. Στην αρχή της χρονιάς, το Βρετανικό περιοδικό “What Car?” ανέδειξε την BMW 330e Sedan σε “Best Executive Car” και “Best Plug-in-Hybrid”, και πρόσθεσε το “Electric Car Award” στη φαρέτρα της το 2020. Το plug-in υβριδικό μοντέλο απέσπασε επίσης το βραβείο “Best Company Car” από το περιοδικό “Autocar & “Parkers”.

Ένα ακόμα “Electric Car Award” από το “What Car?” απονεμήθηκε στην BMW X5 xDrive45e (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 2,1 – 1,6 l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μικτός κύκλος: 25,2 – 23,5 kWh/100 km, εκπομπές CO2, μικτός κύκλος: 47 – 37 g/km), που επιπρόσθετα αναδείχτηκε “Best Large Premium SUV” από το περιοδικό “Auto Express” και “Best Large Plug-in-Hybrid” από το “Car Buyer”. Από την άλλη, το “Car Buyer” απένειμε τον τίτλο “Best Large Company Car” στην BMW 530e Sedan (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 1,9 – 1,7 l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μικτός κύκλος: 14,9 – 13,8 kWh/100 km, εκπομπές CO2, μικτός κύκλος: 43 – 39 g/km).

Η αμιγώς ηλεκτρική BMW iX3 (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 0,0 l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μικτός κύκλος: 17,8 – 17,5 kWh/100 km, εκπομπές CO2, μικτός κύκλος: 0 g/km) απέσπασε τα πρώτα της βραβεία στην Κίνα, όπου το Sports Activity Vehicle (SAV) μηδενικών ρύπων κατασκευάζεται από την κοινοπραξία BMW Brilliance Automotive εδώ και μερικούς μήνες. Οι εθνικές εκδόσεις “miaodongche30”, “Auto World”, “sohu.com” και “zhongshulaila” αξιολόγησαν την BMW iX3 ως την καλύτερη νέα άφιξη της χρονιάς έναντι των άλλων ηλεκτρικών οχημάτων που πωλούνται στην Κίνα.

Εξαιρετική οδηγική απόλαυση στην compact κατηγορία

Αρκετά μοντέλα BMW στην πολυτελή compact κατηγορία απέσπασαν διεθνείς διακρίσεις το 2020. Η νέα BMW Σειρά 1 κατέκτησε τον τίτλο “Premium Lower Medium Car of the Year” από τη Βρετανική έκδοση “Company Car Today” καθώς και ένα “Great British Fleet Award” (επίσης στη Μ. Βρετανία) αλλά και τη διάκριση “Best Lower Medium Fleet Car”. Στο θεσμό βραβείων για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα - “Used Car of the Year Awards” που διεξάγει το “What Car?”, η προηγούμενη γενιά BMW M140i ψηφίστηκε “Best Used Hot Hatch” της χρονιάς.

Στο θεσμό “Festival Automobile International” για το 2020 στη Γαλλία, την παράσταση έκλεψε ένα compact μοντέλο νέας φιλοσοφίας: η νέα BMW Σειρά 2 Gran Coupé ανακηρύχθηκε το πιο όμορφο αυτοκίνητο της χρονιάς - “Most Beautiful Car of the Year”.

Κούρσα επιτυχιών σε όλο τον κόσμο: οι νέες BMW Σειρά 3 και BMW Σειρά 4

Το τελευταίο σερί επιτυχιών για την BMW Σειρά 3 ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020 με νίκη κατηγορίας στο διαγωνισμό “Best Cars 2020” που διοργανώνει το Γερμανικό περιοδικό αυτοκινήτου “auto, motor und sport”. Ακολούθησε το “Auto Trophy” από το περιοδικό “Auto Zeitung”, ένα “sport auto Award” για την BMW 330i Sedan (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 6,0 – 5,6 l/100 km, εκπομπές

CO2, μικτός κύκλος: 138 – 129 g/km) και την BMW 330i Touring (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 6,3 – 5,9 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτός κύκλος: 144 –134 g/km).

Η BMW Σειρά 3 απέσπασε και άλλα βραβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων το “Safety Award” από το “What Car?”, το “Great British Fleet Award” ως “Best New Fleet Car”, τη διάκριση “Car of the Year” στο θεσμό “Company Car Today” και τον τίτλο “Most Loved Car” από το online portal “Auto Trader”. Στην Ισπανία, το περιοδικό “El Economista” αξιολόγησε την BMW Σειρά 3 Sedan ως “Best Sedan” της χρονιάς.

Με τη φήμη της να καλπάζει σε όλο τον κόσμο, η BMW Σειρά 3 απέσπασε δύο βραβεία σε διαγωνισμό που διοργάνωσε το κινεζικό παρακλάδι του “auto, motor und sport”. Εκτός του ότι ψηφίστηκε “Best Locally Produced Middle Class Sedan”, αναδείχτηκε επίσης γενικός νικητής ως “Best Middle Class Sedan”. Τα βραβεία των “autohome.com” και “Gasgoo.com” προστέθηκαν στη συλλογή της BMW Σειράς 3. Η νέα BMW Σειρά 4 σημείωσε επίσης σημαντικές επιτυχίες στην Κίνα, κερδίζοντας το “Fashion Award” της έκδοσης “Autolooke” και τον τίτλο “Design of the Year” του “Auto World”. Επίσης ψηφίστηκε η καλύτερη νέα άφιξη της χρονιάς από το portal “163.com” και το “Most Popular Imported Car of the Year” από το περιοδικό “cheyiquan”. Επιπλέον, το “ZAKER” portal απένειμε στην BMW Σειρά 4 τη διάκριση “Premium Sports Car of the Year”.

Περισσότερα βραβεία για την οικογένεια της BMW Σειράς 5

Η BMW Σειρά 5 εμπλούτισε τη συλλογή της με νέες διακρίσεις και τίτλους. Στην κατάταξη “Best Cars 2020” του “auto, motor und sport”, η Σειρά 5 κατέκτησε την τρίτη νίκη στη σειρά. Το “What Car?” απένειμε στην BMW Σειρά 5 τον τίτλο “Best Luxury Car” ενώ αναγνώρισε την BMW Σειρά 5 Touring ως το καλύτερη μεταχειρισμένο station wagon - “Best Used Estate Car” και το καλύτερο μεταχειρισμένο όχημα ρυμούλκησης “Best Used Tow Car”. Μία ακόμα απόδειξη του ότι η BMW Σειρά 5 έχει γίνει ακόμα πιο ελκυστική πρόταση μετά την τελευταία αναβάθμιση είναι το βραβείο “Auto Trophy” από το γερμανικό “Auto Zeitung”, ο τίτλος “Best Executive Car” στο διαγωνισμό του Βρετανικού περιοδικού “BusinessCar” και η διάκριση “Connected Car of the Year” στο θεσμό “Automobile Awards 2020” στη Γαλλία.

Στην Κίνα, η BMW Σειρά 5 ψηφίστηκε “Best Locally Produced Executive Car” από την τοπική έκδοση του “auto, motor und sport” και “Best Middle Class Premium Vehicle” από το περιοδικό “We-cars”. Τρία ακόμα εθνικά βραβεία απέσπασε η έκδοση BMW Σειρά 5 με μακρύ μεταξόνιο που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για την Κινεζική αγορά.

Διεθνείς διακρίσεις για τα πολυτελή μοντέλα της γκάμας BMW

Η τρέχουσα γκάμα πολυτελών μοντέλων BMW έχει συγκεντρώσει μερικά σημαντικά διεθνή βραβεία. Το Κινεζικό “shujincm” ανακήρυξε την πολυτελή, σπορ BMW Σειρά 8 “Selected Premium Car 2020”. Και η Σειρά 8 κέρδισε επίσης ένα βραβείο “Luxury Cars in Quality” στο θεσμό “J.D Power Awards” στις ΗΠΑ.

Η πολυτελής BMW X7 SAV κέρδισε στο διαγωνισμό “Best User Experiences 2020” που διοργανώνει το αμερικανικό περιοδικό “Wards”. Η X7 στέφθηκε επίσης “Premium SUV of the Year” από το κινεζικό portal “iauto-ilife”.

Διεθνή βραβεία για τα μοντέλα BMW X σε όλες τις κατηγορίες

Η παγκόσμια δημοτικότητα των μοντέλων BMW X αντανακλάται στην πλούσια συγκομιδή βραβείων που τους απένειμαν εκπρόσωποι του ειδικού Τύπου και αναγνώστες το 2020. Το βρετανικό περιοδικό “BusinessCar” ανέδειξε την BMW X1 σε “Best Premium Medium SUV”. Η BMW X3 κέρδισε το “Auto Trophy” του γερμανικού “Auto Zeitung” στην κατηγορία της, καθώς και το “Best Medium SUV” της Ισπανικής εφημερίδας “El País”, ενώ στο γαλλικό θεσμό βραβείων “Automobile Award 2020” αναδείχτηκε “SUV of the Year”. Τέλος, η κινεζική έκδοση του “auto, motor und sport”, της απένειμε τον τίτλο “Best Locally Produced SUV & Off-Road Vehicle”.

Η BMW X5 ονομάστηκε “Best Big SUV” από την “El País”, “Best SUV of the Year” στην Κίνα από το “autoreport.cn/yiche.com” portal και “Best Buy Award 2020” στην κατηγορία “Mid-Size Luxury SUV” από το αμερικανικό περιοδικό “Kelly Blue Book”. Στις ΗΠΑ, η BMW X6 πέτυχε επίσης διπλή νίκη στα “J.D Power Awards”: το Sports Activity Coupé αναδείχτηκε πρώτο στις κατηγορίες “Luxury Cars in Quality” και “Best SUV to Buy in 2020”. Επιπλέον, η Ισπανική έκδοση του Γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτου “Auto Bild” ανέδειξε την BMW X6 σε “Best SUV” της χρονιάς.

Τα μοντέλα BMW M ‘κατά συρροή’ νικητές σε όλο τον κόσμο.

Η τρέχουσα γκάμα μοντέλων BMW M διεκδίκησε δυναμικά το πρώτο σκαλί του βάθρου κατά τη διάρκεια του 2020. Οι αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού “Auto Bild Sportscars” ψήφισαν την BMW M2 CS (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 10,4 – 9,4 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτός κύκλος: 238 – 214 g/km) ως το αγαπημένο τους αυτοκίνητο στην κατηγορία της. Το βρετανικό περιοδικό “Evo” απένειμε στην ειδική έκδοση του μοντέλου τον τίτλο “Car of the Year”. Και η BMW M2 Competition (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 10,0 – 9,2 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτός κύκλος: 227 – 209 g/km) ήταν το μοντέλο που ξεχώρισε στην κατηγορία της στο θεσμό “sport auto Awards”.

Μία νίκη κατηγορίας στο θεσμό “sport auto Awards” γιόρτασε και η BMW M340i xDrive Sedan (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 7,0 – 6,6 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτός κύκλος: 161 – 152 g/km) και η BMW M340i xDrive Touring (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 7,2 – 6,9 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτός κύκλος: 166 – 157 g/km). Επιπλέον, η BMW X6 M Competition (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 13,1 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτός κύκλος: 301 g/km) ήταν νικήτρια στο διαγωνισμό “Best Interiors” που διοργάνωσε το περιοδικό “Wards”. Στη Μ. Βρετανία, εν τω μεταξύ, οι ειδικοί συντάκτες του περιοδικού “Top Gear” είχαν το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Ήδη ανυπομονούν για τη νέα BMW M3 Sedan (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 10,8 l/100 km, εκπομπές CO2, μικτός κύκλος: 248 g/km) και δήλωσαν ότι η νέα γενιά του σπορ αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων είναι το «Αυτοκίνητο που ανυπομονούν περισσότερο να οδηγήσουν το 2021».

Οι σημαντικότερες διακρίσεις που απέσπασε η BMW το 2020, με μια ματιά:

Βραβεία “auto, motor und sport”

“Best Cars”:

-BMW Σειρά 3 (Κατηγορία: Midsize)

-BMW Σειρά 5 (Κατηγορία: Executive)

Βραβείο “Auto Bild” and “Bild am Sonntag”

“Das Goldene Lenkrad” (Χρυσό Τιμόνι):

- BMW 330e Sedan (Κατηγορία: Midsize & Executive-class Plug-in

Hybrid Vehicles)

Βραβείο “Auto Bild Sportscars”

“Sportscars des Jahres”:

-BMW M2 CS (Κατηγορία: Small & Compact Cars Μαζικής Παραγωγής)

Βραβεία “Auto Zeitung”

“Auto Trophy”:

-BMW Σειρά 3 (Κατηγορία: Midsize) BMW Σειρά 5 (Κατηγορία: Executive)

-BMW X3 (Κατηγορία: SUVs 25.000 – 50.000 ευρώ)

-BMW 330e Sedan (Κατηγορία: Plug-in Hybrid Vehicles)

-Μάρκα BMW (Κατηγορία: Best Design)

-Μάρκα BMW (Κατηγορία: Best Brand)

Βραβεία “sport auto”

“sport auto Award”:

BMW 330i (Κατηγορία: Sedans/Estates έως 50.000 ευρώ)

BMW M340i xDrive (Κατηγορία: Sedans/Estates έως 75.000 ευρώ) BMW M2 Competition (Κατηγορία: Coupés έως 75.000 ευρώ) BMW Z4 sDrive30i (Κατηγορία: Cabrio/Roadsters έως

50.000 ευρώ)

Βραβεία “What Car?” (GB)

“Car of the Year”:

*-BMW 330e (Κατηγορία: Executive Car) BMW 330e (Κατηγορία: Plug-in Hybrid) BMW Σειρά 5 (Κατηγορία: Luxury Car) BMW Σειρά 3 (Κατηγορία: Safety)

“Electric Car Awards”:

-BMW 330e (Κατηγορία: Hybrid Executive Car)

-BMW X5 xDrive45e (Κατηγορία: Hybrid Luxury SUV)

“Used Car of the Year Awards”:

-BMW Σειρά 5 Touring (Κατηγορία: Used Tow Car)

BMW Σειρά 5 Series Touring (Κατηγορία: Used Estate Car) BMW M140i (Κατηγορία: Used Hot Hatch)

Βραβείο “Auto Express” (GB)

“New Car Award”:

-BMW X5 xDrive45e (Κατηγορία: Large Premium SUV)

Βραβείο “Autocar (GB)

“Autocar Award”:

-BMW 330e (Κατηγορία: Company Car)

Βραβείο “Evo” (GB)

“Car of the Year”:

-BMW M2 CS

Βραβείο “Top Gear” (GB)

“Car of the Year”:

-BMW M3 Sedan (Κατηγορία: “Αυτοκίνητο που ανυπομονούμε περισσότερο να οδηγήσουμε το 2021”.)

Βραβείο “Festival Automobile International” (FR)

“Most Beautiful Car of the Year”:

-BMW Σειρά 2 Gran Coupé

Βραβείο “Service Academy, Ipsos & Trusteam Finance” (FR)

“Customer Excellence Award”:

-BMW Group France

Βραβείο “El Economista” (ES)

“Car of the Year”:

-BMW Σειρά 3 (Κατηγορία: Sedan)

Βραβείο “Auto Bild” (ES)

“Car of the Year”:

-BMW X6 (Κατηγορία: SUV)

Βραβεία “El País” (ES)

“Car of the Year”:

-BMW X3 (Κατηγορία: Medium SUV) BMW X5 (Κατηγορία: Big SUV)

Βραβεία “auto, motor und sport” (CN)

“Car of the Year”:

-BMW Σειρά 3 (Κατηγορία: Middle Class Sedan)

-BMW Σειρά 3 (Κατηγορία: Middle Class Sedan τοπικής παραγωγής) BMW Σειρά 5 (Κατηγορία: Executive Car τοπικής παραγωγής)

-BMW X3 (Κατηγορία: SUV & Offroad Vehicle τοπικής παραγωγής)

Βραβείο “autohome” (CN)

“Car of the Year”:

-BMW Σειρά 3 (Κατηγορία: Το Πιο Πολυαναμενόμενο Νέο Πολυτελές

Μοντέλο)

Βραβείο “autoreport.cn/yiche.com” (CN)

“Best SUV of the Year”:

-BMW X5

Βραβείο “163.com” (CN)

“Car of the Year”:

-BMW Σειρά 4

Βραβεία “Auto World” (CN)

“Ten Best Cars”:

-BMW iX3

-BMW Σειρά 4 (Κατηγορία: Design)

Βραβείο “Sohu.com” (CN)

“Best NEV Vehicle Launched in Auto Show”:

-BMW iX3

Βραβεία “J.D. Power” (US)

“J.D. Power Awards”:

-BMW Σειρά 8 (Κατηγορία: Luxury Cars in Quality) BMW X6 (Κατηγορία: Luxury Cars in Quality) BMW X6 (Κατηγορία: Best SUV to buy in 2020)

Βραβεία “Wards” (US)

“Best Interiors 2020”:

-BMW X6 M Competition

“Best User Experiences 2020”:

-BMW X7

Βραβείο “Kelly Blue Book” (US)

“Best Buy Awards 2020”:

-BMW X5 (Κατηγορία: Midsize Luxury SUV)