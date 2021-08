Οι πωλητές του Μαΐου επιστρέφοντας από τις διακοπές τους μπορεί να μην είδαν την αγορά σημαντικά ψηλότερα από εκεί που την άφησαν (894,85 μονάδες) είδαν όμως τις περισσότερες μετοχές να απέχουν από λίγο (ΟΠΑΠ) έως πολύ (Intralot) από εκεί που τις άφησαν. Για την ακρίβεια το 69% των εταιρειών του ΧΑ - και αν προστεθούν και κάποια μερίσματα ο αριθμός περνάει το 70% - διαπραγματεύεται ψηλότερα από το κλείσιμο της τελευταίας συνεδρίασης του Μαΐου.

Για τους έχοντες ασθενή μνήμη οι εκτιμήσεις για την τουριστική περίοδο προς το τέλος Μαΐου κάθε άλλο παρά αισιόδοξες ήταν. Λίγο οι αριθμοί της πανδημίας, λίγο οι κρατήσεις του Ιουνίου, λίγο η διστακτικότητα της Μ. Βρετανίας να άρει τα περιοριστικά μέτρα για τον τουρισμό είχαν δημιουργήσει ένα δυσοίωνο κλίμα το οποίο μεταφέρθηκε και στο Χρηματιστήριο.

Επιπλέον, οι αντλήσεις κεφαλαίων από τις ΑΜΚ και τις ομολογιακές εκδόσεις σίγουρα έπαιξαν το ρόλο τους στον Ιούνιο και Ιούλιο μήνες κατά τους οποίους η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά έδειξε αποκομμένη από το διεθνές περιβάλλον. Η μεγάλη αλλαγή ωστόσο στην ψυχολογία άρχισε να διαφαίνεται από τα μέσα Ιουλίου όταν υπήρξαν απτά δείγματα γραφής για την πορεία των αφίξεων, την ολοκλήρωση της αύξησης της Alpha Bank και την εικόνα της κερδοφορίας των εταιριών.

Ειδικά στο εξωτερικό, το δεύτερο τρίμηνο του 2021 χαρακτηρίζεται ως ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών για τις εταιρίες του S&P 500 τόσο για το μέγεθος της κερδοφορίας όσο και για το πλήθος των θετικών εκπλήξεων που περιείχε. Αν στην Ελλάδα οι επενδυτές έφυγαν και επέστρεψαν στα ίδια περίπου νούμερα δείκτη στην Αμερική επέστρεψαν σε επίπεδα ιστορικών υψηλών!

Πρωταγωνιστές στο ράλι ήταν οι μεσαίοι και μικροί της αγοράς (+7% και +20% οι αποδόσεις στους επιμέρους κλαδικούς δείκτες) και μάλλον αυτό έχει την εξήγηση του στην επιστροφή των μικροεπενδυτών στο ταμπλό και το προφίλ ρίσκου το οποίο χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σε όρους Γενικού Δείκτη η κίνηση από το μεταφράζεται σε άνοδο 2,2%, σε όρους συνολικής κεφαλαιοποίησης 5% ενώ στους κλαδικούς δείκτες δραστηριότητες πρωταθλητές είναι η τεχνολογία που τρέχει με 22% και το real estate με 15%. Εννοείται ότι όλες αυτές οι αποδόσεις δεν περιέχουν και πιθανές αποκοπές μερισμάτων ή επιστροφές κεφαλαίου που αυξάνουν την απόδοση.

Sell in May and go away λοιπόν. Γιατί οι παραδόσεις είναι για να σπάνε.

Οι 20 μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο από το τέλος Μαΐου

Οι αποδόσεις στις 25 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης από τις 31 Μαΐου

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.