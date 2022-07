Αγορά Τέχνης: Κυραρίνης και Ποδιάς ξορκίζουν τους «Δράκους» στον Πόρο

Ο διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα βρίσκεται σταθερά στο κέντρο του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια η γκαλερί Citronne στα εικαστικά μας πράγματα. Η ιστορικός τέχνης Τατιάνα Σπινάρη, σε πείσμα των δύσκολων καιρών, έχει συγκεντρώσει μια ομάδα Ελλήνων δημιουργών με αναγνωρίσιμη πορεία στον χώρο, που επεκτείνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωγραφικής μας παράδοσης στις σύγχρονες νεωτερικές τάσεις.

Στους καλλιτέχνες που έχουν συνδεθεί με τη δυναμική πορεία και το εξωστρεφές άνοιγμα της Citronne στη διεθνή αγορά της τέχνης, χωρίς αμφιβολία θα συμπεριλαμβάναμε τον Αλέκο Κυραρίνη (πρόσφατα, του έγινε αφιερωματική έκθεση στο κτίριο του Ο.Ο.Σ.Α. στο Παρίσι).

Ο ζωγράφος ακολουθεί συνεπή καλλιτεχνική πορεία από πίνακα σε πίνακα και από έκθεση σε έκθεση, με το δικό του απόλυτα προσωπικό ύφος, ένα γοητευτικό κράμα αφομοιωμένων επιρροών: ισλαμική καλλιγραφία, βιομορφισμός του Μιρό, κυβισμός του Πικάσσο, Art Brut του Jean Dubuffet, χρωματική καλλιέπεια του Matisse, λεπτότητα γραμμής και παιχνιδίσματα του Paul Klee. Τα θέματά του είναι σχεδόν πάντα, προσωπογραφίες Αγγέλων ή δράκοντες, δηλαδή το θέμα είναι κυρίως ένα: η πάλη του καλού και του κακού.

Τούτη τη φορά, ο Αλέκος Κυραρίνης συναντά έναν ομότεχνο της γενιάς του, τον Νίκο Ποδιά σε μία εικαστική συνήχηση με θέμα τον δράκοντα. Στη Citronne του Πόρου, οι δύο καλλιτέχνες εκθέτουν μαζί, φέρνοντας μπροστά στο κοινό τους προσωπικούς τους «δαίμονες». Ο Ποδιάς, δάσκαλος σήμερα στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, αντλεί μορφικά στοιχεία από το ζωικό βασίλειο, για να υπαινιχθεί το μυθικό ζώο.

Αντίστοιχα, ο Κυραρίνης, πιστός στη χρήση της αυγοτέμπερας πάνω σε ξύλο με ειδική προετοιμασία, εκμεταλλεύεται τις πολλαπλές δυνατότητες αυτής της τεχνικής, από την απόδοση της απειροελάχιστης λεπτομέρειας μέχρι τις άπειρες χρωματικές διαβαθμίσεις, γι’ αυτό και η ζωγραφική του μοιάζει με εργόχειρο.

Ο Α. Κυραρίνης γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και μεγάλωσε στον τόπο καταγωγής του, την Τήνο. Εργάστηκε με τον μαρμαρογλύπτη πατέρα του Γιάννη Κυραρίνη από την ηλικία των έντεκα ετών μέχρι και την εισαγωγή του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας το 1997. Φοίτησε στην ΑΣΚΤ από το 1997 έως και το 2003, με καθηγητή τον Γιάννη Ψυχοπαίδη. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, το Παρίσι, την Ισπανία και το Βέλγιο.

Ο Ν. Ποδιάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 1999 αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, όπου σπούδασε ζωγραφική με καθηγητή το Δημήτρη Μυταρά και σκηνογραφία με καθηγητή το Γιώργο Ζιάκα. Το 2001 ως υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη σκηνογραφία στο Central Saint Martins College of Art and Design του Λονδίνου και στην Hochchule fur Gestaltung und Kunst της Ζυρίχης.

Who Will Fight the Dragon …? Εγκαίνια: Σάββατο, 23 Ιουλίου, Πόρος. Διάρκεια έως 10 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες για τα έργα στο citronne.com