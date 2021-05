Μικρές κινήσεις, μεγάλες συγκινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο τραπεζικός κλάδος περιμένει την είσοδο των νέων τίτλων της Πειραιώς στις 7 Μαϊου και είναι δεδομένο πως επιφυλάσσει θετικές εκπλήξεις καθώς επόμενο σοβαρό μέλημα της κυβέρνησης είναι η οριστική λύση στο πρόβλημα. Πληροφορική και κατασκευές έχουν την τιμητική τους σε αποδόσεις με τη βιομηχανία να ακολουθεί σε τοποθετήσεις.

Το ενδιαφέρον συνεχίζεται αμείωτο στην αγορά της Αθήνας και πολλές φορές τα μικρά εβδομαδιαία κέρδη είναι πολύ καλύτερα από τις μεγάλες κινήσεις στους δείκτες μιας και χωρίς εξάρσεις, η άνοδος διαχέεται αργά στο σύνολο της αγοράς.

Η προηγούμενη χρηματιστηριακή εβδομάδα έκλεισε με οριακή άνοδο περίπου 1%, ολοκληρώνοντας έναν ακόμη θετικό μήνα με κέρδη 5%, και από σήμερα η αγορά ξεκινά την αναμέτρησή της με το πασίγνωστο, αλλά μη αποδεδειγμένο στατιστικά, ρητό «sell May and go away».

Το πολύ σημαντικό τεχνικό δεδομένο είναι ότι πλέον τα stop τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εβδομαδιαίο διάγραμμα έχουν ανέβει σημαντικά, με τα επίπεδα για τον Γενικό δείκτη να είναι στις 897 και 869 μονάδες αντίστοιχα.

Το ενδιαφέρον παλαιών αλλά κυρίως νέων επενδυτών αυξάνεται μέρα με τη μέρα και η τάση αυτή αναμένεται πως θα διατηρηθεί και στο μέλλον καθώς οι ξένοι οίκοι εμφανίζονται πλέον με θετικές αξιολογήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα συμβάλλοντας στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων που διψούν για αποδόσεις.

Η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς με σημαντική ζήτηση από το εξωτερικό, και παράλληλα οι η επιτυχημένη απορρόφηση των ομολογιακών εκδόσεων από την Alpha Bank και τη Eurobank, αποτελούν θετικές ενδείξεις για το τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον.

Ο κύκλος ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2020 από τις εισηγμένες έκλεισε, και με εξαίρεση τον τραπεζικό κλάδος και τις απομειώσεις των τιτλοποιήσεων σε μία πολύ ειδική χρονιά με σημαντική ύφεση της τάξεως του 8%, έδειξαν ότι οι εταιρείες έχουν αναπτύξει ισχυρές αντοχές.

Με τους ισολογισμούς διαθέσιμους, οφείλουμε να μελετήσουμε εταιρείες που εμφάνισαν ιστορικό ρεκόρ τζίρου, άλλες συγκυριακά και άλλες καθαρά οργανικά. Εισηγμένες όπως οι ΚΡΙ ΚΡΙ, Πλαστικά Θράκης, Πλαστικά Κρήτης, Entersoft, Σαράντης, Έλτον, είναι μερικές από τις περιπτώσεις.

Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού οι ανακοινώσεις για αύξηση φόρων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το επόμενο πακέτο ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας, δεν έδειξε -προς το παρόν- να δημιουργεί γενικευμένη ανησυχία στους επενδυτές, ενώ ο πληθωρισμός είναι ένας παράγοντας που θα απασχολήσει τις αγορές το επόμενο διάστημα καθώς μπορεί να δώσει και το έναυσμα για αυξήσεις επιτοκίων και μερική μετακίνηση κεφαλαίων.

