Bitcoin ETFs και μετοχές κρυπτονομισμάτων Vs Bitcoin

Αν και το 2021 ήταν μια χρονιά κατά την οποία το bitcoin σε νέα υψηλά όλων των εποχών δημιουργώντας νέες προοπτικές για την οικονομία των κρυπτονομισμάτων, και δημιούργησε βεβαιωμένη αυξημένη ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές, οι προσδοκίες γύρω από το πότε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) θα μπορούσε να εγκρίνει ένα spot bitcoin ETF δεν είναι αισιόδοξες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas και James Seyffart, τα ETFs που θα επένδυαν απευθείας σε bitcoin «δεν έχουν ουσιαστικά καμία πιθανότητα έγκρισης της SEC βραχυπρόθεσμα», δεδομένων των ανησυχιών του οργανισμού για έλλειψη εποπτείας και δυνατότητες χειραγώγησης της αγοράς.

Το ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), το οποίο κυκλοφόρησε στις 19 Οκτωβρίου, ήταν το πρώτο προϊόν που βασίζεται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης bitcoin στις ΗΠΑ και πλέον διαχειρίζεται κεφάλαια που ξεπερνούν τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρόμοια κεφάλαια που κυκλοφόρησαν αργότερα από τη Valkyrie Investments και τη VanEck έχουν περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια σε συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το ETF.com.

Το ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) παρουσίασε χαμηλότερη απόδοση κατά 2,34% από την κυκλοφορία του στις 19 Οκτωβρίου έως τις 21 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον αναλυτή του Bloomberg Intelligence James Seyffart - με τον αναλυτή να εκφράζει την πεποίθηση του ότι θα κλείσει το έτος με διαπραγμάτευση αρκετά χαμηλότερα (13-14%) σε σχέση με την τιμή spot του $BTC.

The first #Bitcoin futures ETF -- $BITO -- is trailing spot by 2.34% with just about two months of data. Extrapolating that out: it will underperform spot by 13-14% in it's first year... pic.twitter.com/2saAfp20u0