Αμερικανική SEC για Crypto: Αυξάνει το κόστος διατήρησης στις τράπεζες

Οι υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων από τις τράπεζες που αναβαθμίζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) θα μπορούσε να καταστήσει υπερβολικά ακριβή τη διατήρηση Crypto για λογαριασμό των πελατών τους, αναφέρει το Reuters, το οποίο επικαλείται μεγάλο αριθμό ατόμων με γνώση του θέματος.

Μια σειρά από τράπεζες, όπως η US Bancorp, η Goldman Sachs Group Inc, η JPMorgan Chase & Co, η BNY Mellon, η Wells Fargo & Co, η Deutsche Bank, η BNP Paribas και State Street Corp προσφέρουν ή εργάζονται σε προϊόντα και υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων για πελάτες σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσουν την αγορά του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις τους και τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ωστόσο, στις 31 Μαρτίου, η SEC ανέφερε πως οι δημόσιες εταιρείες που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα για λογαριασμό πελατών πρέπει να τα λογιστικοποιούν ως υποχρεώσεις στους ισολογισμούς τους λόγω των τεχνολογικών, νομικών και κανονιστικών κινδύνων τους.

Σημειώνεται δε πως ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για όλες τις δημόσιες εταιρείες, είναι ιδιαίτερα προβληματική για τις τράπεζες επειδή οι αυστηροί κανόνες κεφαλαίου τους, που επιβλέπονται από τις ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών, απαιτούν από αυτές να διατηρούν μετρητά έναντι των υποχρεώσεων που έχουν στου ισολογισμού τους. Η SEC δεν συμβουλεύτηκε τις τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές κατά την έκδοση των οδηγιών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η ενέργεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιπλέκει τις προσπάθειες των τραπεζών να διευρύνουν το εύρος των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων τους και θα μπορούσε να τις κρατήσει στο περιθώριο, ακόμη και όταν σημειωθεί αυξημένη ζήτηση από πελάτες που θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αναπτυσσόμενη αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Ήδη, οι τράπεζες State Street και BNY Mellon, οι οποίες έχουν δημιουργήσει προσφορές κρυπτονομισμάτων, είναι μεταξύ εκείνων των οποίων έχουν διακόψει τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τρία άτομα, με γνώση επί του θέματος.

Όπως αναφέρει το διεθνές πρακτορείο, στέλεχος μιας ευρωπαϊκής τράπεζας που θέλει να ξεκινήσει υπηρεσίες φύλαξης κρυπτονομισμάτων είπε ότι θα ήταν πλέον απαγορευτικά δαπανηρό για την τράπεζα να το κάνει στις ΗΠΑ λόγω της καθοδήγησης της SEC.