Ψηφιακές ληστείες 12 δισ. δολαρίων στα κρυπτονομίσματα καταρρίπτουν τον μύθο της ασφάλειας

Οι κινήσεις των κρυπτονομισμάτων, που μοιάζουν με το τραινάκι του τρόμου των luna parks, μπορεί να ξαφνιάζουν και να ξενίζουν όσους δεν ασχολούνται με το οικοσύστημα των ψηφιακών νομισμάτων. Όμως φαίνεται ότι είναι απόλυτα συμβατές με την ψυχολογία, τα ήθη και τα έθιμα της σχετικής επενδυτικής κοινότητας. Οι έντονες διακυμάνσεις και οι ακραίες μεταβολές των τιμών μετατροπής των πάνω από 8.000 κρυπτονομισμάτων, αποτελούν καθημερινή πρακτική, που δεν θορυβεί τους insiders των cryptos.

Οι διακυμάνσεις αυτές αποτελούν ίσως το βασικότερο εμπόδιο στην υιοθέτηση των cryptos, από την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα σαν αξιόπιστα ψηφιακά νομίσματα πάνω στα οποία μπορεί να δομηθεί ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών και εκκαθαρίσεων πληρωμών. Άλλωστε αυτή είναι η πεμπτουσία των cryptos. Να στηρίξουν ένα αποκεντρωμένο σύστημα συναλλαγών, έξω και πέρα από το κλασσικό τραπεζικό σύστημα. Ωστόσο αυτό είναι κάτι που δεν απασχολεί τους λάτρεις των cryptos, που ενδιαφέρονται μόνο για τις υπεραξίες και την συνέχιση της ανόδου των «ισοτιμιών» τους, ως προς το δολάριο.

Εκείνο που κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να απασχολεί την κοινότητα των cryptos, των tokens, των DeFi, των NFTs, των smart contracts κ.α., είναι η ευκολία με την οποία χάνονται «χρήματα», μέσα σε αυτό το παράλληλο σύστημα συναλλαγών και μετατροπών. Ειδικά, όταν η «ασφάλεια», αποτελεί ένα από τα πολυδιαφημισμένα δομικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Την περασμένη εβδομάδα η MonoX Finance που είναι μια blockchain startup, ανακοίνωσε ότι ένας hacker χρησιμοποιώντας έναν ιό, έκλεψε από το σύστημα της, που κάλυπτε smart contracts, δηλαδή έξυπνα συμβόλαια ένα ποσό της τάξης των $31 εκατ. Τα έξυπνα συμβόλαια είναι συμφωνητικά ανάμεσα σε δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη, υπό τη μορφή ψηφιακού κώδικα που αναπτύσσονται σε περιβάλλον blockchain, χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης ενός τρίτου μέρους.

Σύμφωνα με αναλυτές της τεχνολογίας blockchain, τα tokens αξίας $31 εκατ., που εκλάπησαν αποτελούνταν από $18,2 εκατ. σε Wrapped Ethereum, από $10,5 εκατ. σε MATIC tokens, από $2 εκατ. σε WBTC και από μικρότερα ποσά σε Wrapped Bitcoin, σε Chainlink, σε Unit Protocol, σε Aavegotchi και σε Immutable X.

Η MonoX Finance, ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον hacker μέσω του ETH Mainnet, ενημερώνοντας παράλληλα τα θύματα, ότι η ασφαλιστική κάλυψη για την απώλεια των $31 εκατ., ανέρχεται μόλις στο $1 εκατ.

Tην περασμένη Πέμπτη η Peckshield, εταιρεία κυβερνοασφάλειας στο χώρο του blockchain, αποκάλυψε ότι διερευνά ψηφιακές κλοπές ύψους $120 εκατ.

Τέλος, στο περασμένο Σαββατοκύριακο, η πλατφόρμα συναλλαγών BitMark, επιβεβαίωσε μια ευρείας κλίμακας παραβίαση των πρωτοκόλλων της, που οδήγησε στην κλοπή ψηφιακών στοιχείων ΕΤΗ και BTC, ύψους $150 εκατ.

Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας ανάλυσης της blockchain κοινότητας, Elliptic, με τίτλο «DeFi: Risk, Regulation, and the Rise of DeCrime», το ύψος των πάσης φύσεως ψηφιακών κλοπών μέσω των DeFi, μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2021, ανήλθε στο ποσό των $12 δισ., από $1,5 δισ. για ολόκληρο το 2020.

Το DeFi σημαίνει Decentralized Finance, δηλαδή αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική, που μεταφέρει χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες από τα παραδοσιακά συστήματα στο περιβάλλον blockchain. Μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία της BadgerDAO που είναι ένα αποκεντρωμένος αυτόνομος οργανισμός (Decentralized Autonomous Organization), η μεγαλύτερη κλοπή που έχει καταγραφεί σε ένα μόνο χρήστη είναι της τάξεως των 900 BTC. Σε σημερινές τιμές είναι σαν κάποιος να έχει μπει στο σπίτι σου και να έκλεψε 44 εκατομμύρια δολάρια!

Για να αντιληφθούμε καλύτερα το τι σημαίνουν τα $12 δισ. που αναφέρει η Elliptic στην έρευνα της, η αξία των «κεφαλαίων» των υπηρεσιών DeFi, πλησιάζει τα $250 δισ. Οπότε μιλάμε για κλοπές της τάξης του 5%, σε ένα σύστημα που βασίζεται πάνω στη διαφάνεια και στην ασφάλεια.

Είναι φανερό ότι οι έννοιες του ρίσκου, που γνωρίζουμε τα κλασσικά χρηματοοικονομικά προϊόντα, έχουν εφαρμογή και στο ψηφιακό οικοσύστημα. Έτσι εκτός από τον κίνδυνο του χρηματοοικονομικού προϊόντος και τον κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου, έχουμε και τον κίνδυνο του έξυπνου συμβολαίου και τον κίνδυνο της πλατφόρμας blockchain. Το ερώτημα είναι εάν και κατά πόσο, το άθροισμα όλων αυτών των κινδύνων, μπορεί να αποτελέσει έναν συστημικό κίνδυνο για το σύνολο της χρηματοοικονομικής και επενδυτικής βιομηχανίας;

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.