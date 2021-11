Όλα όσα μάθαμε από την πολυαναμενόμενη έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για τα Stablecoins

Μετά από συνεχείς καθυστερήσεις το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσίευσε την έκθεση σχετικά με τους κινδύνους που επιφέρουν τα stablecoins κάτι που είχε προαναγγείλει η υπουργός Janet Yellen από το καλοκαίρι. Με τα ETF πλέον να έχουν αδειοδοτηθεί, η προσοχή θα μπορούσε να στραφεί στη ρύθμιση των stablecoins. Τυχόν αρνητικά αποτελέσματα από αυτό θα επηρεάσουν τις εγγενείς ανταλλαγές κρυπτογράφησης που εξαρτώνται από το stablecoin ως βασικό περιουσιακό στοιχείο.

Αυτή τη στιγμή η αγορά των stablecoins έχει κεφαλαιοποίηση137,7 δισ. δολαρίων - ενώ υπολογίζεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 76. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών είναι σε δολάριο ΗΠΑ.

Το κεντρικό σημείο της έκθεσης είναι μια εξαγγελία για ρυθμιστικούς κανόνες που θα επεκτείνουν την εποπτεία επί των εκδοτών stablecoins - και θα ξεκινούν από τη δανειοδότηση αλλά και την επίβλεψη των εκδοτών ψηφιακών κρυπτονομισμάτων σταθερής αξίας.

«Τα stablecoins εγείρουν σημαντικές ανησυχίες από την άποψη της προστασίας των επενδυτών και της ακεραιότητας της αγοράς», είναι το βασικό μήνυμα που καταλήγει η έκθεση.

Συγκεκριμένα, αυτές οι ανησυχίες αφορούν ανησυχία για τα αποθεματικών των stablecoins και τη γενικευμένη αδιαφάνεια που περιβάλλει τα αποθεματικά των ψηφιακών νομισμάτων σταθερής αξίας.

Η έκθεση προτείνει στο Κογκρέσο να εκδώσει νέους νόμους που θα περιόριζαν τη δυνατότητα του ποιος μπορεί να εκδώσει stablecoins. «Για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τους χρήστες του stablecoin και την προστασία από τις μεταφορές stablecoin, η νομοθεσία θα πρέπει να απαιτεί από τους εκδότες stablecoin να είναι ασφαλισμένοι σε ιδρύματα καταθέσεων, τα οποία υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία και ρύθμιση, σε επίπεδο θεματοφύλακα και εταιρείας χαρτοφυλακίου», προτείνει η PWG. «Η νομοθεσία θα απαγορεύει σε άλλες οντότητες να εκδίδουν νομίσματα σταθερής αξίας».

Η νομοθεσία για τα κρυπτονομίσματα ήταν ιστορικά αργή για να φτάσει στην πραγματική νομοθεσία - και μένει να δούμε πόσο γρήγοροι θα είναι οι ρυθμοί της νομοθετικής εξουσίας αναφορικά με τα stablecoins.

Η PWG στην έκθεση της ονομάζει έναν αριθμό από αυτές τις ρυθμιστικές αρχές: το Υπουργείο Οικονομικών, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων. Η έκθεση της Δευτέρας περιλάμβανε επίσης στοιχεία από τις ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών, τη Federal Deposit Insurance Corporation και το Office of the Controller of the Currency.

Η έκθεση τόνισε ξεκάθαρα ότι η SEC και η CFTC θα πρέπει να συμμετέχουν στη ρύθμιση των αγορών για τουλάχιστον ορισμένα stablecoins. Η καθοδήγηση που παρέχεται πρότεινε επίσης να συμμετάσχει το Συμβούλιο Εποπτείας Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ένας φορέας παρακολούθησης των κινδύνων της αγοράς.

Αυτό το καλοκαίρι, η υπουργός Οικονομικών Janet Yellen άρχισε να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα stablecoins, σημειώνοντας «την ανάγκη να δράσουμε γρήγορα για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο στις ΗΠΑ».

Στη διαμόρφωση της έκθεσης συμμετείχαν αρκετοί διαχειριστές stablecoins όπως τα Tether, Circle, Paxos και Gemini, καθώς και η Diem Association, η οποία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει το ψηφιακό νόμισμα της.