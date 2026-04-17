Δήμος Καλαμαριάς: Με απόφαση ΣτΕ «παγώνει» ο διαγωνισμός του Υπερταμείου για την μαρίνα Αρετσούς

Προσωρινή διαταγή με την οποία αναστέλλεται η έκδοση πράξης ανάθεσης στον διεθνή διαγωνισμό του Υπερταμείου για τη Μαρίνα Αρετσούς εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποδεχόμενο σχετικό αίτημα του Δήμου Καλαμαριάς.

Η ισχύς της απόφασης διατηρείται έως ότου εκδοθεί η τελική κρίση του ΣτΕ επί της αίτησης ακύρωσης και αναστολής που έχει καταθέσει ο δήμος.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Καλαμαριάς σημειώνει ότι η προσωρινή διαταγή του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου συνιστά ισχυρή ένδειξη πως οι τεκμηριωμένες νομικές και περιβαλλοντικές του αιτιάσεις εξετάζονται επί της ουσίας και αξιολογούνται σοβαρά από τη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της Μαρίνας Αρετσούς από φαινόμενα υπερδόμησης, συνεχίζοντας τον νομικό της αγώνα έως την οριστική δικαίωση του Δήμου και των πολιτών της Καλαμαριάς, με στόχο μια βιώσιμη και σύγχρονη αναπτυξιακή προοπτική.