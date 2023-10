H Ελλάδα γερνάει, η υπογεννητικότητα επιμένει

Ιδιαίτερα απαισιόδοξο σενάριο για το μέλλον συνθέτουν τα επίσημα στοιχεία για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, καθώς ο πληθυσμός βαίνει μειούμενος και γηραιότερος, με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, η χώρα μας, σύμφωνα με τη Eurostat, καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον μέσο αριθμό μαθητών ανά δάσκαλο.

Περαιτέρω μείωση κατά 10,3% σημείωσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα πέρυσι και ανήλθαν σε 76.541 (39.558 αγόρια και 36.983 κορίτσια) σε σχέση με το 2021 που ήταν 85.346 (43.998 αγόρια και 41.348 κορίτσια).

Από την άλλη πλευρά, οι θάνατοι το 2022 ανήλθαν σε 140.801 (70.802 άνδρες και 69.999 γυναίκες), καταγράφοντας μείωση 2,2% σε σχέση με το 2021 που ήταν 143.923 (73.420 άνδρες και 70.503 γυναίκες). Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 239, μειώνοντας το δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,48 το 2021 σε 3,12 το 2022.

Η μεγάλη, απότομη πτώση στον αριθμό των γεννήσεων στην Ελλάδα καταγράφηκε από τη δεκαετία του 1970 μέχρι του 1980 και συνεχίστηκε με γεωμετρική πρόοδο έως σήμερα. Τα στοιχεία πάντως δείχνουν πως την τελευταία πενταετία η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί, ενώ για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες καταγράφηκε αύξηση των γεννήσεων το 2021, σε σχέση με το 2020 – μια τάση που εν μέρη αποδίδεται στα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία φυσικής κίνησης πληθυσμού από την ΕΛΣΤΑΤ, οι γάμοι το 2022 ανήλθαν σε 43.355 (21.381 θρησκευτικοί και 21.974 πολιτικοί), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,4% σε σχέση με το 2021, κατά το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί 40.759 (18.487 θρησκευτικοί και 22.272 πολιτικοί). Τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν σε 13.157, παρουσιάζοντας αύξηση 13,9% σε σύγκριση με το 2021 που ήταν 11.550. Στα σύμφωνα συμβίωσης του 2022 περιλαμβάνονται 394 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών και 113 μεταξύ γυναικών.

Τα διαζύγια ανήλθαν σε 14.477, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2021 (13.921διαζύγια). Αναφορικά με τον τύπο διαζυγίου, οκτώ στα δέκα διαζύγια που εκδόθηκαν την τελευταία πενταετία είναι συναινετικά.

Τέλος, αναλογία διαζυγίων ανά 100 γάμους ήταν 33,4 το 2022, έναντι 34,2 το 2021, από 41,2 το 2020, από 32,1 το 2019 και από 32,8 το 2018.

Τα δεδομένα για τον μέσο όρο μαθητών ανά δάσκαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2021 δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την Eurostat, στην ΕΕ το 2021, ο μέσος αριθμός μαθητών ανά δάσκαλο ήταν 12,1, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τελευταία θέση με 8,2 μαθητές ανά δάσκαλο.

🧑‍🏫 🍎 In the EU in 2021, the average number of pupils per teacher was 12.1.



Ratio was highest in:

🇳🇱The Netherlands (16.4 pupils per teacher)

🇫🇷France (14.9)

🇸🇰Slovakia (14.3)



Lowest in:

🇬🇷Greece (8.2)

🇲🇹Malta (8.7)

🇭🇷Croatia (9.1)



👉https://t.co/hCwP1KrXIb#WorldTeachersDay pic.twitter.com/qTAG5P6cFp