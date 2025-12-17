Allwyn - ΟΠΑΠ: «Πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της συμφωνίας

Το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έδωσαν οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΟΠΑΠ, οι οποίοι συνέβαλαν στην απόσυρση ενός πό τα αμφιλεγόμενα σημεία της.

Πρόκειται για το θέμα της έκδοσης προνομιούχων μετοχών και της αντίστοιχης απομείωσης των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων μειοψηφίας. Μάλιστα το θέμα αυτό θεωρείτο ως βασικό ζήτημα που είχαν θέσει οι επενδυτές, μαζί με την αποτίμηση της Allwyn.

Οι δύο εταιρείες, ΟΠΑΠ και Allwyn αποφάσισαν, τελικά, να μην προχωρήσουν σε έκδοση προνομιούχων μετοχών προς την KKCG, η οποία είναι ο βασικός μέτοχος της Allwyn, αλλά να λάβει κοινές μετοχές.

Η απόφαση αυτή έγινε μετά από αρνητικά σχόλια επενδυτών, όπως αναφέρει η Citi σε σχετική της ανάλυση.

Η έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιανουαρίου 2026, με τη σχετική ημερήσια διάταξη να έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Σε περίπτωση έγκρισης της συναλλαγής, το οικονομικό και το δικαίωμα ψήφου της Allwyn στο ενοποιημένο σχήμα θα διαμορφωθεί στο 78,5%. Υπό τους προηγούμενους όρους, που τελικά αποφασίσθηκε να μην ισχύσουν, το ποσοστό ψήφου της θα ανερχόταν στο 87%. Βάσει της τροποποιημένης συμφωνίας το ποσοστό της KKCG (βασικού μετόχου της Allwyn) θα διατηρηθεί στο 75,1%. Ωστόσο, τα δικαιώματα ψήφου της KKCG θα μειωθούν από το 85% στο 75,1%, λόγω της τροποποίησης των όρων. Με την αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών, ο αριθμός των κοινών μετοχών που θα λάβει η Allwyn θα προσαρμοστεί αναλόγως, ώστε το ποσοστό να φτάσει στο 78,5%, χωρίς να επηρεάζεται η αξία της συναλλαγής.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Citi, η έκδοση προνομιούχων μετοχών και η απομείωση των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων μειοψηφίας που συγκαταλέγονταν στα βασικά ζητήματα που είχαν θέσει οι επενδυτές, μαζί με την αποτίμηση της Allwyn και την αλλαγή στο επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας.

Η Allwyn έχει δημοσιεύσει πρόσθετες πληροφορίες για τους όρους της συμφωνίας, ενώ –όπως σημειώνει η Citi– διατηρείται το δικαίωμα εξόδου (exit right) για τους μετόχους. Η καταληκτική ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος εξόδου με μετρητά έχει οριστεί για τις 9 Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, οι αναλυτές της Citi επεσήμαναν ότι, βάσει στοιχείων, η Allwyn προχώρησε σε ενεργές αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ τον Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, στο διάστημα από 1 έως 15 Δεκεμβρίου 2025, η Allwyn απέκτησε περίπου 2,8 εκατ. μετοχές του ΟΠΑΠ, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,8% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ανεβάζοντας τη συνολική συμμετοχή της στον ΟΠΑΠ στο περίπου 53%.

Όπως ανέφερε ο Τσέχος ιδρυτής της επενδυτικής KKCG «η συνένωση αποτελεί μια αναβάθμιση σε επίπεδο στρατηγικού χαρακτήρα, γεωγραφικής διαφοροποίησης, τεχνολογικών δυνατοτήτων και μελλοντικών αποδόσεων. Ετσι, οι μέτοχοι αποκτούν συμμετοχή σε έναν οργανισμό με υπερδιπλάσιο μέγεθος EBITDA, από 0,9 δισ., σε 1,9 δισ. pro forma, αύξηση του online αποτυπώματος σε 55% από 30% που ισχύει σήμερα για τον ΟΠΑΠ και ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από τρίτους προμηθευτές χάρη στις τεχνολογικές δυνατότητες της Allwyn. Με τον τρόπο αυτό ο ΟΠΑΠ εξελίσσεται και εντάσσεται σε έναν όμιλο που αποκτά το κρίσιμο μέγεθος και τις δυνατότητες να επενδύσει σε ιδιόκτητη τεχνολογία, περιεχόμενο και AI».