Αρνητικά πρόσημα στη Wall Street - Κέρδη άνω του 5% για τον S&P 500 τον Απρίλιο

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής οι βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς σε μια εβδομάδα που τα εταιρικά αποτελέσματα βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών. Ωστόσο, τον Απρίλιο, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο άνω του 5%, με παραπάνω από τις μισές εταιρείες που συναλλάσσονται στον δείκτη να έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση 185 μονάδων ή 0,54% στις 33.874,85 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 30 μονάδες ή 0,72% στις 4.181,17 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε πτώση κατά 119 μονάδες ή 0,85% στις 13.962,68 μονάδες. Όμως, για τον μήνα Απρίλιο, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 2,7%, ο S&P 500 κέρδισε 5,2% και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 5,4%.

Στον Dow Jones οι μετοχές των Amgen, Merck & Co. και Verizon Communications ηγήθηκαν της ανόδου με κέρδη 2,10%, 1,11% και 0,82% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι μετοχές των Chevron, Dow Inc. και Salesforce.com Inc. με πτώση 3,58%, 2,44% και 1,72% αντίστοιχα.

Στα εταιρικά νέα, η Amazon ανακοίνωσε πωλήσεις άνω των 100 δισ. δολαρίων για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο. Ειδικότερα, τα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια και οι πωλήσεις Ιανουαρίου-Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 44% στα 108 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στα μάκρο της ημέρας, το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 21,1% τον Μάρτιο μετά από μια πτώση της τάξεως του 7,1% τον Φεβρουάριο.