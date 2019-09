Απώλειες στην Wall Street στη σκιά παραπομπής του Τραμπ

Σημαντικές πιέσεις ασκήθηκαν σήμερα στην αμερικανική αγορά, καθώς το ενδεχόμενο παραπομπής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέστρεψε το θετικό κλίμα του ανοίγματος στέλνοντας τους τρεις βασικούς δείκτες σε αρνητικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow Jones έπειτα από το θετικό ξεκίνημα βρέθηκε να καταγράφει απώλειες άνω και των 220 μονάδων, τις οποίες μετρίασε τελικά στις 141 μονάδες κλείνοντας με πτώση 0,53% στις 26.807. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι άλλοι δύο δείκτες που διέγραψαν τα αρχικά κέρδη τους και έκλεισαν με σημαντικές απώλειες, 0,84% στις 2.966 μονάδες ο S&P 500 και 1,46% στις 7.993 μονάδες ο Nasdaq.

Η βασική είδηση της ημέρας που επηρέασε αρνητικά την επενδυτική διάθεση ήταν ότι η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι, σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινώσει διαδικασία παραπομπής του προέδρου Τραμπ με το ερώτημα της καθαίρεσης, σχετικά με το πάγωμα της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται ότι άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι προκειμένου να ξεκινήσει το Κίεβο έρευνα σε βάρος του Χάντερ Μπάιντεν, του δεύτερου γιου του Δημοκρατικού πολιτικού, ο οποίος εργαζόταν από το 2014 για έναν ουκρανικό όμιλο φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του πάντως, απαντώντας στα δημοσιεύματα ο Ντ. Τραμπ ανακοίνωσε μέσω twitter ότι εξουσιοδότησε τη δημοσιοποίηση των εν λόγω συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι θα φανεί πως επρόκειτο για μια ιδιαίτερα φιλική προσέγγιση χωρίς καμία απολύτως πίεση.

....You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time!