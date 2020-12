Οι καλύτερες τεχνολογικές επιλογές στις ΗΠΑ και τη «χώρα των δράκων»

Έχουμε δύο δεδομένα στα χέρια μας: Πρώτον, την αυξημένη πιθανότητα να συνεχιστεί η ενδυνάμωση στις αγορές μετοχών, απόρροια -πλην άλλων- της παγκόσμιας τάσης της νομισματικής πολιτικής και παράλληλα της επιτυχημένης χαλιναγώγησης του πληθωρισμού, με την κατ’ επέκτασιν επικυριαρχία συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας σε όρους απόδοσης και προσδοκίας για επίτευξη επιπλέον υπεραποδόσεων στο εγγύς μέλλον. Δεύτερον τη συνεχιζόμενη άμβλυνση των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας και τη συνεπακόλουθη δημιουργία κεντρομόλων δυνάμεων που μεταβάλλουν σιγά σιγά την ισχύουσα οικονομική δομή.

Αφενός, λοιπόν, είναι λογικό να στρέφεται το επενδυτικό ενδιαφέρον (και) σε μετοχές εταιρειών που αφορούν σε αυτούς τους κλάδους. Το παρόν άρθρο θα εστιάσει σε έναν από αυτούς, τον τεχνολογικό, ήτοι σε κλάδο εταιρειών που επιχειρούν σε υπηρεσίες διαδικτύου, cloud, ψηφιακής ολοκλήρωσης, ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών πλατφορμών τραπεζικής, κ.α.

Επιπλέον, είναι κρίσιμη και η γεωγραφική επιλογή, καθώς είναι γνωστό ότι κάποιες οικονομίες και κατ’ επέκτασιν χρηματαγορές όπως η αμερικανική και η ασιατική-κινεζική, προσελκύουν την πλειονότητα των εισηγμένων του τεχνολογικού κλάδου.

Προσέτι, εξαιτίας του πλήθους τέτοιων εταιρειών αλλά και της υψηλότατης μεταβλητότητας που παραδοσιακά ενσωματώνει αυτός ο κλάδος λόγω των τεχνολογικών μεταβολών και του επίμονου ανταγωνισμού, είναι φρόνιμο να εξετάζεται και η χρηματοοικονομική κατάσταση αυτών των εταιρειών, με προτίμηση ειδικές συνθήκες όπως η συνέπεια στα έσοδα, η ορθή διαχείριση των άυλων στοιχείων, οι αριθμοδείκτες δανεισμού και κερδοφορίας, κ.α. Πρόκειται εξάλλου για οντότητες εντάσεων εργασίας και όχι κεφαλαίων.

Το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης επίσης είναι ένας παράγοντας που θα διακρίνει τους καλούς παίκτες της συγκεκριμένης αγοράς, καθώς υπονοείται έτσι και η ορθή εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας, που χαρακτηρίζουν τον χώρο της τεχνολογίας.

Μια συνήθης τακτική είναι η χρήση χρηματιστηριακών δεικτών (κλαδικών, στην περίπτωση αυτή), κατά βάση μεσοσταθμικής κατασκευής επί της χρηματιστηριακής αξίας (λ.χ. Hang Seng Tech, NQ Tech, Technology Select Sector Index) ή εναλλακτικά η επένδυση σε Α/Κ (VGT, XLK, IYW, SKYY κ.λπ.) μεγάλων οίκων (Vanguard, iShares, Invesco, Fidelity κ.λπ.) που εστιάζουν σε τέτοιες εταιρείες, με αναφορά σε κάποιον δείκτη.

Φυσικά, υπάρχει πάντα η κατά μόνας επιλογή επί μέρους μετοχών, βάσει των αναλύσεων και προτιμήσεων του επενδυτή.

Αφετέρου, η διαφαινόμενη μεταστροφή των ΗΠΑ από τις πρότερες τακτικές προστατευτισμού επί προεδρίας Τραμπ, μάλλον ενισχύει τη μετακόμιση πολλών κινεζικών εισηγμένων στις ΗΠΑ τεχνολογικών κολοσσών στη χρηματαγορά του Χονγκ-Κόνγκ.

Οι λόγοι είναι πολλοί, με βασικότερους όλων την αθρόα -παράλληλη- προσέλκυση φρέσκων κεφαλαίων στις ασιατικές αγορές, που εδράζει είτε στις πληθωριστικές προσδοκίες και στην ισχύουσα νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών, είτε και στην υπεροχή της Κινεζικής οικονομίας σε όρους μεγέθυνσης (4,9% στο Γ τρίμηνο έναντι -2,9% για τις ΗΠΑ και -4,3% για ΕΕ).

Η ένταση της ως άνω μεταστροφής ενισχύεται και από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο στη χρηματαγορά της Κίνας, που υιοθετεί έναν ταχύτατο μηχανισμό εισόδου ή/και δημόσιας εγγραφής αλλοδαπών εταιρειών, ακόμα και χωρίς τις τελευταίες τους τριμηνιαίες αναθεωρήσεις, ώστε να κερδίζεται πολύτιμος χρόνος.

Ο ρόλος του αδύναμου δολαρίου

Εξάλλου, το δολάριο ΗΠΑ αποδυναμώνεται ελαφρώς έναντι όλων των μεγάλων νομισμάτων, και παράλληλα η αποτίμηση στους μεγάλους οίκους πλέον εξισώνεται με ζεύγη με νομίσματα εξαγωγέων ενέργειας (AUD, CAD) ή αναπτυσσόμενων οικονομιών (CNY, RUB). Έτσι, η αποτύπωση κεφαλαιακών αξιών σε γουάν (CNY) φαίνεται να συνιστά πολύ καλή περίπτωση.

Μερικές από τις καλύτερες επιλογές σήμερα φαίνεται να είναι μεταξύ άλλων οι Tencent Holdings Ltd, Alibaba Group Holdings Ltd, Meituan-Dianping, Sunny Optical Technology Ltd, Semiconductor Manufacturing International Corp, Xiaomi Corporation, JD.com, Kingdee International Software Group Limited και Lenovo Group Ltd.

Μάλιστα, οι δύο πρώτες έχουν υπεραποδόσει, με τις τιμές τους να καταγράφουν +58% και +26% από τις αρχές αυτού του δύσκολου έτους.

Οι επιλογές αυτές αποτελούν και μέρος του προαναφερθέντα ασιατικού δείκτη και πλειόνων από τα μεγαλύτερα Α/Κ επί τεχνολογικών εταιρειών, με μεγάλες πιθανότητες να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν έναντι της αγοράς σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.