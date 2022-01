Wall Street: Πτώση 170 μονάδων για τον Dow Jones - Αρνητικά πρόσημα για S&P 500, NASDAQ

Με αρνητικά πρόσημα έκλεισε η συνεδρίαση της Wall Street με τις τιμές μετοχές να υποχωρούν, κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, μετά το μεγάλο sell-off της προηγούμενης συνεδρίασης. Ο Dow Jones υποχώρησε 170 μονάδες ή 0,4% στις 36.236 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,1%, κλείνοντας στις 4.696 μονάδες και ο Nasdaq είχε οριακή μείωση 0,1% στις 15.080 μονάδες. Συνολικά ο δείκτης των μετοχών στον τεχνολογικό κλάδο υποχώρησε περίπου 4% κατά τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η Tesla και το Netflix σημείωσαν πτώση άνω του 2% έκαστος. Στην τεχνολογία megacap, η Apple έχασε 1,6%. Η Amazon υποχώρησε 0,6% και η Alphabet υποχώρησε λιγότερο από 0,1%. Ωστόσο, η Meta Platforms κέρδισε 2,5%.

Η δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας της συνεδρίασης έδειξαν την πρόθεση της Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει πιο γρήγορα από ότι αναμενόταν στην αύξηση των επιτοκίων της.

Καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν τα πρακτικά την Πέμπτη, η απόδοση του 10ετούς Δημοσίου έφθασε μέχρι και πάνω από το 1,75%, αφού έκλεισε το περασμένο έτος στο 1,51%.

Οι περιφερειακές τράπεζες Fifth Third και Regions αυξήθηκαν περισσότερο από 4%. Οι μετοχές της Citi σημείωσαν άνοδο 3,2% και η Wells Fargo και η Bank of America πρόσθεσαν και οι δύο πάνω από 2%.

Οι μετοχές της ενέργειας συνέβαλαν στην τόνωση της αγοράς καθώς οι τιμές του αργού αυξήθηκαν. Η Diamondback Energy ανέβηκε 4,6%, η Devon Energy πρόσθεσε 3,7% και η Occidental κέρδισε σχεδόν 3%.

Το σχέδιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να μειώσει τον αριθμό των ομολόγων και τίτλων που υποστηρίζονται από στεγαστικά δάνεια έρχεται καθώς η κεντρική τράπεζα μειώνει ήδη τις αγορές ομολόγων της και πρόκειται να αυξήσει τα επιτόκια μετά την ολοκλήρωση της μείωσης.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι στις 207.000 ανήλθαν οι αρχικές αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από λίγο από το υπουργείο Απασχόλησης για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την 1η Ιανουαρίου.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε σχετικές δημοσκοπήσεις προέβλεπαν ότι οι αρχικές αιτήσεις θα έφταναν στις 195.000 καθώς εκτιμούσαν ότι έχει επέλθει βελτίωση στην αγορά εργασίας

Τα στοιχεία έρχονται μια ημέρα πριν από τη βασική έκθεση μισθοδοσίας του Υπουργείου Εργασίας εκτός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία αναμένεται να δείξει ότι η οικονομία πρόσθεσε 422.000 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο.