Κέρδη στη Wall Street - Ρεκόρ όλων των εποχών ο S&P 500

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι κυριότεροι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, καθώς η πρόοδος στις εμπορικές συνομιλίες Κίνας - ΗΠΑ οδηγούν σε ενίσχυση των κερδών, με τον τεχνολογικό τομέα να συμπαρασύρει σε κέρδη και τους υπόλοιπους δείκτες της Wall Street. Ρεκόρ όλων των εποχών έσπασε ενδοσυνεδρικά ο δείκτης S&P 500.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones βρίσκεται στις 27.143,26 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,69%.

Παρόμοια εικόνα και για τον δείκτη S&P 500 που διαπραγματεύεται στις 3.042,84 μονάδες με άνοδο 0,67%, ενώ κέρδη της τάξης του 0,89% καταγράφει ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, που βρίσκεται στις 8.316,53 μονάδες.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί το all time ρεκόρ που κατέγραψε ενδοσυνεδριακά ο δείκτης S&P 500, ξεπερνώντας το φράγμα των 3.027,98 μονάδων που είχε καταγράψει στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, γεγονός που προκάλεσε τους πανηγυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω social media.

The S&P just hit an ALL TIME HIGH. This is a big win for jobs, 401-K’s, and, frankly, EVERYONE! Our Country is doing great. Even killed long sought ISIS murderer, Al-Baghdadi. We are stronger than ever before, with GREAT upward potential. Enjoy!