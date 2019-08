Κινούμενη άμμος η Wall Street μετά την ομιλία Πάουελ και τα tweets Τραμπ

Κινούμενη άμμο θυμίζει η Wall Street καθώς μετά την αρχική πτώση λόγω των νέων κινεζικών δασμών, πέρασε σε θετικό πρόσημο έδαφος μετά την ομιλία του επικεφαλής της FED, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος δήλωσε ότι η πρόκληση για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι να κάνει ό, τι μπορεί για τη διατήρηση της ανάπτυξης. Ωστόσο αλλεπάλληλα tweets του Ντ. Τραμπ οδηγούν σε εκ νέου απώλειες 200 μονάδων τον Dow.

Συγκεκριμένα στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, και πριν την ομιλία Πάουελ, Dow, S&P και Nasdaq βρέθηκαν στο «κόκκινο» με τις απώλειες του Dow να φτάνουν έως και τις 144 μονάδες. Αιτία ήταν οι νέοι δασμοί 75 δισ. δολαρίων που ανακοίνωσε η Κίνα σε αμερικανικά προϊόντα.



Ωστόσο το κλίμα άλλαξε αμέσως μετά την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ στο ετήσιο συνέδριο της FED στο Γουαϊόμινγκ. «Η πρόκληση για εμάς τώρα είναι να κάνουμε ό,τι μπορεί να κάνει η νομισματική πολιτική για τη διατήρηση της ανάπτυξης, ώστε τα οφέλη να επεκταθούν και σε εκείνους που έχουν μείνει εκτός της αγοράς εργασίας και ο πληθωρισμός να παραμείνει σταθερά γύρω στο 2%».

Στη συνέχεια, όμως, ο Ντ. Τραμπ επιτέθηκε στον Τζερόμ Πάουελ γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, ο Τζερόμ Πάουελ η ο Κινέζος πρόεδρος;»



Έτσι επικράτησαν και πάλι καθοδικές τάσεις με το Dow Jones να χάνει 199 μονάδες (0,76%), ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 25 μονάδων (0,87%) και ο τεχνολογικός Nasdaq 70 μονάδων (0,88%).

As usual, the Fed did NOTHING! It is incredible that they can “speak” without knowing or asking what I am doing, which will be announced shortly. We have a very strong dollar and a very weak Fed. I will work “brilliantly” with both, and the U.S. will do great...