Στενεύει ο κύκλος της ιδιωτικότητας των κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως 

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου που εισήγαγε ο αμερικανικός οργανισμός για την καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων (ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών) , οι χρήστες κρυπτονομισμάτων από την Αμερική- αλλά και κατ επέκταση τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αμερικανικών συμφερόντων, θα πρέπει να εισάγουν KYC για κάθε πορτοφόλι που γίνεται ανάληψη – ακόμα και τα ιδιωτικά.

Η πρόταση νόμου «Requirements for Certain Transactions Involving Convertible Virtual Currency or Digital Assets» αφορά σε συναλλαγές που «καταλήγουν» σε self-hosted ηλεκτρονικά πορτοφόλια- δηλαδή τα private keys διαχειρίζονται από τον τελικό χρήστη και όχι από κάποιον θεματοφύλακα ή τρίτο πάροχο.

Οι χρήστες που θέλουν να κάνουν ανάληψη κρυπτονομισμάτων σε ένα ιδιωτικό ηλεκτρονικό πορτοφόλι, θα πρέπει να κατοχυρώνουν το πορτοφόλι αυτό με την διαδικασία «Know Your Customer» (ΚΥC), εάν το ποσό ξεπερνάει τα $10.000 ημερησίως. Τα ανταλλακτήρια θα πρέπει να διαμοιράζονται πληροφορίες με τις κρατικές αρχές όταν οι χρήστες υπερβαίνουν αναλήψεις αξίας $10.000 και να κρατάνε αρχείο για κάθε συναλλαγή μεγαλύτερη από τα $3.000.

Με απλά λόγια, οι χρήστες όλων των ανταλλακτηρίων που θέλουν να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα είτε σε προσωπικό πορτοφόλι ή κάποιου τρίτου θα πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη αυτού του λογαριασμού. Συναλλαγές που ξεπερνούν τα $10.000 θα διαμοιράζονται απευθείας με το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Σύμφωνα με την συνήθη πρακτική που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, το ευρύτερο κοινό έχει μια περίοδο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2021 για να παρέχει σχόλια στις αρχές ή να εκφράσει εναντίωση.

Ο ιδρυτής του Coinbase μεγαλύτερου αμερικανικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, μας είχε προϊδεάσει ένα μήνα νωρίτερα όταν είχε ανακοινώσει μέσω του Twitter πως η διοίκηση Trump θα προσπαθήσει να περάσει εσπευσμένα την σχετική νομολογία.

Το FinCEN πιστεύει πως το 2019, είχε εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές που ξεπερνούν τα $119 δισ.

Η πρόταση νόμου δημιούργησε εύλογες αντιδράσεις από παράγοντες της αγοράς κρυπτονομισμάτων, καθώς η περίοδος που κάποιος μπορεί να εναντιωθεί στην πρόταση είναι μειωμένη, ενώ μεσολαβούν οι γιορτές των Χριστουγέννων κατά τις οποίες οι περισσότεροι νομικοί σύμβουλοι δεν εργάζονται.

Δεν επηρεάστηκαν οι αγορές των κρυπτονομισμάτων ούτε τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια

Ενώ έγινε προσπάθεια από οργανωμένα συμφέροντα να ερμηνεύσουν την συγκεκριμένη νομολογία ως ιδιαίτερα αρνητική και επιβλαβής για το μέλλον των κρυπτονομισμάτων, οι αγορές στον αντίποδα κινήθηκαν ανοδικά.

Αντίστοιχες ενέργειες έχουν ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο:

Η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας, ξεκίνησε να απαιτεί από τα ολλανδικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων να ζητούν πληροφορίες από τους πελάτες τους για το πως χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα τους, αλλά και να επιβεβαιώνουν πως ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι τους ανήκει.

Η Ελβετία από το ξεκίνημα του έτους (2020), ζητούσε από τους χρήστες κρυπτονομισμάτων να αποδείξουν την ιδιοκτησία των ιδιωτικών ηλεκτρονικών πορτοφολιών (non-custodial) για κάθε ανάληψη μεγαλύτερη από 1.000 CHF.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.