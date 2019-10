Υποχωρεί η Wall μετά τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις

Με απώλειες ξεκίνησαν τη σημερινή συνεδρίαση οι βασικοί δείκτες της Wall Street, μετά τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις κι ενώ παραμένουν οι ανησυχίες για την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι πωλήσεις λιανικής για τον Σεπτέμβριο 2019 υποχώρησαν 0,3%.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες δεν είναι τόσο σταθερές, εν μέσω ανησυχιών ότι οι εμπορικές εντάσεις επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και πλήττουν τις προοπτικές των καταναλωτών.

Παράλληλα, οι επενδυτές έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στις εξελίξεις του Brexit, καθώς φαίνεται πως οι συνομιλίες για μια ομαλή έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε., εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Σε αυτό το κλίμα, ο δείκτης Dow Jones υποχωρεί -0,20% στις 29.972 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,24% στις 2.989 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει πτώση -0,32% στις 8.122 μονάδες.

Η Wall Street Journal μετέδωσε ότι υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πόσα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα θα αγοράσει η Κίνα και για πόσο καιρό. Εν τω μεταξύ, το Bloomberg μετέδωσε πως η Κίνα θέλει να αποσυρθούν οι δασμοί σε κινεζικά προϊόντα, προτού γίνουν οι αγορές.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες τρία νομοσχέδια υπέρ των διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτώντας εκ νέου την ένταση με το Πεκίνο το οποίο είχε προειδοποιήσει με αντίποινα εάν τα νομοσχέδια ψηφίζονταν.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε τις ΗΠΑ να μην αναμειγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας, προειδοποιώντας για «ισχυρά αντίποινα ως αποτέλεσμα των εσφαλμένων αποφάσεων από την αμερικανική πλευρά».

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, συνεχίζεται και σήμερα με επίκεντρο τον τραπεζικό τομέα η ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η Bank of America ανακοίνωσε την Τετάρτη πτώση των κερδών του για το τελευταίο τρίμηνο, ωστόσο κατάφερε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street.

Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα κέρδη της Bank of New York Mellon, ενώ από την πλευρά της η US Bancorp κατέγραψε αυξημένα κέρδη για το τελευταίο τρίμηνο.

Εκτός του τραπεζικού κλάδου η αεροπορική United Airlines Holdings ανακοίνωσε αύξηση κερδών και εσόδων, ενώ ισχυρή αύξηση κερδών 70% κατέγραψε η εταιρεία ιατρικών συσκευών Abbott Laboratories.