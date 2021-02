Νέο «χτύπημα» του Ελον Μασκ για το Dogecoin: Να πουλήσουν οι κάτοχοί του, θα τους στηρίξω

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ένθερμος υποστηρικτής του κρυπτονομίσματος Dogecoin, υποστήριξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση του συγκεκριμένου νομίσματος σε λίγους, τονίζοντας ότι θα υποστηρίξει τους βασικούς κατόχους του, εάν αποφασίσουν να πουλήσουν τα αποθέματά τους.

«Εάν οι βασικοί κάτοχοι Dogecoin πουλήσουν το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας που κατέχουν, θα έχουν την πλήρη υποστήριξή μου», ανέφερε μέσω Twitter την Κυριακή το βράδυ ο ιδρυτής της Tesla. «Η υψηλή συγκέντρωση σε λίγα χέρια είναι το μόνο σοβαρό πρόβλημα», πρόσθεσε.

«Θα πληρώσω σε πραγματικά δολάρια εάν απλώς αποφασίσουν να αδειάσουν τους λογαριασμούς τους», είπε ακόμη.

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.