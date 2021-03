Van Gogh, Klimt και Mondrian ζητούν… το χέρι μας!

Από σήμερα, 4 Μαρτίου, είναι διαθέσιμη στα online καταστήματα της Swatch και στα MoMA Design Stores, μία συλλογή special edition ρολογιών, καρπός της συνεργασίας των δύο. Υπό τον τίτλο «Museum Journey» η κοσμαγάπητη εταιρεία ρολογιών «βγάζει» από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, το περίφημο MoMA, διάσημα έργα για το χέρι σας μόνο!

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ελβετική ωρολογοποιία «ντύνεται» από μεγάλα ονόματα της τέχνης. Πρόσφατα, γράφαμε για τη συνεργασία της με τον θρύλο της pop art Keith Haring και την προσθήκη τριών νέων ρολογιών στην πλούσια γκάμα της. Είναι δεκάδες πια οι καλλιτέχνες που έχουν κατά καιρούς συνεργαστεί με την ελβετική εταιρεία και τα ρολόγια που έχουν προκύψει γίνονται πάντοτε ανάρπαστα από τους συλλέκτες.

Τώρα, η Swatch ανεβάζει και πάλι τον πήχη, βγάζοντας σε παγκόσμια κυκλοφορία μία σειρά έξι ρολογιών σε συνεργασία με το MoMA. «Time is what you make of it» (όπου χρόνος σημαίνει ό,τι φτιάχνεις) λέει το μότο της εταιρείας στο διαδίκτυο. Αυτή την πρωτόγνωρη ώρα που η επαφή με την τέχνη γίνεται ψηφιακά, η Swatch δημιουργεί ξεχωριστούς δεσμούς με αγαπημένα έργα. Η επίσκεψη σε ένα μουσείο διαστέλλει τον χρόνο και μπορεί να χαρίσει μοναδικές στιγμές, χαραγμένες στη μνήμη του επισκέπτη. Τη μαγεία αυτή επιχειρεί να μεταφέρει η Swatch στο χέρι του καθενός, σε μια περιήγηση υπό τον εύγλωττο τίτλο «Ταξίδι στο Μουσείο».

Η συλλογή αποτελείται από έξι μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από έργα της συλλογής του MoMA, μεταξύ των οποίων:

1. The Starry Night (1889) του Vincent van Gogh

2. Hope, II (1907-1908) του Gustav Klimt

3. The Dream (1910) του Henri Rousseau

4. Composition in Oval with Color Planes 1 (1914) του Piet Mondrian

5. The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurita (1966) του Tadanori Yokoo

6. New York (1968) του Tadanori Yokoo

Αυτά τα ρολόγια είναι διαθέσιμα μεμονωμένα ή ως collector’s edition. Η Swatch και το MoMA δημιούργησαν μια ειδική συσκευασία για την collector’s edition εμπνευσμένη από τη Blade Stair, το γνωστό κλιμακοστάσιο, που αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής του MoMA.

Βρείτε τα ρολόγια εδώ

https://www.swatch.com/el-gr/home