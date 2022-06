«2004 Δευτερόλεπτα»: η επετειακή σειρά εκπομπών επιστρέφει αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Δεκαοχτώ χρόνια μετά την κατάκτηση του Euro 2004, η COSMOTE TV τιμά την «ενηλικίωση» της ιστορικής στιγμής με τον δεύτερο κύκλο της επετειακής σειράς εκπομπών «2004 Δευτερόλεπτα», που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 21.00. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ξανά χρυσές στιγμές της Εθνικής μέσα από τα λόγια μεγάλων προσωπικοτήτων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και να μάθουν άγνωστες πτυχές και ιστορίες της καριέρας τους και της ζωής τους.

Σε κάθε ένα από τα 6 επεισόδια, συμβολικής διάρκειας 2004 δευτερολέπτων, ένας θρύλος της χρυσής Εθνικής ομάδας σε ρόλο οικοδεσπότη, φιλοξενεί και συζητά με έναν καλεσμένο του τις εμπειρίες, τις στιγμές που «σημάδεψαν» την ποδοσφαιρική τους καριέρα, αλλά και το πώς έζησαν την κατάκτηση του Euro 2004 από την Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου.

O νέος κύκλος εκπομπών ανοίγει με τον «αρχιτέκτονα» της επιτυχίας στην Πορτογαλία, Όττο Ρεχάγκελ και τον Άγγελο Χαριστέα. Ακολουθούν οι Δημήτρης Παπαδόπουλος, Βασίλης Τσιάρτας, Κώστας Κατσουράνης, Στέλιος Γιαννακόπουλος και Τάκης Φύσσας, οι οποίοι υποδέχονται τους Gaizka Mendieta, Monchi, Nuno Gomes, Sam Allardyce και Simao Sabrosa, αντίστοιχα. Αυτή τη φορά, τα γυρίσματα ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα και μας ταξιδεύουν από την Αθήνα, στη Σεβίλλη, στη Λισαβόνα, στο Έσσεν και στο Μπόλτον, σε εμβληματικά γήπεδα και τόπους με ιδιαίτερη σημασία για τους καλεσμένους των Legends 2004.

Οι έξι εκπομπές, όσοι και οι αγώνες που οδήγησαν την Εθνική στην κορυφή της Ευρώπης, θα προβάλλονται από το COSMOTE SPORT 1HD, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, την ημέρα που οι διεθνείς σήκωσαν το πολύτιμο τρόπαιο στη Λισαβόνα, θα προβληθούν όλα τα επεισόδια back to back, από τις 19.30 έως τις 00.00. Αμέσως μετά την προβολή τους, οι εκπομπές θα είναι διαθέσιμες on demand στο COSMOTE TV PLUS.