Οι 1000 μονάδες ενόψει

Τεχνικά και χωρίς υπερβολές η αγορά συνεχίζει την ανοδική της πορεία προς τις 1000 μονάδες, και παρά τις εκτιμήσεις για μια βαθύτερη διόρθωση που θα δημιουργήσει καλύτερες τιμές εισόδου, μέχρι στιγμής τα όποια «πισωγυρίσματα» είναι ενδοσυνεδριακά ή ολίγων ωρών.

Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, πάντως, πως παρά τις πολύ θετικές προοπτικές που διανοίγονται, η αγορά έχει εισέλθει πλέον σε υπεραγορασμένες ζώνες, έχοντας πλέον, όμως, όπως προαναφέραμε, πολύ κοντινά μαξιλάρια τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εβδομαδιαίο γράφημα.

Να είμαστε σίγουροι πως όσο η επιμονή σε σωστές τοποθετήσεις πληρώνεται, άλλο τόσο πληρώνεται και η επιμονή για ανεύρεση του σωστού timing που θα δώσει ευκαιρίες τοποθετήσεων σε μια bull market αγορά, με πάντα πολύ σημαντικό συστατικό τις σωστές επιλογές.

Από την άλλη, η άνοδος και η μεγάλη ρευστότητα οδηγεί σε συγκρίσεις, κάτι που είναι δεδομένο σε τέτοιες καταστάσεις, με την αγορά να ψάχνει εταιρείες που είναι υποτιμημένες συγκρινόμενες με άλλες του ίδιου κλάδου.

Όσο το επιτρέπει η ρευστότητα, αυτό θα συμβαίνει, δίνοντας και πάλι ζωή σε όλο το ταμπλό. Τα επιχειρηματικά νέα πλέον είναι πολύ πιο συχνά σε σχέση με το παρελθόν ενώ τα εκκολαπτόμενα deals ακόμα περισσότερα.

Τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα σε αρκετές εισηγμένες αλλά και η καλύτερη πρόσβαση σε δανεισμό με πολύ χαμηλότερο κόστος, κάνουν και θα κάνουν πλέον τη διαφορά.

Η οικονομία συγκεντρώνει πλέον σοβαρές προϋποθέσεις για να μπορέσει να κάνει το μεγάλο αναπτυξιακό «μπουμ» μετά από πολλά χρόνια ύφεσης, με όλα τα δεδομένα να είναι υπέρ της.

Το αίνιγμα του τουρισμού

Mένει να δούμε το τι θα γίνει με τη φετινή τουριστική κίνηση που είναι από τα πιο σημαντικά έσοδα του ΑΕΠ. Η επίσπευση των εμβολιασμών δημιουργεί την πεποίθηση ότι ο τουρισμός τόσο από πλευράς επισκεψιμότητας όσο και εσόδων, σίγουρα θα πάει αισθητά καλύτερα από το 2020.

Η κυβέρνηση προχωρά και στο άνοιγμα της εστίασης, που τόσο έχει πληγεί από την πανδημία, ελπίζοντας ότι με τα σωστά μέτρα προφύλαξης και την επιτάχυνση των εμβολιασμών, μπορέσει να χτίσει ανάχωμα σε μία νέα έξαρση της πανδημίας, δίνοντας παράλληλα οικονομική διέξοδο στις επιχειρήσεις του κλάδου. Ισραήλ και Αγγλία δείχνουν τον δρόμο για τις εξελίξεις.

Γεωπολιτικά επίσης, βλέπουμε ότι πλέον όλα κυλάνε υπέρ της χώρας, με το βασικό πρόβλημα να το έχει η Τουρκία η οποία ψάχνει διεξόδους να αποφύγει τα χειρότερα με τις λάθος πολιτικές των τελευταίων ετών.

Οι θετικές εκπλήξεις των τραπεζών

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΟ

Η πορεία προς επίπεδα εγγύτερα στις 1000 μονάδες συνεχίζεται. To stop πλέον πολύ κοντά στις 897 μονάδες σε κλείσιμο. Το 916 κοντινή αντίσταση με επόμενο επίπεδο το 940. Μία διάσπαση του 897 μπορεί να μας φέρει στο 878 ή το 869 με το τελευταίο να είναι πλέον και εβδομαδιαίο stop.

