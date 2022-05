Ο εγκλωβισμός των επενδυτών στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων

Shutterstock

Σκεφτείτε να πτωχεύσει η EXAE και οι χρηματιστηριακοί επενδυτές να δουν τις μετοχές τους, που βρίσκονται στο αποθετήριο τίτλων, να υπόκεινται στις πτωχευτικές διαδικασίες. Δηλαδή οι μετοχές τους, που βρίσκονται στο όνομά τους, να μην αποτελούν πλέον δικό τους περιουσιακό στοιχείο, αλλά να αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων της ΕΧΑΕ και να εκποιούνται με σκοπό να ικανοποιηθούν οι πιστωτές της. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα; Και όμως, φαίνεται πως γίνονται. Όχι εδώ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase. Και μάλιστα κάτι τέτοιο διαφάνηκε, μέσω μιας τυπικής επιστολής κανονιστικού περιεχομένου της Coinbase προς την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Δυο ήταν τα σημεία που προκάλεσαν ρίγη τρόμου στους κατόχους λογαριασμών κρυπτονομισμάτων.

Το πρώτο ήταν η έκφραση: “in the event of a bankruptcy”, δηλαδή σε περίπτωση πτώχευσης, που ενώ αποτελούσε μέρος της περιγραφής μια διαδικασίας, πυροδότησε μια αναστάτωση που είχε οδηγήσει την μετοχή της Coinbase (COIN) στο -27%, μέσα στην ίδια μέρα και άλλο -15,6% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Και το δεύτερο ήταν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατά η Coinbase για λογαριασμό των πελατών της σε κρυπτονομίσματα, θα μπορούσαν να υπόκεινται στις διαδικασίες πτώχευσης της εταιρείες. Τι σημαίνει αυτό; Ότι χρήστες των υπηρεσιών της Coinbase θα θεωρηθούν «ακάλυπτοι πιστωτές», οπότε δεν θα έχουν δικαίωμα διεκδίκησης κάποιας συγκεκριμένης αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας.

Η διοίκηση της εταιρείας, ανακοίνωσε ότι δεν κινδυνεύει από πτώχευση και ότι αυτό ήταν μια θεωρητική υπόθεση. Συμπλήρωσε δε, ότι η εταιρεία ακολουθώντας τις νέες οδηγίες της SEC για την τήρηση των λογιστικών καταστάσεων, είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίζει τα κρυπτονομίσματα των πελατών της που διακρατά, σαν υποχρεώσεις της και σαν μέρος του παθητικού της. Οπότε θα πρέπει να αναφέρεται το σχετικό πιθανό ρίσκο, που αναλαμβάνουν οι πελάτες της. Όμως στο τέλος της ανακοίνωσης της, η Coinbase ανέφερε, ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της, ουδεμία σχέση έχουν με τις λογιστικές καταστάσεις της ίδιας της εταιρείας.

Βέβαια οι νομικές διενέξεις και διαμάχες ανάμεσα στην SEC και στην Coinbase, κρατούν από το Σεπτέμβριο του 2021, όταν υπήρχε δυσκολία του προσδιορισμού των κρυπτονομισμάτων σαν μετοχές, ώστε να υπόκεινται στο ρυθμιστικό, κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο και στην δικαιοδοσία της SEC. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αδειοδοτήσεις λειτουργίας της Coinbase, στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ, αφορούν “Money Transmitter License”, “Sale of Checks and Transmission of Money License” ή “Seller of Payment Instruments License”, δηλαδή υπηρεσίας πληρωμών και μεταφορών κεφαλαίων, αφήνοντας ανοικτό όλο το πλαίσιο «προστασίας» και «ασφάλειας» των χρηστών.

Οι χρήστες των κρυπτονομισμάτων, τα εμπιστεύονται διότι είναι εξασφαλισμένα στα ψηφιακά τους πορτοφόλια, με κωδικούς και κλειδιά ασφαλείας. Η κατοχή των cryptos είναι εξασφαλισμένη. Ωστόσο οι πελάτες της Coinbase, έχουν παραχωρήσει μέρος του ελέγχου τους πάνω στο πορτοφόλι τους, στην πλατφόρμα του ανταλλακτηρίου. Η ρύθμιση αυτή, διευκολύνει τους χρήστες.

Ανοίγει όμως ταυτόχρονα και ένα παράθυρο στον κίνδυνο. Και με δεδομένο, ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο σχετικά με την προστασία που παρέχει ο νόμος, και ότι δεν έχουν δοκιμαστεί στα δικαστήρια τα περιουσιακά στοιχεία cryptos, είναι πιθανό το δικαστήριο σε ενδεχόμενη διαδικασία πτώχευσης, να θεωρήσει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της Coinbase, σαν τμήμα των περιουσιακών στοιχείων της ίδιας της εταιρείας, ακόμη και αν αυτό βλάπτει τους πελάτες της, όπως ανέφερε σε ανάρτηση σου, στο twitter o ιδρυτής και CEO της Coinbase, Brian Armstrong.