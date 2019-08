Πτώση 1,7% για τον Dow Jones τον Αύγουστο

Με μεικτά πρόσημα έκλεισε η Wall Street την Παρασκευή, αποτυπώνοντας την έντονη μεταβλητότητα που επικρατεί στις αγορές καθώς συνεχίζεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Το αμερικανικό Χρηματιστήριο κατέγραψε τον Αύγουστο τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον Μάιο, αφού ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,7%, ο S&P 500 1,8% και ο Nasdaq 2,7%.

Στη σημερινή συνεδρίαση ο Dow Jones κινήθηκε 0,16% υψηλότερα στις 26.403 μονάδες, ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,16% στις 7.962 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,06% στις 2.926 μονάδες.

Ενδοσυνεδριακά, ο Dow αρχικά κατέγραψε κέρδη 150 μονάδων καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε ότι Πεκίνο και Ουάσιγκτον βρίσκονται σε «αποτελεσματική επικοινωνία». Μετά το «χτύπημα» όμως του Ντ. Τραμπ με νέο tweet όπου επιτέθηκε στη Fed υποστηρίζοντας ότι «οι δασμοί που επιβάλει δεν είναι πρόβλημα, αλλά η πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας είναι», και οι τρεις δείκτες της Wall άρχισαν να σημειώνουν απώλειες, για να «γυρίσουν» εντέλει έστω και οριακά ο Dow και ο S&P.

The Euro is dropping against the Dollar “like crazy,” giving them a big export and manufacturing advantage...and the Fed does NOTHING! Our Dollar is now the strongest in history. Sounds good, doesn’t it? Except to those (manufacturers) that make product for sale outside the U.S.