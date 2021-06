«Κοιτά» ξανά προς τα $40.000 το bitcoin μετά το νέο tweet του Έλον Μασκ

Η τιμή του bitcoin πλησιάζει ξανά τα 40.000 δολάρια, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, έγραψε στο Twitter ότι η Tesla μπορεί να δεχθεί ξανά στο μέλλον το κρυπτονόμισμα εφόσον είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητα και η αειφορία στη δραστηριότητα εξόρυξης.

Αυτά τα κέρδη προέκυψαν μετά την ανακοίνωση του Μάσκ την Κυριακή ότι η Tesla θα συνεχίσει να επιτρέπει συναλλαγές bitcoin «όταν υπάρχει επιβεβαίωση εύλογης (~ 50%) χρήσης καθαρής ενέργειας από όσους εξορύσσουν με θετική μελλοντική τάση».

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.