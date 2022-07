O «Pharma Bro» βγήκε από τη φυλακή και εκδίδει το δικό του crypto

AP news

Ο Martin Shkreli, γνωστός ως Pharma Bro, αποφυλακίστηκε πρόσφατα κα έχει μείνει στην ιστορία από ιδιοφυΐα έως «ο πιο μισητός άνθρωπος στην Αμερική». Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Turing Pharmaceuticals βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και στο κελί της φυλακής, όταν αύξησε την τιμή ενός φαρμάκου που ονομάζεται Daraprim από 13,50 δολάρια το χάπι σε 750 δολάρια σε μία μόνο νύχτα. Το φάρμακο χρησιμοποιείται από ασθενείς με AIDS και καρκίνο.

Υπάρχει εδώ και 62 χρόνια, αλλά η εταιρεία του Shkreli είχε αγοράσει τα δικαιώματα για αυτό από άλλη εταιρεία.

Η κύρια χρήση του φαρμάκου είναι η θεραπεία απειλητικών για τη ζωή παρασιτικών λοιμώξεων. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αλλά ακόμη και με την έγκριση μιας έκδοσης γενοσήμων το 2020, η τιμή ανά χάπι εξακολουθεί να είναι πάνω από τα 700 δολάρια σήμερα, σύμφωνα με το Drugs.com, αναδεικνύοντας την πραγματικότητα που ισχύει στη φαρμακευτική αγορά των ΗΠΑ.

Ο Shkreli είναι αμφιλεγόμενος. Είναι ένας εκατομμυριούχος που έχει ιδρύσει πολλές εταιρείες από τότε που εγκατέλειψε το λύκειο, αλλά δεν άντεξε πολύ σε πολλές από αυτές. Οι άνθρωποι που τον γνωρίζουν λένε ότι είναι απίστευτα έξυπνος, αλλά λατρεύει την προσοχή και του αρέσει να «περπατάει κοντά στη γραμμή» μεταξύ του σωστού και του λάθους.

Πριν ιδρύσει την Turing , την εταιρεία που δέχεται πυρά επί του παρόντος, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Retrophin (RTRX), μιας φαρμακευτικής εταιρείας που ίδρυσε το 2011 και βοήθησε στην αποτίμηση περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά ο Shkreli απολύθηκε πέρυσι για «κακές δεξιότητες», συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας επικοινωνίας στο Twitter.

Το 2017 ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ δίκασε τον Shkreli, και έκτοτε έγινε γνωστός στα κοινωνικά δίκτυα ως «Pharma Bro», και κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες απάτης επί τίτλων και μία κατηγορία για συνωμοσία για απάτη επί τίτλων. Καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση το 2018.

Ένας δικαστής αποφάσισε επίσης ότι ο Shkreli πρέπει να χάσει τα χρήματα που έβγαλε από απάτη. Ως μέρος της απόφασης κατάσχεσης 7,4 εκατομμυρίων δολαρίων, οι Ηνωμένες Πολιτείες πούλησαν το μοναδικό αντίγραφο του άλμπουμ Wu-Tang Clan Once Upon a Time in Shaolin, το οποίο κάποτε ανήκε στον Shkreli. Αντίστοιχα, του επιβλήθηκε να επιστρέψει κέρδη 64,6 εκατομμυρίων δολαρίων από την αύξηση της τιμής του Daraprim. Ο Shkreli αποκλείστηκε επίσης από τη φαρμακοβιομηχανία για το υπόλοιπο της ζωής του.

Παρά την απαγόρευση της ενασχόλησης με τη φαρμακοβιομηχανία, ο Pharma Bro, ξεκίνησε το δικό του πρότζεκτ κρυπτονομισμάτων, που υπόσχεται να φέρει την επανάσταση στη δημιουργία και χρηματοδότηση νέων φαρμάκων. Η νέα πλατφόρμα ανακάλυψης φαρμάκων που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain, ονομάζεται Druglike, και επιδιώκει να αυξήσει την προσβασιμότητα στην ανακάλυψη φαρμάκων.

