Εβδομαδιαία κέρδη 1,12% με τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 900 μονάδες

Η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ήταν και αυτή που εξασφάλισε εβδομαδιαία άνοδο κατά 1,12% στην αγορά της Αθήνας, με τη συμβολή κυρίως των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης αλλά όχι των τραπεζών που κινήθηκαν διορθωτικά.

Το γεγονός ότι οι τιμές αντέδρασαν από τα επίπεδα των 897 μονάδων με τον Γενικό Δείκτη να σκαρφαλώνει στα υψηλά ημέρας κατά το τελευταίο ημίωρο, κατέδειξε ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει ενεργό για πληθώρα επιμέρους μετοχών.

Στην πλευρά των πρωταγωνιστών βρέθηκαν σήμερα μεταξύ άλλων η ΕΥΔΑΠ (5,11%), η Αεροπορία Αιγαίου (+4,26%), τα ΕΛΠΕ (+3,05%), ο Τιτάνας (+2,93%), αλλά και ο ΟΠΑΠ, η Μυτιληναίος, η Motor Oil, η Jumbo, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ.α

Στον αντίποδα, πιέσεις συνέχισε να δέχεται ο τραπεζικός κλάδος, με την Εurobank να υποχωρεί κατά 1,64% και την Εθνική να κλείνει οριακά χαμηλότερα.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σήμερα στα 84 εκατ. ευρώ, ωστόσο ένα πολύ μεγάλο μέρος της αφορούσε σε προσυμφωνημένες συναλλαγές μέσω των οποίων άλλαξαν χέρια 22,7 εκατ. ευρώ, κυρίως στην Alpha Bank. ι

Σε μεγαλύτερη εικόνα, ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε σε ανοδικό τέμπο, με τις 880 μονάδες να είναι το stop στην κίνηση πλέον.

Η συνέχιση της αντίδρασης από τις σημαντικές στηρίξεις είναι πολύ θετικό κομμάτι στο παζλ, διότι ακριβώς οριοθετήθηκε καθαρά ένα βασικό σημείο εξόδου σε ενδεχόμενη πτωτική κίνηση, δίδοντας πολύ μεγάλη ασφάλεια σε όσους εισέρχονται στην αγορά σε αυτά τα «υψηλά» επίπεδα.

Για την επόμενη εβδομάδα, αναμένουμε τη συνέχιση της ανόδου, τουλάχιστον όσο κρατάει το 880. Ο Γενικός Δείκτης πάει να χτίσει μια επιθετική κίνηση τύπου V, ειδικά με κλείσιμο άνω των 916 μονάδων όπου οριοθετείται μια κοντινή αντίσταση.

Η εικόνα της εβδομάδας

Η δεύτερη χρηματιστηριακή εβδομάδα του... ύποπτου Μαΐου (sell May and go away) βρήκε τον Γενικό Δείκτη να κλείνει θετικά με κέρδη της τάξης του 1,12%, κλείνοντας αισίως την 21η από τις 28 ανοδικές εβδομάδες. Το σερί αυτό, αρκούντως εντυπωσιακό, επισημαίνει μια ανοδική τάση τόσο μακρά σε διάρκεια, όσο και με έντονα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα οριοθετείται από τις 880 μονάδες (FTSE 25 από τις 2130), με στόχο την περιοχή 1010-1030.

Η απόδοση της εβδομάδας είχε σύμμαχο τις περισσότερες δεικτοβαρείς μετοχές, καθώς θετικά κινήθηκαν 18 από αυτές, με πρωταθλητές τη μετοχή του Jumbo (+8,95%), της Ελλάκτωρ (+8,75%) και της Αεροπορίας Αιγαίου (+8,27%).

Αντιδιαμετρικά, βαρίδι απετέλεσε ο τραπεζικός κλάδος (-5,4%) με τρεις στις 4 συστημικές να καταγράφουν απώλειες (Eurobank -7,46%, ETE -6,79%, Alpha -4,9%), οι οποίες παρέα με την Mytilineos (-1,42%) υποαπέδωσαν της υπόλοιπης αγοράς.

Το κλίμα επηρεάστηκε από τη γενικότερη διορθωτική κίνηση διεθνώς, καθώς αφενός με αυξημένη μεταβλητότητα και αφετέρου με συνεχιζόμενη κινδυνολογία για την αντίδραση της Fed σε πιθανές πληθωριστικές προσδοκίες δεν σημειώθηκαν νεότερα υψηλά επίπεδα.

Παρεμπιπτόντως, ακόμα και σε τέτοιο κλίμα, ο Γενικός μας Δείκτης προσπέρασε την εβδομαδιαία απόδοση όλων, αρνούμενος να διορθώσει (λ.χ ο S&P 500 χάνει 1,87% και ο Dow 30 χάνει -1,31%).

Κρατώντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι διατρέχουμε μια ισχυρή ανοδική τάση, είναι λογικό να διαβάζουμε κάθε τέτοια περίοδο ήπιας διόρθωσης ως ευκαιρία για τοποθέτηση.

Αυτή την εβδομάδα, όπως είδαμε και στο live, πολλοί τίτλοι έδωσαν καλά σημεία στήριξης, τα οποία τίμησαν. Ενδεικτικά, ΕΧΑΕ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΔΕΗ, Cairomezz, ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ, ΚΡΙ ΚΡΙ, ΒΥΤΕ και Motor Oil.

Η διστακτικότητα που φυσιολογικά υπάρχει όταν κάποιος τοποθετείται σε τόσο ανοδική αγορά, προέρχεται κατά βάση από την επίσης φυσιολογική παρατήρηση ότι έχει δει (στο παρελθόν) χαμηλότερα επίπεδα, ώστε τα τρέχοντα να φαντάζουν «ακριβά». Η λογική αυτή όμως, αφενός δεν μπορεί να σταθεί με επιχειρήματα, αφετέρου δεν μπορεί να αποφευχθεί, ώστε τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μετράμε τις (καλές αυτό το διάστημα) πιθανότητες να συνεχίζει η άνοδος, συγκριτικά με τις αντίστοιχες να μην συνεχίζει.

Επομένως, με όπλο μας κάποια επίσης λογική στρατηγική, κυρίως ως προς το τι πάμε να χάσουμε κάθε φορά (με συνδυασμό επιπέδων στοπ και μεγέθους θέσης), μπορούμε να επενδύουμε χωρίς τελικά να φοβόμαστε αν η αγορά δεν αποδώσει, καθώς είναι κάτι που τελικά δεν μπορούμε ούτε να προβλέψουμε ούτε να επηρεάσουμε.