FTSE25: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 2101 - EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ LONG - STOP 2101 ΜΟΝΑΔΕΣ

To 2174 είναι κοντινή στήριξη και επιθετική τάση. Μία διάσπαση μπορεί να μας δώσει κίνηση στο 2101 που είναι και το stop. Το 2240 κοντινή αντίσταση που κλείνει και το χάσμα από το 2020 με επόμενο ουσιαστικό επίπεδο το 2385.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 586 ΜΟΝΑΔΕΣ

Στον τραπεζικό πλέον το stop ανέβηκε στις 586 μονάδες σε κλείσιμο ενώ μέχρι το 581 έχει ενδοσυνεδριακές ανοχές. Το 624 πολύ σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει ακόμα μία επιθετικότερη κίνηση με το 680 επόμενο στόχο.

AΛΦΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 1,2290 ΕΥΡΩ

To stop μας πλέον στο 1,2290. Το 1,28 κοντινή στήριξη με το 1,41 και 1,58 επόμενες αντιστάσεις. Η ΑΛΦΑ κέρδισε πίσω όλο τον χαμένο χρόνο του τελευταίου διαστήματος.

EUROBANK: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 0,794

To stop πλέον στο 0,7940. Κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει στο 0,82 ή το 0,84. Το 0,75 και 0,7350 στηρίξεις.

ΟΤΕ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 13,57

H διόρθωση ήρθε την Πέμπτη αφού πρώτα πλήρωσε τη ζώνη του 14,60. Το 13,78 κοντινή σημαντική στήριξη με το 13,57 stop. Μία κατοχύρωση του 14,60 και μόνο, μπορεί άμεσα να μας δώσει συνέχιση στη ζώνη των 16 ευρώ.

ΟΠΑΠ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 11,67 ΕΥΡΩ

Όσο έχει κλείσιμο πάνω από το 12,50 η τάση είναι επιθετική με επόμενη στήριξη στα 12 ευρώ. Τα 13 ευρώ αποτελούν κύρια αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση προς τα 15 ευρώ. Το stop στα 11,67 ευρώ.

ΔΕΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 9,60 ΕΥΡΩ

Συσσώρευσης συνέχεια με το stop πλέον στο 9,60. Το 9,16 είναι κοντινή σημαντική στήριξη και μόνο κατοχύρωση θα μπορούσε να δοκιμάσει κίνηση προς το 8,62. Κατοχύρωση του 9,60 μπορεί να δώσει κίνηση στο 10,20 ευρώ.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 14,36 ΕΥΡΩ

Επιθετική τάση όσο κλείνει πάνω από το 15,18 ψάχνοντας το 16,34 σαν επόμενο μεγάλο στόχο. Διάσπαση του 15,18 μπορεί να μας φέρει στο 14,75 ή το 14,36 που πλέον είναι και το stop μας σε ημερήσιο.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 9,57 ΕΥΡΩ

To 10,10 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 10,58 ή το 11,05. Το 9,60 κύρια στήριξη με το 9,57 το stop μας.

VIOHALCO: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG – STOP 4,90 EYΡΩ

Κλείσιμο πάνω από το 5,23 μπορεί να μας δώσει το 5,50 για αρχή. Το 4,90 κύρια στήριξη και stop σε κλείσιμο.

ΛΑΜΔΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 6,73 ΕΥΡΩ

To 7,62 είναι κύρια αντίσταση και μόνο κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση στο 8,06 άμεσα. Το 7,20 κοντινή σημαντική στήριξη με το 7,10 κύρια.

ΕΛΠΕ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 6,01 EYΡΩ

Τα 5,70 και τα 6 ευρώ είναι τα δύο βασικά κοντινά μας επίπεδα με το τελευταίο να το ταλαιπωρεί για αρκετό διάστημα και να είναι και το stop στο short σε κλείσιμο. Το 6,48 και 5,38 είναι οι αντίστοιχοι στόχοι σε διάσπαση ενός εκ των δύο.

