«Βουτιά» σε Χρηματιστήριο Αθηνών και Ευρωαγορές

Μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων και περιορισμένων κερδών φέρνει τις Ευρωπαϊκές αγορές υπό πίεση και το ελληνικό χρηματιστήριο στα κόκκινα, το οποίο λίγο μετά το άνοιγμα σημείωνε απώλειες 2% πέφτοντας στις 1.973 μονάδες.

Αναλυτικότερα, ισχυρές ρευστοποιήσεις καταγράφουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, κλείνοντας μια εβδομάδα γεμάτη μεταβλητότητα, όπου τα πρόσκαιρα κέρδη σε επιμέρους κλάδους δεν στάθηκαν ικανά να αλλάξουν το γενικό αρνητικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 1,54%, διαμορφούμενος στις 562,88 μονάδες, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει υποτονικό. Στη Γερμανία, ο DAX σημειώνει πτώση 2,08% στις 23.769,01 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 χάνει 1,56% στις 9.288,55 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,87% στις 8.117,30 μονάδες, ενώ στις αγορές της περιφέρειας, ο IBEX 35 της Ισπανίας καταγράφει απώλειες 0,68% και ο ιταλικός FTSE MIB διολισθαίνει κατά 1,95%.

Η σημερινή διόρθωση ακολουθεί το ανοδικό ξέσπασμα της Πέμπτης, το οποίο οδήγησαν οι μετοχές του κλάδου τροφίμων και ποτών, με αιχμή τη Nestlé. Η ελβετική πολυεθνική ανακοίνωσε σχέδιο αναδιάρθρωσης με 12.000 απολύσεις και επιπλέον 4.000 περικοπές εντός διετίας, γεγονός που οδήγησε σε ισχυρή άνοδο τη μετοχή της. Στον τραπεζικό κλάδο, η Nordea Bank άγγιξε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς τα έσοδα από δανειοδοτήσεις ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Αντίθετα, απογοητευτική ήταν η εικόνα για τη Volvo, η οποία, παρά τα ελαφρώς καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα —με καθαρά κέρδη 11,7 δισ. σουηδικών κορωνών (1,3 δισ. δολάρια)— κατέγραψε πτώση 5%. Η εταιρεία επεσήμανε ότι η μειωμένη ζήτηση στις αγορές Βόρειας και Νότιας Αμερικής επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις, με τη μετοχή να εμφανίζει απώλειες περίπου 1% από την αρχή του έτους.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αμυντικές μετοχές, μετά την είδηση για επικείμενη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία, με αντικείμενο την κατάσταση στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι αγορές αξιολογούν τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με αξιωματούχους της ΕΚΤ να υπογραμμίζουν ότι «ο κύκλος νομισματικής χαλάρωσης βρίσκεται στο τελικό του στάδιο».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ΑΕΠ αυξήθηκε οριακά κατά 0,1% τον Αύγουστο, ενώ η Ελβετία αναθεώρησε καθοδικά την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026, στο 0,9%, επικαλούμενη τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στη βιομηχανία εξαγωγών.

Στις ασιατικές αγορές, οι περισσότερες μετοχές κινήθηκαν πτωτικά, με μοναδική εξαίρεση τον Kospi της Νότιας Κορέας, που κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των αμερικανικών δεικτών υποχωρούν ελαφρώς, μετά τη χθεσινή ισχυρή διόρθωση των τραπεζικών τίτλων.

Αναλυτές της Citigroup και της Société Générale εκτιμούν ότι τα περιθώρια ανόδου για τις ευρωπαϊκές μετοχές ως το τέλος του έτους είναι περιορισμένα, επικαλούμενοι τις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας και την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, ο Stoxx 600 ενδέχεται να κλείσει τη χρονιά κοντά στις 560 μονάδες, καταγράφοντας ήπια πτώση περίπου 1% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο.