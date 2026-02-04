Θεσσαλονίκη: Τέλος από την ηγεσία του ΟΣΕΘ Τόσκας - Καλογερούδης

Σε παραίτηση οδηγήθηκαν ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΣΕΘ), Γιάννης Καλογερούδης και Γιάννης Τόσκας, έπειτα από το τελευταίο περιστατικό πυρκαγιάς σε εν κινήσει λεωφορείου των ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις παραιτήσεις των δύο ανδρών ζήτησε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος δείχνοντας άμεσα αντανακλαστικά έστιελε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε θέματα ασφάλειας του επιβατικού κοινού.