MOTOR OIL: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 13,62 ΕΥΡΩ

Tο stop κατέβηκε στο 13,62 σε κλείσιμο. Το 12,70 και 12,50 στηρίξεις. Μία κατοχύρωση του 13,62 μπορεί να δώσει το 13,95 ευρώ.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΗΜΕΡΗSIO SHORT - STOP 1,49 ΕΥΡΩ

Το stop πλέον στο 1,49. Εν αναμονή της ΑΜΚ με τον τίτλο να βρίσκει στηρίξεις στην ζώνη του 1,33 και 1,26. Είναι δεδομένο ότι το ενδιαφέρον θα είναι σημαντικό.

ΕΧΑΕ: ΗΜΕΡΗΣIO SHORT - STOP 4,18 ΕΥΡΩ

Αν κάποιος πιστεύει στην άνοδο του χρηματιστηρίου τότε η ΕΧΑΕ είναι μία επιλογή που πρέπει να έχει στο χαρτοφυλάκιο του. Το 4,20 επίπεδο είναι κύρια αντίσταση που κατοχύρωση της μας δίνει είσοδο και επόμενο στόχο το 4,70. Το 3,92 κοντινή και το 3,73 κύρια στήριξη.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG STOP 368 ΕΥΡΩ

Το 3,70 είναι σε κάθε περίπτωση στήριξη που το τελευταίο διάστημα συντηρεί την τάση. Το stop στο 3,68 ενώ τα 4 ευρώ είναι κοντινή αντίσταση με το 4,30 επόμενο στόχο.

ΕΝΤERSOFT: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 3,06 ΕΥΡΩ

Το stop ανέβηκε στο 3,06 με το 3,40 κοντινή αντίσταση και το 3,77 επόμενο μεγάλο στόχο. Παρουσίαση σε θεσμικούς την εβδομάδα που έρχεται με τον τίτλο πλέον να είναι μίαν ανάσα από την κεφαλαιοποίηση των 100 εκατ. ευρώ.

INFOQUEST: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 11,18 ΕΥΡΩ

Όσο κλείνει πάνω από το 11,85 ευρώ η τάση είναι επιθετική με επόμενο στόχο το 13,30. Διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 11,18 που είναι το stop μας σε κλείσιμο.

DAX: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 15071 ΜΟΝΑΔΕΣ

Το 15071 κύρια στήριξη και stop στο long σε κλείσιμο ημέρας. Μία κατοχύρωση μπορεί α μας δώσει το 14800 ή το 14500. Το 15355 είναι κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στις 15550 μονάδες.

DΟW JONES: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG – STOP 32071 MONAΔΕΣ

Το 33713 είναι σημαντική κοντινή στήριξη που κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει κίνηση στο 32071 που είναι και το στοπ σε κλείσιμο. Το 34087 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δώσει κίνηση στο 34520.

S&P 500: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 4118 ΜΟΝΑΔΕΣ

Το stop πλέον στο 4118 σε κλείσιμο ημέρας με το επίπεδο να είναι και κοντινή κύρια στήριξη. Μία κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο 4064 ή το 4017. Το 4218 είναι κοντινή σημαντική αντίσταση που μόνο κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 4280





EURO/USD: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 1,2242

To 1,2113 είναι λογικό να είναι σημαντική αντίσταση και χρειάζεται κατοχύρωση σε κλείσιμο για να δοκιμάσει συνέχιση της κίνησης. Το 1,20 κοντινή στήριξη που αντίστοιχα διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 1,1930.

GOLD: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 1677 ΔΟΛΑΡΙΑ

Τα 1791 συνεχίζει να είναι κύρια αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει συνέχιση στο 1860. Το 1752 κοντινή στήριξη με το 1732 κύρια.