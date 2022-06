Bitcoin: Κάτω από τα 20.000 δολάρια στα χαμηλά του Δεκεμβρίου 2020

Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 20.000 δολάρια στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, συνεχίζοντας τη διολίσθησή του καθώς οι επενδυτές αποσύρονται από τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία εν μέσω αυξανόμενων επιτοκίων.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε 7,1% στα 18.993 δολάρια το πρωί του Σαββάτου, έχοντας νωρίτερα αγγίξει τα 18.732 δολάρια, το χαμηλότερο από τον Δεκέμβριο του 2020.

Η τιμή του έχει υποχωρήσει κατά περίπου 59% φέτος, ενώ το Ethereum έχει μειωθεί κατά 73%.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων ξεκίνησε να διολισθαίνει στα τέλη του περασμένου έτους και το τελευταίο διάστημα δείχνει σημάδια ευρύτερης πίεσης, μετά την κατάρρευση του blockchain Terra τον περασμένο μήνα και την πρόσφατη απόφαση της Celsius Network να σταματήσει τις αναλήψεις crypto.

