Γιατί το εμπάργκο στο χρυσό «πονά» τον Πούτιν

Στο στόχαστρο έβαλαν οι G7 τις εισαγωγές ρωσικού χρυσού, καθώς προανήγγειλαν εμπάργκο στις εισαγωγές του πολύτιμου μετάλλου. Ο χρυσός αποτελεί το δεύτερο προϊόν που εξάγει η Ρωσία, μετά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και οι εξαγωγές του ξεπέρασαν τα 15 δισ. ευρώ το 2021. Εν ολίγοις, η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου το 5% της παγκόσμιας αγοράς χρυσού. Το εμπάργκο θα οδηγήσει τη Ρωσία σε περαιτέρω απομόνωση, ενώ ερωτηματικό παραμένει πώς θα αντιδράσουν οι επενδυτές και εάν η τιμή του πολύτιμου μετάλλου καταγράψει ράλι ανόδου.

Από τις ρωσικές εξαγωγές χρυσού, το 90% αποστέλλεται σε χώρες της G-7. Από αυτές τις ρωσικές εξαγωγές, πάνω από το 90%, ή σχεδόν 17 δισ. δολάρια, εξήχθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν λιγότερο από 200 εκατ. δολάρια σε χρυσό από τη Ρωσία το 2019 και κάτω από 1 εκατ. δολάρια το 2020 και το 2021.

H αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες για τη συγκράτηση του πληθωρισμού «ωθεί» τους επενδυτές σε εναλλακτικές, πιο κερδοφόρες, τοποθετήσεις των κεφαλαίων τους.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές στο CNBC, το πολύτιμο μέταλλο εμφανίζεται ευάλωτο βραχυπρόθεσμα δεδομένης της αδυναμίας του να «σπάσει» τα 1.850 δολάρια ανά ουγγιά, δηλαδή τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

Όπως συμπληρώνουν αναλυτές στο CNBC, ενδέχεται ο χρυσός να καταγράψει ράλι ανόδου υπό το πρίσμα των εξελίξεων για εμπάργκο στο χρυσό, ωστόσο δεν είναι κάτι σίγουρο. «Σε κάθε περίπτωση μετά το εμπάργκο στο πετρέλαιο και τις κυρώσεις στο φυσικό αέριο, ένα εμπάργκο στο χρυσό οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπορική απομόνωση τη Ρωσία» επισημαίνουν αναλυτές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ μαζί με τις άλλες χώρες της G7 θα απαγορεύσουν τις εισαγωγές χρυσού από τη Ρωσία, στο πλαίσιο των κυρώσεων που έχουν ήδη επιβληθεί με την ελπίδα ότι θα απομονώσουν περαιτέρω τη Ρωσία οικονομικά για την εισβολή στην Ουκρανία. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την Τρίτη, καθώς οι ηγέτες συναντώνται για την ετήσια σύνοδο κορυφής τους στη Γερμανία.



Ο Μπάιντεν και οι ομόλογοί του θα συζητήσουν το πώς θα διασφαλίσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό και να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, με στόχο να αποτρέψουν τις επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας. Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν δήλωσαν ότι ο χρυσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγή της Μόσχας μετά την ενέργεια. Η απαγόρευση των εισαγωγών θα καθιστούσε πιο δύσκολη τη συμμετοχή της Ρωσίας στις παγκόσμιες αγορές, ανέφεραν.



Σε ανάρτηση του στο Twitter, o Μπάιντεν ανέφερε ότι η Ρωσία «σηκώνει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια» από την πώληση του χρυσού της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει άνευ προηγουμένου ζημίες στον Πούτιν για να του στερήσουν τα έσοδα που χρειάζεται για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του εναντίον της Ουκρανίας. Μαζί, η G7 θα ανακοινώσει ότι θα απαγορεύσουμε την εισαγωγή ρωσικού χρυσού, μια σημαντική εξαγωγή που κυμαίνεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για τη Ρωσία» ανέφερε το tweet.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.