Ανακαλύπτοντας το Binance Smart Chain - Γιατί το κρυπτονόμισμά του αυξήθηκε κατά 750%

To Binance Smart Chain αποτελεί αναμφίβολα το θέμα των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με την αύξηση 750% που σημείωσε το ψηφιακό του νόμισμα ΒΝΒ τους τελευταίους δύο μήνες. Το δίκτυο blockchain αποτελεί το σχετικά νέο δίκτυο που λάνσαρε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, την ώρα που τα υψηλά τέλη συναλλαγών στο Ethereum στάθηκαν αποτρεπτικά για τους μικρούς επενδυτές, οι οποίοι αναζήτησαν εναλλακτικές ευκαιρίες για να μπορέσουν να αποστείλουν ή να ανταλλάξουν τα κρυπτονομίσματα τους.

Φυσικά βρισκόμαστε στο τρίπτυχο αξιολόγησης των υποδομών blockchain που μπορεί να συνοψιστεί στην ταχύτητα και το κόστος υλοποίησης των συναλλαγών, την ασφάλεια και το πόσο αποκεντρωμένο είναι το δίκτυο. Το Binance Smart Chain απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, αντιγράφοντας το οικοσύστημα του Ethereum, προσφέροντας πολύ χαμηλά τέλη συναλλαγών. Οι περισσότερες εφαρμογές στο δίκτυο είναι αντιγραφή επιτυχημένων εφαρμογών του Ethereum, ενώ ακόμα και εργαλεία όπως ο πίνακας συναλλαγών και το ηλεκτρονικό πορτοφόλι έχουν την σχεδίαση που παραπέμπει σε αυτά του Ethereum.

Το ανταλλακτήριο ανακοίνωσε το BSC τον Απρίλιο του 2020, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην συμβατότητα με το virtual machine του Ethereum - χωρίς να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε εφαρμογή λειτουργεί στο Ethereum θα μπορούσε να τρέξει με ελάχιστη προσπάθεια και στο BSC.

Σε αντίθεση με άλλους αλγόριθμους, το Binance Smart Chain υιοθετεί τον αλγόριθμο Proof of Authority που σημαίνει ότι τους κόμβους των συναλλαγών επιβεβαιώνουν 21 διαχειριστές, οι οποίοι είναι γνωστοί και λόγω του κύρους τους η κοινότητα τους εμπιστεύεται. Αυτό λύνει πολλά προβλήματα που έχουν τα δίκτυα Proof of Work (mining) αλλά και Proof of Stake (στο οποίο απαιτείται ο συγχρονισμός διαχειριστών κόμβων που είναι αποκεντρωμένοι).

Τεχνικά όσο περισσότεροι διαχειριστές τόσο πιο περίπλοκο το σύστημα συγχρονισμού και η επαλήθευση των συναλλαγών. Για αυτούς τους λόγους το BSC μπορεί να επαληθεύσει συναλλαγές με πολύ χαμηλό κόστος και ταχύτητα 3 δευτερόλεπτα. Τους τελευταίους μήνες οι αντίστοιχες συναλλαγές στο Ethereum προσέγγιζαν τα λεπτά εάν όχι τις ώρες, και έφτασαν να ξεπερνούν για αρκετές ημέρες τα $100 δολλάρια.

Το βασικό μειονέκτημα είναι το Binance, ένας οργανισμός που μπορεί να ελέγξει ή και ακόμα να αλλάξει/παγώσει τις συναλλαγές στο δίκτυο. Τα κεντροποιημένα συστήματα είναι πιο ευαίσθητα απέναντι στο νομοθετικό πλαίσιο, τις κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και τις αποτυχίες συστήματος.

Ωστόσο, βασικό συστατικό της επιτυχίας του δικτύου είναι η βάση χρηστών που έχει το Binance ως το μεγαλύτερο ανταλλακτηρίων παγκοσμίως. Το ανταλλακτήριο έχει δημιουργήσει ήδη ένα επενδυτικό κεφάλαιο αξίας $100 εκατομμυρίων για να επιταχύνει τη χρήση του δικτύου και να προσεγγίσει προγραμματιστές.

Το Binance Smart Chain έχει ξεπεράσει ήδη καταθέσεις αξίας $9,6 στις εφαρμογές του δικτύου - προσεγγίζοντας αύξηση που ξεπερνάει το 740% σε περίοδο 30 ημερών.

Αυτό είναι συγκρίσιμο με τα $40 δις που προσεγγίζουν οι καταθέσεις στις αποκεντρωμένες εφαρμογές του Ethereum.

Οι δημοφιλέστερες εφαρμογές στο Binance Smart Chain

Ποια είναι τα σημαντικότερα projects στο Binance Smart Chain

To BSC λόγω της συμβατότητάς του με το Ethereum Virtual Machine, επιτρέπει μέσω “γεφυρών” μεταξύ των δικτύων την μετατροπή δεδομένων από το ένα στο άλλο. Τα 20 σημαντικότερα πρότζεκτ είναι “wrapped assets” δηλαδή αποτελούν μετατροπή αυτών από το Ethereum. Τα σημαντικότερα αυτών είναι το 1INCH Exchange, Alpha Finance, Cream Finance, DODO, Harvest, Linear Token, Reef Finance, Saffron Finance & Swipe.

Αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια

Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο είναι το Pancake Swap, ενώ το Bakery Swap αποτελεί ανταλλακτήριο για NFT tokens.

Lending

Το Venus είναι παρόμοιο με το Maker DAO, με το VAI να είναι ένα αποκεντρωμένο stablecoin που προκύπτει από την ενυποθήκευση ψηφιακών νομισμάτων. Το Venus έχει καταθέσεις αξίας $3.9 δις. Το επιτόκιο για ψηφιακά νομίσματα όπως το USDC προσεγγίζει το 4-12%, ενώ αντίστοιχα στο AAVE το 1-10%.

Το Binance Smart Chain έχει καταφέρει να προσεγγίσει αρκετούς προγραμματιστές που ευελπιστούν να δουν τα ψηφιακά νομίσματα που εκδίδουν τα πρωτόκολλα να διαπραγματεύονται στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο του κόσμου. Επιπλέον αποτελεί πόλο έλξης χρηστών, για αυτά τα πρότζεκτ καθώς έχουν συνεργασία με το οικοσύστημα του Binance. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Pancake Swap που έχει μεταφράσει ήδη την ιστοσελίδα του σε 16 γλώσσες.

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και καθώς δίκτυα blockchain όπως το NEAR Protocol & Harmony καταφέρνουν να πετύχουν συμβατότητα με το Ethereum Virtual Machine, ενώ παραμένουν αποκεντρωμένα και έχουν αντίστοιχα τέλη συναλλαγών το μέλλον για το Binance Smart Chain ο ανταγωνισμός θα ενισχύεται.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.