Οι αγορές της Νέας Υόρκης ζυγίζουν το νέο φορολογικό πακέτο των Δημοκρατικών

Η δήλωση του Λευκού Οίκου αμέσως μετά τη ψήφιση του νέου Πακέτου Στήριξης ύψους $1,9 τρισ. ήταν η ακόλουθη: «The American Rescue Plan is ramping up vaccinations and sending direct payments to 85% of American households — putting shots in arms and money in pockets.» Εμβολιασμοί στους βραχίονες και χρήματα στις τσέπες!

Η εντατικοποίηση των εμβολιασμών στις ΗΠΑ φέρνει πιο κοντά την έξοδο από την ομίχλη της πανδημίας και την επιστροφή της πραγματικής οικονομίας στον δρόμο της ισχυρής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα το πακέτο των $1,9 τρισ. φέρνει από τη μια, ανακούφιση στους πληγέντες και από την άλλη νέα καύσιμα για τη συνέχιση του ανοδικού ράλι των αγορών, αφού σύμφωνα με έρευνες επενδυτικών οίκων, σημαντικό τμήμα των επιδομάτων θα επενδυθεί στα χρηματιστήρια από τη νέα επενδυτική γενιά.

Το πακέτο των $1,9 τρισ. φαίνεται ότι θα είναι και το τελευταίο, που θα προέλθει από την προσφυγή των ΗΠΑ στις διεθνείς αγορές μέσω έκδοσης ομολόγων.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν σχεδιάζει το επόμενο «coronavirus relief package» να στηριχθεί πάνω στην αύξηση των φόρων.

Το επόμενο πακέτο ύψους $2 τρισ. με $4 τρισ., που θα κατευθυνθεί στην κατασκευή έργων υποδομής, στην προώθηση της ατζέντας της κλιματικής αλλαγής και της πράσινης ενέργειας και στη στήριξη των ευάλωτων και φτωχοποιημένων ομάδων του αμερικανικού πληθυσμού, θα καλυφθεί από την αύξηση των φόρων.

Από που θα προέλθει αυτή η αύξηση των φόρων;

-Από την αύξηση του φόρου εισοδήματος για ετήσια εισοδήματα της τάξης άνω των $400.000,

-από την αύξηση του φόρου ακίνητης περιουσίας,

-από τη αύξηση των φορολογικών συντελεστών στα κεφαλαιακά/ χρηματιστηριακά κέρδη ύψους άνω του $1 εκατ.,

-από την αύξηση των εταιρικών φορολογικών συντελεστών από το 21% στο 28% και

-από την υιοθέτηση νομικού πλαισίου που θα αποτρέπει τη μεταφορά παραγωγικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων εκτός αμερικανικού εδάφους.

Θα είναι η πρώτη αύξηση φόρων στις ΗΠΑ, μετά από το 1993 επί Προεδρίας Μπιλ Κλίντον και εντάσσεται στα πλαίσια της ευρύτερης φιλοσοφίας των Δημοκρατικών για μείωση και εξομάλυνση της φορολογικής ανισότητας στις ΗΠΑ.

Ο αρχικός προεκλογικός σχεδιασμός των Δημοκρατικών αναφερόταν σε επιπλέον φορολογικά έσοδα της τάξεως των $2,1 τρισ. σε βάθος δεκαετίας, όμως η πλειοψηφία στα νομοθετικά σώματα, θα ήταν διστακτική για να υιοθετήσει ένα ποσό άνω των $500 δισ.

Τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά, σημαντικοί πολιτικοί παράγοντες των Δημοκρατικών και κυρίως της αριστερής πτέρυγας που βρέθηκαν εκτός κυβερνητικών και λοιπών επιτελικών θέσεων, έχουν προτείνει τη θέσπιση

-νέων ενεργειακών φόρων,

-νέων φόρων υπεραξιών επί των αποτιμήσεων των χαρτοφυλακίων μετοχών και ομολόγων,

-νέων φόρων επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και

-νέων φόρων επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Τέλος, σημαντικό μέρος από τα νέα φορολογικά έσοδα, ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να το διοχετεύσει στις ομοσπονδιακές φορολογικές αρχές (IRS), καθώς εκτιμάται ότι για κάθε $1 που ξοδεύει ο IRS σε υποδομές και ελέγχους, αποκομίζει από $3 έως $5 επιπλέον φορολογικά έσοδα.

Κερδισμένοι; Οι εταιρείες υποδομών, πράσινης ενέργειας και οι αναπτυξιακές εταιρείες που δεν βρίσκονται σε φάση ώριμης κερδοφορίας.

Χαμένοι; Οι εταιρείες του τραπεζικού, του επενδυτικού και του χρηματιστηριακού χώρου.

Γενικότερα οι αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών και η υιοθέτηση νέων φόρων, βλάπτουν σοβαρά τα χρηματιστήρια.

Μένει να αποδειχθεί, σε ποια έκταση θα απλωθεί η φορολογική ατζέντα των Δημοκρατικών, τώρα που κατέχουν την προεδρία στον Λευκό Οίκο και διαθέτουν την πλειοψηφία στα Νομοθετικά Σώματα.