Οι τέλειες συνθήκες για να συνεχιστεί το bull run στις αγορές κρυπτονομισμάτων

Το ράλι στις αγορές κρυπτονομισμάτων που προδίκαζαν πως θα σταματήσει νωρίς, δείχνει να έχει ισχυρή αντοχή, και πλέον προδιαγράφονται οι συνθήκες για να συνεχιστεί δυνατά το bull run στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Η μεγαλύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών, το PayPal ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος ενσωμάτωσης των κρυπτονομισμάτων ως μέθοδο πληρωμής, επιτρέποντας τις πληρωμές με κρυπτονομίσματα σε περισσότερο από 29 εκατομμύρια διασυνδεδεμένους εμπόρους.

Η ανακοίνωση πέρυσι της δυνατότητας αγοράς κρυπτονομισμάτων μέσω PayPal είχε οδηγήσει την τιμή διαπραγμάτευσης του Bitcoin να αυξηθεί κατά $1000. Από τη στιγμή που η υπηρεσία επέτρεψε την αγορά κρυπτονομισμάτων, αύξησε δύο φορές το επιτρεπόμενο όριο ανά πελάτη από το αρχικό των $5000, στα $10.000, και πλέον στα $20.000 - δείχνοντας ισχυρή ζήτηση για αύξηση του ορίου. Σύμφωνα με το PayPal, οι έμποροι δεν θα επιβαρύνονται με τέλη κόστους συναλλαγής, και η μετατροπή θα γίνεται με τα διαθέσιμα spreads που τιμολογεί η πλατφόρμα για μετατροπή κρυπτονομισμάτων σε παραδοσιακά νομίσματα.

Μια ημέρα νωρίτερα, η VISA είχε ανακοινώσει πως ξεκινάει πιλοτικές πληρωμές στο δίκτυο της με το stablecoin USDC, χρησιμοποιώντας το Ethereum blockchain.

Παράλληλα, μία ακόμα πολύ σημαντική είδηση δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις που θα συνεχίσει το ράλι στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Το Tether, που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε τον φόβο των επενδυτών κρυπτονομισμάτων λόγω της πιθανής μη αντιστοίχισης των αποθεματικών με τα δολάρια σε κυκλοφορία, δημοσίευσε τον λογιστικό έλεγχο που επιβεβαιώνει τα διαθέσιμα αποθεματικά. Τον έλεγχο διενήργησε οι ορκωτοί ελεγκτές Moore Cayman, και επιβεβαιώνει πως τα αποθεματικά ήταν $35,28 δισ. για απαιτήσεις $35,15 δισ. Είναι η πρώτη φορά που το Tether δημοσιεύει έλεγχο που διενεργήθηκε από ορκωτό ελεγκτή από τον Ιανουάριο του 2018. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διατύπωση, καθώς η αναφορά αποτελεί περισσότερο έναν άτυπο έλεγχο, παρά ισολογισμό που πιστοποιείται από ορκωτούς ελεγκτές. Αντίστοιχα, καμία εταιρεία που δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένου και όσων είναι αδειοδοτημένες από το New York Department of Financial Services, δηλαδή οι USDC (Centre) GUSD (Gemini) PAX (Paxos) έχουν αντίστοιχα λογιστικούς ελέγχους.

Η τιμή του Bitcoin πλησιάζει αυτή των ιστορικών υψηλών- σε ανάσα αναπνοής από τα $60.000.

Αντίστοιχα το CME Group θα λανσάρει Micro Bitcoin Futures που αντιστοιχούν στο ένα δέκατο ενός Bitcoin.

To Q1 2021 έρχεται προς το τέλος του, και το Bitcoin συμπληρώνει το καλύτερο τρίμηνο της ιστορίας του σημειώνοντας άνοδο που ξεπερνά το 100%. Περίπου 800 χιλιάδες $BTC ή το 4,3% της κυκλοφορίας διαπραγματεύεται ως παράγωγα. Το open interest των αγορών futures ξεπερνά τα $20 δισ.

Όπως προκύπτει και από την αναφορά της Arcane Research, η αύξηση του επιτοκίου των perpetual swaps μετά από δύο εβδομάδες ουδετερότητας, δείχνει αισιοδοξία των επενδυτών για περαιτέρω άνοδο. Ένα θετικό funding rate, στις αγορές derivatives σημαίνει ότι οι επενδυτές με θέση long πληρώνουν αυτούς που διατηρούν θέσεις short.

