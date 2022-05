Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζεται το πτωτικό σερί - Κάτω από τις 860 μονάδες

Με δεδομένη την επιστροφή της αυξημένης εξάρτησης του Χ.Α. από την πορεία των διεθνών αγορών, ασφαλώς και η προσοχή είναι επικεντρωμένη στην Wall Street η οποία, κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις, δείχνει να αδυνατεί να βρει “αναχώματα” στις πιέσεις, με τους επενδυτές να ρευστοποιούν μαζικά τις συμμετοχές τους.

Σύμφωνα με αναλυτές, «μπορεί οι τελευταίες δηλώσεις Πάουελ να απέσυραν από το τραπέζι, την πιθανότητα μιας πιο επιθετικής αύξησης επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης, για τις αγορές, ο κύκλος νομισματικής σύσφιξης που έχει προαναγγελθεί, παραμένει ακόμα πολύ επιθετικός, ενώ η εκτίναξη του πληθωρισμού και τα επίμονα προβλήματα στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες που συνεχίζουν, παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Το ζητούμενο είναι να επιστρέψει η εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τη Fed, ενώ αυξημένο προβληματισμό δημιουργούν και οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, που αποτελούν το ‘αντίπαλο δέος’, στα μερίσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες».

Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη εβδομάδα, ήταν η έκτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον Dow Jones και η πέμπτη συνεχόμενη για τους άλλους δύο βασικούς δείκτες.

Οι πιέσεις δείχνουν και σήμερα κραταιές τόσο στην Ευρώπη, όσο και στο ξεκίνημα των συναλλαγών στην Wall Street, επιβεβαιώνοντας το «sell in May, and go away» και με αυτές τις διεθνείς συνθήκες, το “ρηχό” ελληνικό χρηματιστήριο δεν θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα, με τους αγοραστές να έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους, στην επόμενη στήριξη των 850 μονάδων, σε επίπεδο ΓΔΧΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με αδύναμες διαθέσεις ανοδικής αντίδρασης, αλλά πολύ γρήγορα οι πωλητές πήραν τον απόλυτο έλεγχο της τάσης.

Στην πλευρά των πωλητών ξένα funds, εγχώριοι θεσμικοί, traders και σαφώς λιγότεροι “κωδικοί λιανικής”.

Όλα τα παραπάνω, ασφαλώς και «σκίασαν» το deal Ελλάκτωρ – Motor Oil, αλλά και την προαιρετική δημόσια πρόταση, για το σύνολο των μετοχών της Ελλάκτωρ, στα 1,75 ευρώ, που ανακοίνωσε η Reggeborgh, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να βγάλει την εταιρεία από το χρηματιστήριο. Η Motor Oil, ως ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, έχει επιβεβαιώσει ότι δεν θα προσφέρει τις μετοχές της στη δημόσια πρόταση.

Να σημειωθεί ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις, αποφασίστηκε η άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των χρηματοπιστωτικών μέσων των εταιρειών Ελλάκτωρ (+13,88%) & Motor Oil (+1,68%) από σήμερα, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή.

«Οι πωλητές επέστρεψαν με ένταση τον Μάιο, υπενθυμίζοντας ότι οι αβεβαιότητες που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, διατηρούν ψηλά το ρίσκο στις Επιχειρήσεις και τις Οικονομίες. Η ενεργειακή κρίση, η ανεπάρκεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και η αύξηση του κόστους χρήματος, επακόλουθα της διάρκειας του πολέμου και της εξάπλωσης της πανδημίας, επισκίασαν κάθε άλλη εγχώρια εξέλιξη. Αναπόφευκτα η εστίαση έχει μετατοπιστεί στο διεθνή παράγοντα, καθώς η τάση υπαγορεύεται από το εξωτερικό και δη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες. Η προσοχή των αγορών, εκτός από Ρωσία και Κίνα και στις 11 Μαΐου, όπου ανακοινώνονται τα στοιχεία πληθωρισμού Απριλίου σε Γερμανία και ΗΠΑ.

Τεχνικά, ο γενικός δείκτης μπήκε σε περιπέτειες, αφού έχασε την σημαντική στήριξη τιμών στα επίπεδα των 900 μονάδων. Η διάσπαση του διερχόμενου κινητού μέσου των 200 ημερών, εκτός του ότι σηματοδότησε την επιστροφή σε πτωτική αγορά, έδωσε επιτάχυνση και συναλλακτικό όγκο στην πτώση, με καθολική επικράτηση των πωλητών. Το σενάριο της αλλαγής τάσης πλέον απαιτεί την ανακατάληψη των 900 μονάδων, με ανάλογες συναλλαγές που θα απορροφήσουν την προσφορά», τονίζει η Beta Sec.