Η φαρμακοβιομηχανία είναι μια άπληστη βιομηχανία και πιθανώς χρειάζεται μια αλλαγή, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο ο κατάλληλος άνθρωπος που ενδιαφέρεται για αυτή την αλλαγή μπορεί να είναι ο Martin Shkreli.

«Ξεκινήσαμε το Druglike γιατί από την εμπειρία μας, τα παραδοσιακά λογισμικά ανακάλυψης φαρμάκων είναι πολύ δύσκολα και ακριβά στη χρήση με αποτέλεσμα να αποκλείονται πολλοί επιστήμονες», δήλωσε ο Shkreli, συνιδρυτής του Druglike, σε δελτίο τύπου. «Το Druglike θα αφαιρέσει τα εμπόδια στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων σε πρώιμο στάδιο, θα αυξήσει την καινοτομία και θα επιτρέψει σε μια ευρύτερη ομάδα επενδυτών (ακόμα και μικροεπενδυτές) να μοιραστεί τις ανταμοιβές της επένδυσης. Οι υποεξυπηρετούμενες και υποχρηματοδοτούμενες κοινότητες, όπως αυτές που επικεντρώνονται σε σπάνιες ασθένειες ή σε αναπτυσσόμενες αγορές, θα επωφεληθούν επίσης από την πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία» αναφέρει ο ίδιος.

Το πρώην στέλεχος της φαρμακευτικής εταιρείας που είναι γνωστό για ακριβώς το αντίθετο από τον εκδημοκρατισμό του κόστους σημαντικών φαρμάκων, λανσάρει ένα λογισμικό δοκιμής φαρμάκων που γίνεται δημόσιο διαθέσιμο.

Άλλωστε τι μπορεί να πάει στραβά όταν οι πληροφορίες για νέα φάρμακα γίνονται δημόσια διαθέσιμες χωρίς να έχουν αδειοδοτηθεί ή δοκιμαστεί σε μεγάλος πλήθος και όταν αυτό το συνδέες με ιδιώτες επενδυτές που μπορεί να επενδύουν σε νέα φάρμακα με τη λογική καζίνο.

Το Druglike υποστηρίζει ότι δαπανώνται κατά μέσο όρο 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανακάλυψη και την ανάπτυξη ενός εγκεκριμένου φαρμάκου από τη FDA και ότι η ανακάλυψη φαρμάκων συνήθως συμβαίνει στο cloud computing, κάτι που μπορεί να κοστίσει σε διάφορα ιδρύματα ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό. Αυτό το εμπόδιο στερεί την καινοτομία από μικρότερες εταιρείες και νέους ερευνητές. Το Druglike ισχυρίζεται ότι μπορεί να καταστήσει δημόσια προσβάσιμα την τεχνολογία αυτή μέσω ενός δικτύου «βασισμένο σε blockchain».

Σύμφωνα με το Whitepaper του Druglike, η διαδικασία ανακάλυψης φαρμάκων είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Το Druglike θα αφοσιωθεί αρχικά στη διαδικασία εύρεσης συνδετών (ιόν/μόριο συνδεδεμένο σε ένα κεντρικό άτομο) με υψηλή συγγένεια δέσμευσης σε μια πρωτεΐνη στόχο. Αυτό το βήμα θα επιτευχθεί μέσω μιας αποκεντρωμένης εφαρμογής Εικονικής Διαλογής. Η τρέχουσα διαδικασία ανακάλυψης φαρμάκων επικεντρώνεται σε ήδη γνωστές ενώσεις. Ο εικονικός έλεγχος θα βοηθήσει επίσης στην αναζήτηση της περιοχής Β, η οποία είναι επίσης κερδοφόρα. Ο σκοπός του Druglike είναι να εκδημοκρατίσει το κόστος του Virtual Screening.