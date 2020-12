Σπάνιοι χάρτες και έργα τέχνης από τον θαυμαστό κόσμο της φύσης στη δημοπρασία της Swann Galleries

Το lockdown μπορεί να μας κρατά έγκλειστους, αλλά ένας χάρτης έχει τη δύναμη να μας ταξιδέψει. Ακόμη και όσοι δεν αγαπούν την γεωγραφία, δεν στέκονται ασυγκίνητοι μπροστά στους πρωτόγονους χάρτες πάνω στους οποίους παρέχονται πληροφορίες και πέραν των γεωγραφικών. Υπήρξε μία θαυμαστή περίοδος στα χρόνια της Αναγέννησης με προέκταση και στους αμέσως επόμενους αιώνες, κατά την οποία σπουδαίοι δημιουργοί, που ήταν ταυτόχρονα καλλιτέχνες, χαρτογράφοι και ταξιδευτές, συνέθεταν θαυμάσιες εικαστικές συνθέσεις με σκοπό να αφηγηθούν τη φυσιογνωμία ενός τόπου.

Σε αυτούς τους πρώτους «τουριστικούς οδηγούς» υποδεικνύονται καλλιέργειες, στρατιωτικές επιχειρήσεις, οχυρά και τοπωνύμια με έμφαση ανάλογη της σημασίας που δίνει ο χαρτογράφος-καλλιτέχνης. Μια σειρά από τέτοιους σπάνιους χάρτες και άτλαντες βγαίνει σε δημοπρασία από την Swann Galleries την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου. Η πώληση περιλαμβάνει ακόμη ιστορικά prints και ζωγραφικά έργα από τον χώρο των φυσικών επιστημών.

Ένας σκίουρος από την Καλιφόρνια, φιλοτεχνημένος το 1853 από το χέρι του John Woodhouse Audubon, οδηγεί τη δημοπρασία με εκτιμώμενη αξία 30.000 έως 50.000 $. Το όνομα Audubon είναι συνώνυμο με την τέχνη του φυσικού κόσμου και οι υποψιασμένοι με τα έργα αυτά το συνδέουν για το περίφημο «Birds of America». Ο φυσιοδίφης John James Audubon έβαλε τον σπόρο κι ενθάρρυνε τους δύο γιους του Victor Gifford και John Woodhouse να καταγράψουν με πάθος την άγρια ζωή της Αμερικής. Το έργο έρχεται στη δημοπρασία μέσω της οικογένειας του καλλιτέχνη. Ο John James Audubon παρουσιάζεται με το «Night Heron or Qua Bird», που προσφέρεται από 25.000 έως 35.000 δολ. και το «Black-Billed Cuckoo», από 4.000 έως 6.000 δολ., και τα δύο χρωματιστές ακουατίντες του 1835 από το «Audubon's Birds of America».

Άλλα έργα από τον φυσικό κόσμο περιλαμβάνονται στο «The Naturalist's Library» του William Jardine του 1843, με περισσότερα από 1.200 απεικονίσεις ζώων, πουλιών, ψαριών και εντόμων (2.000-3.000 $). Διατίθεται ακόμη μια ομάδα 30 χαρακτικών από το «Hortus Eystettensis» (1613) του Basilius Besler (7.000-10.000 $), εκτός από άλλα έργα ανθοκομίας, όπως το «The Botanist's Repository» του Henry Andrews (1797) για νέα και σπάνια φυτά (3.000-5.000 $) , και ένα εγχειρίδιο της ορχιδέας των Alfred Cogniaux και Alphonse Goossens «Dictionnaire Iconographique des Orchidées», με 803 μικρές χρωμολιθογραφικές εκτυπώσεις, τυπωμένες μεταξύ 1896 και 1907 (2.500-3.500 $).

Από το 1511 σώζεται ένας από τους πρώτους έντυπους χάρτες σχεδιασμένος από τον Βερνάρδο Συλβάνο με εκτιμώμενη τιμή 20.000 έως 30.000 δολ. Παγκόσμιους χάρτες διαθέτουν το «Typus Cosmographicus Universalis» (Βασιλεία, 1532) του Sebastian Münster με περίτεχνα σύνορα σχεδιασμένα από τον Hans Holbein τον νεότερο (10.000-15.000 $). Επίσης, στην πώληση βγαίνει ένας από τους πιο εντυπωσιακούς χάρτες των Κάτω Χωρών του 17ου αιώνα (8.000-12.000 $) του Johannes Blaeu's Nova et Accuratissima Totius Terrarum Orbis Tabula, 1662, και ένας παγκόσμιος χάρτης γύρω στο 1504, που τυπώθηκε στο Στρασβούργο με διακοσμητικά από τον Gregor Reisch (3.500-5.500 δολ).

Η Ευρώπη είναι παρούσα και με μια σπάνια πρώτη έκδοση του φλαμανδού χαράκτη και θαλασσογράφου Lievin Cruyl σε μια προοπτική άποψη της Ρώμης του 17ου αιώνα «Pianta di Roma Come Lie Tru al Presente Colle Alzate Delle Fabriche Piu Nobili Cosi Antiche Come Moderne», 1665, (εκτιμώμενη αξία 3.000-4.000 δολάρια). Σχεδιασμένος από Άγγλους διατίθεται ακόμη ένας λεπτομερής χάρτης της Αρμενίας στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα, γύρω στο 1870 (800-1.200 δολ.).

Βιβλία που περιέχουν χάρτες, όπως το Atlas Minimus των John Gibson και Emanuel Bowen, με ένα σύνολο χαρτών τσέπης από αυτοκρατορίες, βασίλεια και πολιτείες του Γνωστού Κόσμου, Λονδίνο, 1758 (2.500-3.500 δολ), αλλά κι ένας σπάνιος οδηγός μετανάστευσης του 1803 που προσφέρει στους Ευρωπαίους εποίκους μια ειλικρινή περιγραφή των μειονεκτημάτων και των ευκαιριών της μετανάστευσης στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες (1.800-2.200 δολ.) ξεχωρίζουν στη δημοπρασία της Swann. Στην ίδια κατηγορία προσφέρεται ένα σπάνιο εγχειρίδιο με 25 από τους 60 χάρτες που αφορούν τις Η.Π.Α. από τον Nathan Hale ($ 500-750) και μια ιστορική περίληψη για τον πόλεμο της ανεξαρτησίας των Ολλανδών κατά της Ισπανίας (1.000-1.500 δολ.).

Οι ιστορικές εκτυπώσεις περιλαμβάνουν μια σπάνια σειρά από επτά χρωματιστές λιθογραφίες από την Isla de Cuba Pintoresca, γύρω στο 1865, με πανοραμικά τοπία από κουβανικές πόλεις και λιμάνια του Eduardo Laplante (5.000-7.500 $), ενώ διατίθεται μια μνημειακή ενότητα λατρευτικού χαρακτήρα με περισσότερες από 150 σκηνές της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης από τα μέσα του 19ου αιώνα (2.000-3.000 δολ., Βρετανία).

Ο πλήρης κατάλογος και πληροφορίες υποβολής προσφορών διατίθενται στη διεύθυνση www.swanngalleries.com και στην εφαρμογή Swann Galleries. Επιπλέον στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ.