Ράλι 17% για το Bitcoin μετά το... νεύμα Μασκ

Ισχυρό ράλι άνω του 17%, που το ωθεί σε υψηλά σχεδόν δύο εβδομάδων, πραγματοποιεί σήμερα το bitcoin, αφότου ο επικεφαλής της Tesla Έλον Μασκ ανέγραψε ως «tag» στο βιογραφικό του στο twitter το δημοφιλές κρυπτονόμισμα.

Ειδικότερα, λίγο αφότου ο Μασκ πρόσθεσε στον λογαριασμό του ένα #bitcoin, το κρυπτονόμισμα είδε την αξία να ενισχύεται έντονα και πλέον διαμορφώνεται στα 36,823 δολάρια με άλμα σχεδόν 17,2%, σύμφωνα με το coindesk.

Τελευταία φορά που το bitcoin είχε βρεθεί πάνω από τα 36.000 δολάρια ήταν στις 20 Ιανουαρίου.

Επιπλέον, το ράλι του bictoin συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα, με το Ethereum να βλέπει την αξία του στα 1.395 δολάρια ενισχυμένη σήμερα κατά 6,8%, το Stellar σημειώνει άλμα 25% στα 0,3201 δολάρια, ενώ ακόμα και το Ripple καταγράφει μεγάλη άνοδο 10% και κινείται στα 0,284 δολάρια.

Σημειώνεται επίσης ότι σε σημερινή του ανάρτηση ο Έλον Μασκ, παράλληλα με την αναφορά που πρόσθεσε στο βιογραφικό του, έγραψε «Εκ των υστέρων, ήταν αναπόφευκτο».

In retrospect, it was inevitable