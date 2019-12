Σημαντικές απώλειες στην Wall μετά τις νέες απειλές δασμών

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν σήμερα και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street, με την αμερικανική αγορά να υποδέχεται αρνητικά την προαναγγελία Τραμπ για επιβολή νέων δασμών σε Αργεντινή και Βραζιλία, ενώ επιπλέον ανησυχίες πρόσθεσαν τα μακροοικονομικά στοιχεία για μεταποίηση και κατασκευές στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε τη συνεδρίαση έχοντας χάσει περισσότερες από 265 μονάδες ή 0,95%, στις 27.784 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,86% στις 3.113 μονάδες, ενώ ακόμα μεγαλύτερη πτώση 1,12% κατέγραψε ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκληρώνοντας στις 8.567 μονάδες.

Στη βασική είδηση της ημέρας που καθόρισε την επενδυτική διάθεση, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα στο twitter ότι «η Βραζιλία και η Αργεντινή ευθύνονται για μια μαζική υποτίμηση των νομισμάτων τους, το οποίο δεν είναι καλό για τους αγρότες μας. Κατά συνέπεια, με άμεση ισχύ, θα επαναφέρω τους Δασμούς στον Χάλυβα και το Αλουμίνιο που μεταφέρεται στις ΗΠΑ από αυτές τις χώρες».

Σημειώνεται ότι παράλληλα επιτέθηκε για ακόμα μία φορά στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, τη Federal Reserve, για την οποία έγραψε ότι πρέπει να ενεργήσει έτσι ώστε να μην επωφελούνται άλλες χώρες από το ισχυρό δολάριο, καλώντας την ξανά να μειώσει περισσότερο τα επιτόκιά της.

.....Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen - Fed!