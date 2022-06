Sango: Το «crypto νησί» της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας με οδηγό το Bitcoin

Στα τέλη Απριλίου η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η δεύτερη λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου σύμφωνα με τον ΟΗΕ, υιοθέτησε το bitcoin ως επίσημο νόμισμα και νομιμοποίησε τη χρήση των κρυπτονομισμάτων.

Ο Φοστέν Αρσάνζ Τουαντέρα, πρόεδρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει μια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των υποδομών blockchain της χώρας.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Τουαντέρα είπε ότι η κυβέρνηση θα εγκαινιάσει το Sango, μια «πρωτοβουλία κρυπτογράφησης» που προτάθηκε μετά την υιοθέτηση του Bitcoin από τη χώρα.

With #Bitcoin as #legaltender & inspiration, our country opens a new chapter in its inspiring journey towards a brighter future via #blockchain #tech.

Everyone is welcome to witness the Sango Genesis Event that will be broadcast on the 3rd of July, on https://t.co/LIQiKGhcBS. pic.twitter.com/7u6knv5f6w