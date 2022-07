10 χρόνια Kaizen Gaming: Από το Stoiximan στο Kaizen Campus

Aπό το Stoiximan, στο Betano και στο Try this at home, η Kaizen Gaming γιορτάζει τα 10 της χρόνια με μία ακόμα καινοτόμα απόφαση δημιουργώντας στην Ελλάδα το Kaizen Campus, ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια γραφείων σχεδιασμένα να λειτουργούν βάσει του υβριδικού μοντέλου εργασίας.

Δέκα χρόνια στρατηγικής, δέκα χρόνια στοχευμένης και επιτυχημένης ανάπτυξης από την Κaizen, έρχονται να επισφραγιστούν με την δημιουργία ενός από τα πιο σύγχρονα κτίρια γραφείων στην Ελλάδα, το Κaizen Campus.

Ένα υπερσύγχρονο κτίριο, αντίστοιχο της ανάπτυξης, της στρατηγικής, της κουλτούρας και των προτεραιοτήτων της εταιρείας. Και παρόλο που η ανάπτυξη ήταν ραγδαία, η εταιρία και οι άνθρωποι της δεν παρέκκλιναν ποτέ της στρατηγικής των βασικών της πυλώνων. Τη δημιουργία τεχνολογίας, την κατάκτηση ξένων αγορών και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Όλα ξεκίνησαν το 2012, όταν η Kaizen Gaming δημιούργησε το Stoiximan, ένα ελληνικό brand που θα προσπαθούσε, σε πρώτη φάση, να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα. Το κατάφερε και μάλιστα πολύ σύντομα.

Αξιοποιώντας τη θετική τάση της εποχής για μεταφορά του αθλητικού στοιχηματισμού από τα δίκτυα φυσικής παρουσίας στο διαδίκτυο και αναπτύσσοντας μια μεγάλη δυναμική από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της, κατάφερε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει βασική επιλογή των Ελλήνων παικτών ενώ το 2015, μόλις 3 χρόνια μετά την έναρξη της, επεκτάθηκε και στην κυπριακή αγορά.

Το 2016 είναι ένα σημαδιακό έτος για την εταιρία, αφού ξεπερνά για πρώτη φορά τους 100 εργαζόμενους. Στα χρόνια που ακολουθούν η ανάπτυξη είναι ραγδαία. Η μετάβαση της εταιρίας από πάροχος διαδικτυακών παιγνίων σε GameTech εταιρία, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την εξέλιξή της αλλά και τη διεύρυνση της δραστηριότητας και λειτουργίας της. H στρατηγική της στόχευση, στην ανάπτυξη δικής της τεχνολογίας και η επένδυση σε ανθρώπους που θα υλοποιούσαν νέες τεχνολογικές εφαρμογές, ήταν το σημείο καμπής της, δεδομένου ότι της επέτρεψε να μετασχηματιστεί, εξελίσσοντας τόσο την πλατφόρμα της όσο και τις υπηρεσίες που μπορούσε να παρέχει.

Ταυτόχρονα του 2017, δημιουργεί ένα νέο brand, το Betano, με το οποίο ξεκίνησε την υλοποίηση ενός φιλόδοξου πλάνου επέκτασης σε αγορές του εξωτερικού. Η έναρξη γίνεται στη Ρουμανία ενώ μέχρι σήμερα έχει επεκταθεί σε ακόμα 7 χώρες μεταξύ των οποίων η Πορτογαλία, η Βραζιλία και η Χιλή.

Την τάχιστη τεχνολογική ανάπτυξη, συμπληρώνει και η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Απόφαση - κλειδί για την συνολική εξέλιξη της εταιρίας. Αφουγκραζόμενη τη σημασία των νέων ταλέντων, δημιούργησε το καινοτόμο πρόγραμμα “Try this at home” με το οποίο επαναπάτρισε Έλληνες που εργάζονταν κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες, σε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας.

Σήμερα 10 χρόνια μετά τη δημιουργία της πλατφόρμας Stoiximan, η Kaizen Gaming δραστηριοποιείται σε 10 χώρες, απασχολεί περισσότερους από 1.300 εργαζόμενους, ενώ ολοκληρώνει, τους επόμενους μήνες, ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια γραφείων στην Ελλάδα, το Kaizen Campus.

Η δημιουργία του υπερσύγχρονου νέου κτιρίου της Κaizen Gaming, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία σήμερα συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη. Τα νέα γραφεία της Kaizen Gaming θα μπορούν να φιλοξενήσουν το σύνολο των εργαζομένων της εταιρίας στην Αθήνα καθώς και τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό ομάδα της, αυτή της Τεχνολογίας με πάνω από 300 και πλέον Kaizeners και οι οποίοι θα συνεχίσουν να παράγουν τεχνογνωσία στη βάση της agile μεθοδολογίας που υλοποιεί ήδη η εταιρία από το 2018.

Παράλληλα το Kaizen Campus θα αποτελέσει μια από τις πρώτες εγκαταστάσεις, σχεδιασμένη να λειτουργεί βάσει του υβριδικού μοντέλου εργασίας, που ήδη εφαρμόζει η εταιρία, κάτι που αποτελεί την κύρια κατεύθυνση στην αρχιτεκτονική προσέγγιση και τη σχετική διαρρύθμιση των χώρων, με στόχο να ικανοποιήσει τη μέγιστη αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της που εργάζεται είτε εξ αποστάσεως είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας καθώς και να μπορεί να ενσωματώσει την περαιτέρω αύξηση του προσωπικού της, που υπολογίζεται στο 20% ετησίως.

Focus on bullets: Η ανάπτυξη και οι σταθμοί της Kaizen Gaming μέσα σε μία δεκατετία