Σύμφωνα με την ΑΧΕ, «την Πέμπτη πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα ανακοινώσουν μεγέθη τριμήνου η Πειραιώς και ο ΟΤΕ, ενώ η Coca Cola θα ανακοινώσει στοιχεία πωλήσεων τριμήνου, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα σχόλια αναφορικά με την δραστηριότητά της σε Ουκρανία και Ρωσία, κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που θα ακολουθήσει. Το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, θα ανακοινωθούν οι εξαμηνιαίες αλλαγές στους δείκτες της Morgan Stanley. Οι αλλαγές θα λάβουν χώρα στο κλείσιμο της 31ης Μαΐου. Παρά τις θετικές ειδήσεις σε επίπεδο συμφωνιών, η εγχώρια αγορά θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την αρνητική ψυχολογία των αγορών του εξωτερικού. Η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα και η επιβράδυνση της ανάπτυξης, είναι οι βασικότερες ανησυχίες που οδήγησαν στο πρόσφατο sell off».

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει σε μία δύσκολη περίοδο για την παγκόσμια οικονομία, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε διαφορετική φάση, μιας και μετά από πολλά δύσκολα χρόνια ύφεσης, έχει μπει σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό το δεδομένο από μόνο του είναι πολύ σημαντικό, μιας και τα αποτελέσματα των εταιρειών θα μπορούν να δικαιολογήσουν υψηλότερες αποτιμήσεις. Ο πληθωρισμός μπορεί παγκοσμίως να επηρεάσει την ανάπτυξη, ενώ ενέργεια και καταναλωτικά αγαθά θα συνεχίζουν να έχουν την τιμητική τους», σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

«Η υπάρχουσα ανησυχία για την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, με ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού, έχει υποχρεώσει τις αγορές σε πτώση και έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο τις ομολογιακές αποδόσεις, σε όλη την καμπύλη. Ο ΓΔΧΑ προσεγγίζει ταχύτατα κρίσιμα σημεία ισορροπίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η περιοχή των 850 - 830 μονάδων ενδέχεται να ενεργοποιήσει τους αγοραστές σε πρώτη φάση, ενώ η επιτυχία ανακοπής της πτώσης θα εξαρτηθεί και από το διεθνές περιβάλλον. Ορισμένοι τίτλοι ήδη εμφανίζονται με ελκυστικές αποτιμήσεις, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι προοπτικές οδηγούν κατά κύριο λόγο», σημειώνει η Leon Depolas Sec.

Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε μεταξύ 591,28 (+1,37%) και 572,63 μονάδων (-1,83%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 578,35 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,85%. Ο γενικός δείκτης κινήθηκε μεταξύ 869,85 (+0,36%) και 855,94 μονάδων (-1,25%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 859,18 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,87%.

Ο τζίρος στα 83 εκατ., από τα οποία τα 5 εκατ. αφορούσαν “πακέτα”. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με θετική μεταβολή «επέπλευσαν» οι ΕΤΕ (+1,47%), ΤΕΝΕΡΓ (+0,41%), ΑΔΜΗΕ (+0,69%), ΜΟΗ (+1,68%), ΕΛΠΕ (+1,65%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+13,88%) και ΟΤΕ (+0,79%).

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες απώλειες για ΕΥΡΩΒ (-2,07%), ΒΙΟ (-3,50%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,07%), ΔΕΗ (-2,84%), ΚΟΥΕΣ (-2,49%), ΜΠΕΛΑ (-4,77%), ΜΥΤΙΛ (-2,51%), ΟΛΠ (-2,50%), ΟΠΑΠ (-2,14%) και ΣΑΡ (-6,74%). Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, πέτυχαν να συνδυάσουν αξιοσημείωτα κέρδη, με σχετικά ικανοποιητικές συναλλαγές, οι ΚΑΜΠ (+8,99%), ΚΕΚΡ (+8,32%), ΠΛΑΘ (+4,42%), ΑΒΑΞ (+4,14%) και ΒΥΤΕ (+2,43%).

Η προσοχή και στις 12 τρέχοντος, με την Société Générale να συνεχίζει στην εκτίμηση για αύξηση του αριθμού των ελληνικών μετοχών στους δείκτες MSCI και αύξηση στη στάθμιση του εγχώριου δείκτη στις αναδυόμενες αγορές, με μεγάλη πιθανότητα.