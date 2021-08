Destinee Ross-Sutton: Ο «Ιόλας» της μαύρης τέχνης σε νέα δημοπρασία

H Ντέστινι Ρος-Σάτον (Destinee Ross-Sutton)

Πέρυσι τέτοια εποχή γράφαμε για την ψηφιακή δημοπρασία του Christie’s με τίτλο «Πες το δυνατά: είμαι μαύρος και υπερήφανος» (Say It Loud: I’m Black and Proud)». Η πώληση περιλάμβανε αποκλειστικά σύγχρονους μαύρους καλλιτέχνες σε επιμέλεια της Ντέστινι Ρος-Σάτον. Η αφροαμερικανή σύμβουλος αγοράς τέχνης και εικαστικός συγκέντρωσε ένα μείγμα από ονόματα που δραστηριοποιούνται στην Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική. Σε μια περίοδο που τέθηκαν με κατακλυσμιαίο τρόπο ζητήματα φυλετικών διακρίσεων κι αυτοπροσδιορισμού του φύλου, μία νέα φουρνιά μαύρων καλλιτεχνών μίλησε για αυτά μέσα από την τέχνη. Χάρη στο δυναμισμό αλλά και τη διαίσθηση της καλλιτεχνικής και εμπορικής ιδιοφυίας της Ρος-Σάτον, η ομάδα αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο του συλλεκτικού ενδιαφέροντος με τη «μετοχή» τους κυριολεκτικά να εκτοξεύεται.

Αν και μόλις 25 χρόνων, η αμερικανοθρεμμένη επιμελήτρια κατόρθωσε να πετύχει για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες μια συμφωνία – σταθμό στην ιστορία των δημοπρασιών: οι αγοραστές δεσμεύτηκαν με συμβόλαιο ότι δεν θα μεταπωλήσουν το έργο για διάστημα πέντε χρόνων. Όσοι το επιχειρήσουν, υποχρεούνται να δώσουν στον καλλιτέχνη το δικαίωμα της πρώτης άρνησης κι αν λάβουν τη συγκατάθεσή του να παραχωρήσουν στο δημιουργό 15% από την πώληση του έργου. Γκανέζοι, Νιγηριανοί, Αφροαμερικανοί κι άλλοι καλλιτέχνες της αφρικανικής διασποράς πρωταγωνίστησαν στο site του Christie’s κι έκαναν συλλέκτες από Ασία, Ευρώπη κι Αμερική να κονταροχτυπηθούν για τα έργα τους.

Εκμεταλλευόμενη την καθολική επιτυχία που σημείωσε η πώληση, η επιμελήτρια ξεκίνησε το χειμώνα μια pop – up γκαλερί, στο Σόχο του Μανχάταν. Παρά την πανδημία, η έκθεση «Black Voices: Friend of My Mind» έδωσε στέγη στη μαύρη καλλιτεχνική κοινότητα, όπου βεβαίως έκανε ανάρπαστα τα έργα των 40 καλλιτεχνών (μεταξύ αυτών, το μεγάλο αστέρι Amoako Boafo και τους Vanessa German, Adegboyega Adesina, Marcellina Akpojotor). Για άλλη μια φορά, κάθε συλλέκτης με την αγορά του έργου, υπέγραψε το ίδιο ακριβώς συμβόλαιο, που πλέον είναι γνωστό στην αγορά ως «συμφωνία Ross-Sutton».

Ο οίκος Christie’s της Νέας Υόρκης συνεργάζεται εκ νέου με την αφροαμερικανή εικαστική σύμβουλο κι επαναλαμβάνει την ψηφιακή πώληση του «Say It Loud: Visionaries of Self» από 5-19 Αυγούστου. Περιλαμβάνει 32 έργα που παρουσιάζονται διαδικτυακά, αλλά και με φυσική έκθεση στο χώρο του οίκου στη Νέα Υόρκη, με το 100% των εσόδων να αποδίδεται απευθείας, χωρίς καμία προμήθεια, στους καλλιτέχνες. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του BLACK ARTIST COLLECTIVE, ίδρυμα που διευθύνει η Destinee Ross-Sutton για την προώθηση και υποστήριξη νέων Αφρικανών και μαύρων LGTBQ καλλιτεχνών. Αυτή η δεύτερη πώληση παρουσιάζει ένα διεθνές μείγμα καταξιωμένων πια ταλέντων που επιστρέφουν: Nelson Makamo, Khari Turner, Joshua Michael Adokuru, Isshaq Ismail και The Love Child, μαζί με μια νέα επιλογή από 17 αναδυόμενους και καθιερωμένους καλλιτέχνες όπως οι Gherdai Hassell, Sarah Dahir, Hebru Brantley και η καταξιωμένη καλλιτέχνις Zanele Muholi.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επαναλάβουμε το “Say It Loud” σε συνεργασία με την οραματίστρια επιμελήτρια Destinee Ross-Sutton» δήλωσε για λογαριασμό του οίκου η Celine Cunha. «Χρησιμοποιώντας το ιστορικό όνομα Christie's και το παγκόσμιο κύρος του, ο οίκος αναδεικνύει το έργο εξαιρετικών μαύρων καλλιτεχνών που διερευνούν ζητήματα ταυτότητας. Ήταν επιτακτική ανάγκη να ανοίξει μια πλατφόρμα χωρίς λογοκρισία για τη βελτίωση της δημιουργικής έκφρασης και να δοθεί η δυνατότητα στους καλλιτέχνες να αφήσουν το προσωπικό τους στίγμα. Ήταν επίσης ζωτικής σημασίας οι καλλιτέχνες να επωφεληθούν άμεσα, γι’ αυτό και στο “Say It Loud” οι καλλιτέχνες και οι εκπρόσωποί τους λαμβάνουν το 100% των εσόδων από τις πωλήσεις».

Η δραστήρια Ντέστινι Ρος Σάτον ξεκίνησε από τη δημοσιογραφία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χάρλεμ, ενώ σε πολύ νεαρή ηλικία εργάστηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αφρικανικής διασποράς στο Μπρούκλιν που είναι το πρώτο στο είδος του (MoCADA). Ξεκίνησε καριέρα επιμελητή με το κύμα του “Black lives matter” κι αυτή την στιγμή ηγείται του «Blackness» στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή, επιβάλλοντας τους δικούς της όρους. Με την υποστήριξη του ισχυρού οίκου, έχει κατορθώσει να στρέψει τα βλέμματα των μεγάλων «παιχτών» από τη διεθνή αγορά της τέχνης στους μαύρους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάζεται. Δεν αρκέστηκε, όμως, μόνο στη σύνδεση με μία υποβαθμισμένη κι άγνωστη έως τώρα καλλιτεχνική κοινότητα. Διαμορφώνει τους όρους του παιχνιδιού, συντονισμένη με τις ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν στις δυτικές κοινωνίες. Λέει χαρακτηριστικά: «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στράφηκα στην τέχνη∙ όταν τα πράγματα στον κόσμο αρχίζουν να διαλύονται, στρεφόμαστε σε καινούργιες μορφές τέχνης που μας φανερώνουν γιατί αξίζει να ζούμε, πέρα ​​από το να υπάρχουμε άλλη μια μέρα - η τέχνη μας θυμίζει την ανθρωπιά μας».

Περισσότερα για το «Say It Loud: Visionaries of Self» εδώ:

https://www.christies.com/features/Say-It-Loud--Visionaries-of-Self-11787-7.aspx?sc_lang=en