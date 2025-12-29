Καταγγελίες και για τρίτο αγροτοσυνδικαλιστή - Πήρε αποζημιώσεις 312.000 ευρώ από τον ΕΛΓΑ χωρίς να τις δικαιούται

Αποκαλύψεις και για έναν ακόμη αγροτοσυνδικαλιστή των μπλόκων έχουν βγει στο «φως» της δημσιότητας. Πρόκειται για τον αμυγδαλοπαραγωγό Λάρισας Κώστα Μητροδήμο, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Focus FM 103,6 δήλωνε προ ημερών ότι «θα κάτσουμε στα μπλόκα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση».

Σύμφωνα με αρμόδιες υπηρεσιακές πηγές, υπάρχουν καταγγελίες εναντίον του, κατά τις οποίες φέρεται να έχει λάβει αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ ύψους άνω των 310.000 ευρώ την πενταετία 2020-2025. Αντιστοίχως, οι εισφορές του προς τον ΕΛΓΑ ανήλθαν σε μόλις 27.134 ευρώ.

Από τα ποσά αυτά τεκμαίρεται πως παρά το γεγονός ότι σε ραδιοτηλεοπτικές του εμφανίσεις ο εν λόγω παραγωγός δηλώνει ότι λαμβάνει ευτελείς αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, φαίνεται να έχει λάβει υψηλότατες, με άλλα λόγια είναι από τις περιπτώσεις εξαιρετικά ευνοημένων παραγωγών.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Μητροδήμος την περίοδο 2020 - 2025 έχει λάβει ως αποζημιώσεις 312.880,41 ευρώ ενώ η εισφορά του προς τον Οργανισμό ήταν 27.134,21 ευρώ. Μάλιστα, ο εν λόγω παραγωγός αναμένεται να λάβει επιπλέον 16.853,72 ευρώ κατά την εκκαθάριση των πορισμάτων για ζημίες του 2025.

Είναι ο ίδιος αγροτοσυνδικαλιστής που φωτογραφήθηκε απόψε με την Μαρία Καρυστιανού στο μπλόκο της Νίκαιας, δηλώνοντας πως «το αγροτικό κίνημα πάντα θα βρίσκεται δίπλα στους συγγενείς και τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη».

Ο ΕΛΓΑ βρήκε 15 δέντρα κατεστραμμένα, ενώ ο κ. Μητροδήμος δήλωνε 1.471

Μάλιστα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες των ακραίων φαινομένων «Daniel» και «Elias», τον Σεπτέμβριο του 2023 δήλωσε ότι στα τρία αγροτεμάχια, τα οποία καλλιεργεί στην Τ.Κ. Καλοχωρίου, υπέστη καταστροφή σε 1.471 δένδρα καλλιέργειάς του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ διαπίστωσαν ότι τα απολεσθέντα δέντρα ήταν μόλις 15. Όταν εκδόθηκε το σχετικό πόρισμα, ο Μητροδήμος επετέθη στον ΕΛΓΑ, καταγγέλλοντας ανύπαρκτα σκάνδαλα. Την Άνοιξη του έτους 2024, πέντε μήνες μετά την πρώτη δήλωση, δήλωσε τα ίδια αγροτεμάχια και τον ίδιο ακριβώς αριθμό δένδρων ότι επλήγησαν από τον παγετό της 21ης Μαρτίου 2024.

Πέντε μήνες αργότερα δήλωσε τα ίδια αγροτεμάχια και τον ίδιο αριθμό δένδρων ότι επλήγησαν από σφοδρή χαλαζόπτωση την 28η Αυγούστου 2024. Και στην περίπτωση του παγετού και στην περίπτωση της χαλαζόπτωσης δεν απέσυρε τις προηγούμενες δηλώσεις ζημίας του.

Μόνο τον Δεκέμβριο του 2025, αυτόν τον μήνα δηλαδή, εισέπραξε ποσό 50.874,98 ευρώ για επιπλέον αποζημίωση μετά από ένσταση στο πόρισμα για ζημία του 2024, για προκαταβολή παγετού, την προκαταβολή φυτικού κεφαλαίου Daniel.