Άλλος ένας μελλοντικός άσσος για τον Πειραιά

Της Μαίρης Βενέτη

Από την 1η Ιανουαρίου ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός IMO θα εφαρμόσει το νέο κανονισμό όσον αφορά το παγκόσμιο ανώτατο όριο διοξειδίου του θείου για τα καύσιμα όλων των πλοίων.

Από το 2020 και μετά, όλα τα πλοία θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο που δεν θα ξεπερνά το 0,5%, έναντι του τρέχοντος ορίου 3,5%, εκτός αν χρησιμοποιείται σύστημα καθαρισμού αερίων (scrubbers), σε μια προσπάθεια μείωσης της ποσότητας οξειδίου του θείου.

Ενάμιση μήνα πριν από την εφαρμογή του sulphur cap και μετά από μια δύσκολη χρονιά όσον αφορά τις πληγές που μετράμε παγκόσμια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, πληθαίνουν οι συζητήσεις στη διεθνή κοινότητα όσον αφορά άλλη μια πρόταση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Όλο και περισσότεροι υποστηρίζουν ότι η μείωση της ταχύτητας των πλοίων, είναι μια μεγάλη απάντηση σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της περιβαλλοντικής ομάδας Seas at Risk and Transport & Environment, η μείωση της ταχύτητας των πλοίων θα μπορούσε να περιορίσει τις εκπομπές CO2, SOx and NOx σε ένα εύρος 13-24%.

Πέραν όμως της εναρμόνισής του με τους στόχους του ΙΜΟ, το συγκεκριμένο report επικεντρώνεται και στα οφέλη που δυνητικά έχει η ελάττωση της ταχύτητας των πλοίων για το θαλάσσιο οικοσύστημα και την άγρια ζωή στη θάλασσα.

Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι μια μείωση της ταχύτητας των πλοίων κατά 20% θα περιόριζε την ηχορύπανση από τις μηχανές των πλοίων που υφίσταται το θαλάσσιο οικοσύστημα κατά 66%, ενώ θα υποχωρούσε σημαντικά –κατά 78%-και η πιθανότητα σύγκρουσης πλοίων με φάλαινες.

Η έκθεση καταλήγει ότι στο ότι η μείωση της ταχύτητας των πλοίων αποτελεί μια από τις πιο αποδοτικές επιλογές, καθώς εξασφαλίζει ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τα πλοία και την εξοικονόμηση κόστους από τα καύσιμα.

Πώς μπαίνει στο κάδρο ο ΟΛΠ

Σήμερα τα 4/5 του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης.

Το πλοίο είναι το μοναδικό μέσο μεταφοράς μεγάλης μάζας κυρίως χύδην φορτίων. Από την άλλη, ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία στηρίζεται στην μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων χύδην φορτίων, από τις πρώτες ύλες και τα τρόφιμα, μέχρι τα καύσιμα.

Το πλοίο λοιπόν και οι θαλάσσιοι δρόμοι είναι οι δύο συνισταμμένες που έκαναν δυνατή την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου γενικών φορτίων, τροφοδοτώντας με αυτό τον τρόπο τις αγορές.

Κάτω από αυτήν την οπτική γωνία δεν θα ήταν υπερβολικό να υποστηρίξουμε ότι η ναυτιλία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, αποτελώντας τη βάση ολόκληρης της παγκόσμιας οικονομίας και ανάπτυξης.

Ας προχωρήσουμε τώρα λίγο την σκέψη μας.

Είναι κατανοητό ότι οι διαφορές στην απόσταση από το λιμάνι εκκίνησης στα πιθανά λιμάνια προορισμού παίζουν σημαντικό ρόλο στο κόστος του πελάτη, καθώς ο χρόνος είναι χρήμα και το αντίστροφο.

Η γεωγραφική θέση λοιπόν ενός λιμανιού είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που συμβάλουν καθοριστικά στην επιλογή του από οποιονδήποτε πελάτη.

Η κεντρική γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο παρέχει μία ανταγωνιστική δίοδο διατροπικών μεταφορών για το θαλάσσιο εμπόριο της Ευρώπης με την Ασία. Ο χρόνος διέλευσης ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από την Kίνα με προορισμό τον Πειραιά, εκτιμάται σε 8-9 λιγότερες ημέρες, σε σύγκριση με τα λιμάνια που βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη, καθιστώντας τη χώρα μας ιδιαιτέρως ανταγωνιστική και ελκυστική.

Επιπλέον, η σιδηροδρομική μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων από τον Πειραιά, μέσω ΠΓΔΜ και Σερβίας, προς την Κεντρική Ευρώπη θα διαρκεί δύο ημέρες.

Πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή, από τον χρόνο που χρειάζεται ένα εμπορικό σκάφος από την Ασία να διασχίσει το Σουέζ, τη Μεσόγειο και μέσω τα στενών του Γιβραλτάρ, της Ισπανίας και τη Γαλλίας, να καταπλεύσει και ξεφορτώσει στο λιμάνι του Ρότερνταμ ή του Αμβούργου.

Προφανώς το άνωθεν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Λιμένα Πειραιά έχει ήδη αποκτήσει άλλη βαρύτητα, από τη στιγμή που ξεκίνησε η κουβέντα για μείωση ταχύτητας των πλοίων κατά το 1/5, έτσι δεν είναι;



