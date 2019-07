Οριακές μεταβολές και κατοχύρωση κερδών στη Wall Street

Με μικρές μεταβολές κινούνται οι βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς, μετά τα νέα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν την Παρασκευή.

Το κλίμα παραμένει θετικό, εν αναμονή της συνεδρίασης της Fed στα τέλη του μήνα, από την οποία οι επενδυτές αναμένουν να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της, με τις σημερινές κινήσεις στη Wall Street να δείχνουν προς το παρόν κατοχύρωση κερδών.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones παρουσιάζει μικρή πτώση 0,06% και κινείται στις 17.315 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί επίσης οριακά κατά 0,08% και βρίσκεται στις 3.011 μονάδες, όπως και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, που χάνει μόλις 0,03% στις 8.242 μονάδες.

Στις εξελίξεις που παρακολουθούν οι επενδυτές, αποτελέσματα τριμήνου ανακοίνωσε σήμερα η Citigroup, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Συγκεκριμένα, ο τραπεζικός κολοσσός παρουσίασε αύξηση εσόδων 7% για το δεύτερο τρίμηνο του έτους και κέρδη ύψους κέρδη 4,79 δισ. δολαρίων ή 1,95 δολαρίων ανά μετοχή, έναντι 1,8 δολαρίων που εκτιμούσαν αναλυτές. Ωστόσο η μετοχή της Citi εμφανίζει μικρές αρνητικές μεταβολές, κινούμενη στο -0.11%.

Σημειώνεται ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα τριμήνου και από τους υπόλοιπους τραπεζικούς γίγαντες των ΗΠΑ, συγκεκριμένα από τις J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America και Goldman Sachs.

Στο μέτωπο του εμπορικού πολέμου, η Κίνα εξέδωσε σήμερα οικονομικά στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο, που έδειξαν ότι το ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά 6,2%, καταγράφοντας τον πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης εδώ και 27 χρόνια. Ωστόσο, η αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες, ενώ τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή, τις λιανικές πωλήσεις και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Από την πλευρά του πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ... διεκδίκησε την ευθύνη για τη χαμηλή ανάπτυξη της Κίνας, δηλώνοντας μέσω twitter ότι είναι αποτέλεσμα της πολιτικής δασμών που ακολουθεί. Παράλληλα, υποστήριξε ότι είναι ο λόγος για τον οποίο το Πεκίνο επιδιώκει να έρθει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ και... εύχεται να μην είχε αθετήσει την αρχική. Μέχρι τούτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει δισεκατομμύρια από τους δασμούς και πιθανώς θα λάβουν πολλά περισσότερα, καταλήγει στις αναρτήσεις του ο πρόεδρος Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δασμοί επιβαρύνουν την Κίνα και όχι τους αμερικανούς φορολογούμενους.

China’s 2nd Quarter growth is the slowest it has been in more than 27 years. The United States Tariffs are having a major effect on companies wanting to leave China for non-tariffed countries. Thousands of companies are leaving. This is why China wants to make a deal....

....with the U.S., and wishes it had not broken the original deal in the first place. In the meantime, we are receiving Billions of Dollars in Tariffs from China, with possibly much more to come. These Tariffs are paid for by China devaluing & pumping, not by the U.S. taxpayer!