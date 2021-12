«NFT Banksy»: το πρώτο από μια σειρά NFTs είναι γεγονός

Shutterstock

Μια τοιχογραφία του Βρετανού καλλιτέχνη Banksy πρόκειται να διατεθεί ως έκδοση NFT. Το έργο, το οποίο είναι γνωστό ως «Γορίλας με ροζ μάσκα», εκτελέστηκε πριν από είκοσι χρόνια στο Μπρίστολ, την πόλη όπου μεγάλωσε και έκανε τα πρώτα του βήματα ως γκραφιτάς στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η εταιρεία που ανέλαβε την πρωτοβουλία, ειδικεύεται στη διάδοση και την εμπορική εκμετάλλευση της street art. Η «Exposed Walls» επενδύει πολλά στο εγχείρημα και προσφέρει την ευκαιρία στους κατόχους του NFT να αποκτήσουν άλλο ένα έργο του Banksy, τη φορά αυτή φυσικό. Το έργο θα γίνει γνωστό όταν η έκδοση «Gorilla» εξαντληθεί και θα προσφερθεί τυχαία σε έναν από τους κατόχους των NFT.

Το «Gorilla in a Pink Mask» NFT θα μεταφερθεί ψηφιακά στον αριθμό της έκδοσης και οι ιδιοκτήτες θα λάβουν πιστοποιητικό ταυτότητας που θα δείχνει το τμήμα της τοιχογραφίας στο οποίο εμφανίζεται το έργο τέχνης. Η κεντρική ιδέα είναι ότι οι αγοραστές αποκτούν μέρος ενός ιστορικού έργου του καλλιτέχνη, σε αντίθεση με άλλες πλατφόρμες που επιτρέπουν απλώς την αγορά «μεριδίων» σε έργα τέχνης. Το ενδιαφέρον, λένε, εδράζεται στη συλλογή και όχι στην επένδυση, αν και όπως κάθε άλλο NFT αναμένεται ότι θα βγει σε πλατφόρμες όπως η Opensea.

Στον ιστότοπο της εταιρείας διαβάζουμε ότι «όποιος επιθυμεί να αποκτήσει το “NFT Banksy” μπορεί να δηλώσει το ενδιαφέρον του στο site». Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γραπτό μήνυμα για την πλατφόρμα στην οποία θα πωληθεί, καθώς και τον αριθμό έκδοσης, την τιμή και την ημέρα πώλησης. Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει στο κοντινό μέλλον μια σειρά κι άλλων έργων του Banksy ως NFT.

Η σύνθεση «Gorilla in a Pink Mask» χρονολογείται από το 2001 και θεωρείται πρόδρομος του περίφημου έργου «Devolved Parliament» (2009), όπου ο δαιμόνιος καλλιτέχνης απεικονίζει χιμπατζήδες και ουρακοτάγκους να κουβεντιάζουν στη Βουλή των Λόρδων (πουλήθηκε την ίδια χρονιά από τον Sotheby’s για 12,2 εκατομμύρια δολάρια). Σίγουρα, οι πίθηκοι αποτελούν προσφιλές θέμα στο έργο του Banksy, καθώς σε μία εκδοχή απεικονίζονται να ακούν μουσική από ακουστικά, σε άλλη ετοιμάζονται να πυροδοτήσουν μία βόμβα. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί ευφυώς τον πλησιέστερο συγγενή μας για να ασκήσει κριτική στην εξουσία, τη διαφθορά ή τον καταναλωτισμό. Χαρακτηριστικό είναι το «Monkey Queen» (2003), όπου στο πρόσωπο της βασίλισσας Ελισάβετ, αποδίδεται η μορφή ενός πιθήκου.

Ο γορίλας με ροζ μάσκα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον τοίχο ενός κλαμπ στην περιοχή του βόρειου Μπρίστολ κι αποτοιχίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 για λογαριασμό της Exposed Walls. Οι αποτοιχισμένες συνθέσεις του Banksy δεν ελέγχονται νομικά ή εμπορικά, ούτε και πιστοποιούνται ως αυθεντικά έργα από τον ίδιο και την εταιρεία του Pest Control. Ο Banksy έχει λόγο μόνο στα πολλαπλά έργα και τα τελάρα του.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι οι άνθρωποί της «σκοπεύουν να διασώσουν έργα του Banksy από το δημόσιο χώρο που κινδυνεύουν από βανδαλισμό ή τη φυσική φθορά του χρόνου όπως συνέβη με το Gorilla in a Pink Mask. Πρόθεσή μας είναι αυτό το κομμάτι να στεγαστεί μια μέρα σε μουσείο», κάνοντας το έργο μνημειακό κι ανεβάζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την αξία του ως NFT. Μέρος των εσόδων από την πώληση θα διατεθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση «The Gorilla and Developing Heath and Independence» (DHI), που βοηθά ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Ίσως έτσι χρυσώσει και το χάπι του καλλιτέχνη ώστε να αποφευχθούν νομικές ή άλλες ενέργειές του που θα ζημιώσουν την αξία του «NFT Banksy».