Κέρδη για το φυσικό αέριο - Άγγιξε τα 100 δολάρια

Έντονα ανοδική κίνηση ακολουθούν ξανά οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, οι οποίες αφότου διέκοψαν το εννεαήμερο πτωτικό σερί τους χτες ενώ σήμερα έφτασαν να ενισχύονται άνω του 20% και πλησιάζουν τα 100 δολάρια η μεγαβατώρα, καθώς η πρόβλεψη για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών δείχνει να επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την έλλειψη αποθεμάτων στην Γηραιά ήπειρο.

Ειδικότερα, τα futures του ευρωπαϊκού δείκτη αναφοράς, του ολλανδικού φυσικού αερίου, κινούνται σήμερα στα 99 δολάρια η μεγαβατώρα σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 23,1%. Ωστόσο τα κέρδη αυτή την ώρα έχουν περιοριστεί στο 11%.

Οι περιορισμένες ροές από την Ρωσία σε συνδυασμό με την πρόγνωση για επιδείνωση του καιρού δείχνουν να έχουν αντιστρέψει για τα καλά το κλίμα, έπειτα από τη μεγάλη αποκλιμάκωση των τιμών που είχαν υποχωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα έως και περιοχές πέριξ των 65 ευρώ η μεγαβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τα Χριστούγεννα οι τιμές είχαν εκτιναχθεί ξεπερνώντας και τα 180 ευρώ, ωστόσο η αύξηση των αποθεμάτων με εκτροπή φορτίων LNG από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση τους, με πτωτική κίνηση για για εννέα διαδοχικές ημέρες - το μεγαλύτερο καθοδικό σερί των τελευταίων επτά ετών.

Βασικό χαρακτηριστικό πάντως παραμένει η ακραία μεταβλητότητα που δείχνουν οι τιμές, καθώς όπως επισημαίνει ο αναλυτής του Bloomberg Χαβιέρ Μπλας, το διάστημα 21 με 31 Δεκεμβρίου η πτώση έφτασε συνολικά το 65%, αλλά έκτοτε η άνοδος φτάνει το 48%.

The higher they rise, the harder they fall. And back.



European natural gas benchmark TTF fell ~65% from Dec 21 to Dec 31. Since then, it's up ~48%. (Still, in absolute terms, TTF is well, well, well below the all-time high of almost €188 per MWh set on Dec 21)