Πόσο κοστίζει το ακριβότερο ουίσκι στον κόσμο που βγαίνει σε δημοπρασία...

Το «εθνικό μας ποτό» έχει την τιμητική του στα μέσα Φεβρουαρίου σε μία δημοπρασία που αναμένεται να γίνει ιστορική. «Perfect Collection» που σημαίνει τέλεια συλλογή, τιτλοφορείται το δεύτερο μέρος μιας online πώλησης, αφιερωμένης αποκλειστικά στο ουίσκι. Το δεκαήμερο από 12 έως 22 Φεβρουαρίου, πάνω από 1.900 μπουκάλια από τα πιο σπάνια, πιο ακριβά single malts που κυκλοφορούν, συμπεριλαμβανομένων κάποιων φιαλών που γεννήθηκαν σε Σκωτσέζικα αποστακτήρια τα οποία δεν σώζονται στις μέρες μας, θα παρουσιαστούν από τον εξειδικευμένο διαδικτυακό οίκο «Whisky Auctioneer».

Κορυφαίος λαχνός είναι το πιο ακριβό ουίσκι στον κόσμο με την επωνυμία «Macallan 1926 Fine and Rare 60 Year Old». Το απόσταγμά του (Cask #263) πηγαίνει πίσω, στην περίοδο της ποτοαπαγόρευσης στην Αμερική και είναι ένα από τα 14 στον κόσμο που φέρει την ετικέτα Fine and Rare. Θεωρείται το πιο πολυπόθητο ουίσκι – χαρακτηριστικά αναφέρεται ως «ιερό δισκοπότηρο» - και η κορωνίδα τους είδους για τους πλούσιους συλλέκτες, οι οποίοι αναμένεται να κονταροχτυπηθούν, εκτινάσσοντας την τιμή του πάνω από 1 εκατ. λίρες!

Την πρώτη φορά που βγήκε σε δημοπρασία το 1987 στη Νέα Υόρκη, το εν λόγω ουίσκι έκανε ρεκόρ Guinness ως το πιο ακριβό οινοπνευματώδες, στην τιμή των 5.000 λιρών. Έκτοτε η τιμή του γνωρίζει αστρονομική αύξηση. Το 2018, πωλήθηκαν πέντε μπουκάλια, σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ τρεις φορές. Οι λιγοστοί που το έχουν δοκιμάσει μιλούν για μοναδική εμπειρία ζωής.

Αυτό, όμως, δεν είναι το μόνο συλλεκτικό ποτό που προσφέρεται στη δημοπρασία. Ουίσκι όπως το «The Balvenie 1937 50 Year Old», φιάλες του Bowmore από τη θρυλική σοδειά του 1964, αλλά και μια μικρή παραγωγή του Dallas Dhu (1921) που δεν έχει βγει στη δευτερογενή αγορά εδώ και 25 χρόνια, θα μαγνητίσουν τους απανταχού εραστές του δημοφιλούς ποτού.

Πολλοί είναι αυτοί που αναμένουν το γεγονός καθώς ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, αναβλήθηκε όμως έπειτα από συντονισμένη «επίθεση» που προκάλεσαν χάκερς. Το πρώτο μέρος της δημοπρασίας πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, με συνολικό τζίρο 3,2 εκατ. λίρες, κάνοντας την Whisky Auctioneer τον πρώτο διαδικτυακό οίκο που πούλησε ένα μπουκάλι στην τιμή του ενός εκατ. δολαρίων.

Ο ιδρυτής του οίκου, Iain McClune, δηλώνει στην ιστοσελίδα: «Αναμφίβολα, ολόκληρη η συλλογή στρέφεται γύρω από το ασύγκριτο “The Macallan 1926 Fine and Rare”, ένα ουίσκι που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στην κορυφή για καλό λόγο. Με μόλις 14 μπουκάλια σωζόμενα, δεν υπερεκτιμάμε την σπανιότητα της ευκαιρίας και αναμένουμε ότι η “μάχη” για την απόκτησή του θα μείνει αξέχαστη. Συλλέκτες, επενδυτές, αλλά και οι λάτρεις του ουίσκι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν μια πραγματικά σπάνια σειρά από τα ουίσκι που διαθέτουμε».

Η προσφερόμενη συλλογή συγκεντρώθηκε από τον αμερικανό επιχειρηματία Richard Gooding, ο οποίος αφιέρωσε πάνω από δύο δεκαετίες στη συλλογή του από σχεδόν κάθε αποστακτήριο της Σκωτίας. Καθοδηγούμενος από το πάθος του για το ουίσκι, την ιστορία του και τα εμβληματικά αποστακτήρια που το παράγουν, ο «επίμονος» συλλέκτης ταξίδεψε τακτικά στη Σκωτία, επιδιώκοντας τη δημιουργία της «τέλειας συλλογής». Κατάφερε και συγκέντρωσε φιάλες από κάθε αποστακτήριο, ανοιχτό ή κλειστό στις μέρες μας. Η συλλογή του εξελίχθηκε σε ένα σπάνιο θησαυρό από 3.900 μπουκάλια, κυρίως single malt. Είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές συλλογές ουίσκι, που έχει βγει ποτέ σε ανοιχτή δημοπρασία.

Τα «highlights» που πρέπει να προσέξετε:

• Οι περιζήτητες φιάλες έρχονται από συγκεκριμένα αποστακτήρια της Σκωτίας, όπως το Dallas Dhu, Port Ellen, Glenugie και Killyloch με ορισμένα μπουκάλια να χρονολογούνται στο 1921.

• Άλλοι ιστορικοί λαχνοί περιλαμβάνουν το 1924 Royal Brackla 60 ετών, καθώς μόνο 62 εμφιαλώθηκαν, το vintage Highland Malt του 1922 από τους Berry Brothers and Rudd και ένα μπουκάλι του Old Vatted Glenlivet του 1930 από τους Andrew Usher & Co.

• Εξαιρετικά σπάνια ουίσκι του Bowmore, όπως το Largiemeanoch του 1967 και το vintage Oddbins του 1964

• Τέλος, θα βρείτε μερικά από τα πιο περιζήτητα Black Maple Hill ουίσκι της Αμερικής.

Μάθετε περισσότερα για την πώληση στην ιστοσελίδα whiskyauctioneer.com

[email protected]