Τζακ Ντόρσεϊ: Η Square σκέφτεται να δημιουργήσει ένα ψηφιακό πορτοφόλι bitcoin

Η εταιρεία πληρωμών Square σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα ψηφιακό πορτοφόλι bitcoin που θα δώσεις τους κατόχους του μεγαλύτερο έλεγχο επί των κρυπτονομισμάτων που διαθέτουν, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζακ Ντόρσεϊ.

Το σχόλιο του Ντόρσεϊ στο Twitter, του οποίου επίσης είναι διευθύνων σύμβουλος, οδήγησε σε άνοδο τη μετοχή της εταιρείας, που ενισχύεται περίπου 2,7%.

Οι συναλλαγές bitcoin έχουν εξελιχθεί σε ακμάζουσα δραστηριότητα για την Square, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν αγορές μέσω της εφαρμογής Cash και να αποθηκεύουν το νόμισμα ψηφιακά.

Τώρα ο Ντόρσεϊ προτείνει στους χρήστες έναν νέο τρόπο αποθήκευσης των bitcoin τους, ώστε να μην ελέγχονται από την Square ή από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Ουσιαστικά το πορτοφόλι bitcoin θα επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τα κρυπτονομίσματά τους σε μια ασφαλή συσκευή, χάρη στην οποία θα μπορούν να επιλέξουν αυτοί πότε θα τα ξοδέψουν.

Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way: by sharing some of our guiding principles.