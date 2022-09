Ελ Σαλβαδόρ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα με το bitcoin μάλλον αποτυγχάνει

Πέρασε ένας χρόνος από τότε που το Ελ Σαλβαδόρ υιοθέτησε το bitcoin ως νόμιμο μέσο συναλλαγών, όμως, η πρώτη πόλη κρυπτονομισμάτων στον κόσμο εξακολουθεί να είναι... ζούγκλα.

Ο Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ είχε υποσχεθεί ότι η "Bitcoin City" θα ήταν φορολογικός παράδεισος για επενδυτές κρυπτονομισμάτων με αεροδρόμιο, κατοικίες και εμπορικές περιοχές και μια κεντρική πλατεία σχεδιασμένη να μοιάζει από ψηλά με το σχήμα του bitcoin.

«Επενδύστε εδώ και κερδίστε χρήματα», δήλωνε ντυμένος στα λευκά και φορώντας ένα καπέλο του μπέιζμπολ, μπροστά σε εκατοντάδες λάτρεις του bitcoin τον Νοέμβριο του 2021.

Αλλά σε μια πρόσφατη επίσκεψη στην περιοχή, κοντά στο ηφαίστειο Conchagua στα ανατολικά της χώρας, απεσταλμένοι του Reuters δεν βρήκαν βαριά μηχανήματα, εργάτες και κατασκευαστικά έργα που να δείχνουν οποιαδήποτε πρόοδο προς την κατασκευή αυτού του μεγάλου συμβόλου.

«Αυτό το πείραμα ήταν πολύ επικίνδυνο για μια φτωχή χώρα», δήλωσε στο πρακτορείο ο Oscar Picardo, διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Francisco Gavidia.

«Έχει διαπιστωθεί ότι (το bitcoin) είναι ένα πολύ κερδοσκοπικό, εξαιρετικά μεταβλητό χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο», πρόσθεσε.

Ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος είναι ότι η πτώση της αξίας του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων έχει αποξενώσει τους επενδυτές.

Όταν το Ελ Σαλβαδόρ, μια από τις φτωχότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, υιοθέτησε το bitcoin ως επίσημο νόμισμα στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, η τιμή του ήταν κοντά στα 47.000 δολάρια. Ένα χρόνο αργότερα, αξίζει λιγότερο από το μισό περίπου στα 19.400 δολάρια.

Η κυβέρνηση Bukele στέκεται στον προγενέστερο διπλασιασμό της τιμής του bitcoin -συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης 2.381 bitcoins- διαβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Λέει ότι η πολιτική της για το bitcoin προσέλκυσε επενδύσεις, μηδένισε τις τραπεζικές προμήθειες, αύξησε τον τουρισμό και προώθησε την οικονομία. Ωστόσο, η πτώση της τιμής έχει αυξήσει τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο του Ελ Σαλβαδόρ, περιπλέκοντας την αναζήτηση κεφαλαίων για την πληρωμή κρατικών ομολόγων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που λήγουν το 2023 και το 2025.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάλεσε το Ελ Σαλβαδόρ να αντιστρέψει την απόφαση για την υιοθέτηση του bitcoin ως επίσημου νομίσματος, επικαλούμενο οικονομικές και νομικές ανησυχίες.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον παρουσιάζει έρευνα από το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (NBER), η οποία διαπίστωσε ότι μόνο το 20% των κατοίκων του Σαλβαδόρ που κατέβασαν την εφαρμογή Chivo συνέχισαν να τη χρησιμοποιούν, μόλις ξόδεψαν τα αρχικά 30 δολάρια που έδωσε η κυβέρνηση δωρεάν για την προώθησή της.

Η μελέτη δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των κατόχων της εφαρμογής Chivo έγινε το 2021, συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, και ότι σχεδόν καμία λήψη δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής το 2022.

Θεωρητικά, οι αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Ελ Σαλβαδόρ είναι ιδανικές υποψήφιες για υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων λόγω της συνεχούς εξάρτησης από μετρητά και την έλλειψη τραπεζών.

Όμως, σύμφωνα με την έκθεση του Απριλίου, «το bitcoin δεν χρησιμοποιείται ευρέως ως μέσο συναλλαγών», επειδή οι χρήστες «δεν το καταλαβαίνουν, δεν το εμπιστεύονται, δεν είναι αποδεκτό από τις επιχειρήσεις, είναι πολύ ασταθές και περιλαμβάνει υψηλές χρεώσεις.»

Παρά τη νομοθεσία του Σαλβαδόρ που απαιτεί από όλες τις εταιρείες να αποδέχονται κρυπτονομίσματα, μόνο το 20% το κάνει, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.800 νοικοκυριών του Σαλβαδόρ.

Ένα μικρό κατάστημα ρολογιών στο κέντρο του Σαν Σαλβαδόρ είναι μια από τις επιχειρήσεις που «Δέχεται bitcoin», αλλά ο 47χρονος ιδιοκτήτης ωρολογοποιός έχει κάνει μόνο δύο πωλήσεις με κρυπτονομίσματα.

